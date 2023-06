Stiftung Warentest prüft 18 Veggie-Schnitzel: Vier sind stark mit Schad­stoffen belastet

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Vegetarische Fleischalternativen wie Veggie-Schnitzel gibt es mittlerweile in fast jedem Supermarkt. Die Auswahl kann sich sehen lassen, doch nicht alle Produkte sind unbedenklich genießbar.

Sie mögen den Geschmack von Fleisch, möchten aber nichts Tierisches essen? Dann sind Fleischersatzprodukte genau das Richtige für Sie. Nicht nur Bio-Märkte führen diese Art Produkte. Auch in Supermärkten und Discountern finden sich immer mehr vegetarische Alternativen zu Fleisch und Wurst. Veggie-Schnitzel werden typischerweise aus pflanzlichen Zutaten wie Soja, Tofu, Weizen, Seitan, Gemüse oder Hülsenfrüchten hergestellt. Teilweise ist das Geschmackserlebnis aber erstaunlich ähnlich zu Fleischprodukten.

Doch wie gesund sind solche Fleisch-Alternativen? Die Stiftung Warentest als große deutsche Verbraucherorganisation hat sich das Thema angenommen. Vegetarische Schnitzel standen im Mittelpunkt des Tests.

Sieben vegetarische Schnitzel mit der Note „gut“

Fünf geschulte Prüf­personen beurteilten unter anderem Geruch, Geschmack, Mund­gefühl sowie die Ähnlich­keit zu einem Schnitzel aus Fleisch. „Im Labor haben wir nach Schad­stoffen sowie Krank­heits­keimen gefahndet und ermittelt, welche Zusatz­stoffe die vegetarischen und veganen Schnitzel enthalten“, heißt es vonseiten Stiftung Warentest. Die Ergebnisse könnten so manchen Veggie-Schnitzel-Fan dazu anregen, die Wahl des Lieblingsprodukts zu überdenken.

Das typische Schnitzel besteht aus Fleisch. Doch es gibt immer mehr vegetarische Alternativen. © Imago

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Denn nicht alle von den 18 getesteten Veggie-Schnitzeln schnitten im Test gut ab. Nur sieben Produkte wurden als „gut“ eingestuft. Vier Veggie-Schnitzel waren stark mit Schadstoffen belastet.

Die Stiftung Warentest führt folgende Produkte als Testsieger auf:

Mühlen Schnitzel von Rügenwalder

Mühlen Cordon Bleu von Rügenwalder

Vegane Schnitzel Klassik von Aldi Mein veggie Tag

Die Verlierer: Veggie-Schnitzel enthalten zu viel Aluminium und potenziell krebserregende Stoffe

Bei der Untersuchung von Schnitzeln der Marken Vantastic, Like Meat, Veganz und Viana wurden hohe Gehalte an schädlichen Stoffen festgestellt. In den Produkten von Vantastic, Like Meat und Veganz waren es erhöhte Mengen an potenziell krebserregenden 3-MCPD-Estern, die während der Ölraffination oder beim Vorfrittieren entstehen können. Zudem wiesen die Schnitzel von Viana einen hohen Gehalt an Mineralölkohlenwasserstoffen vom Typ Mosh (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) auf, die sich im Körper anreichern können. Veganz-Schnitzel zeigten zudem hohe Aluminiumwerte. Diese können bei regelmäßigem Verzehr langfristig die Nerven schädigen.

Ernährung gegen Altern: Zehn Lebensmittel, auf die Sie verzichten sollten Fotostrecke ansehen

Auch in Hinblick auf den Kaloriengehalt ist Vorsicht geboten. So sind Veggie-Schnitzel Stiftung Warentest zufolge zwar klima­schonend, aber nicht kalorien­arm. Der Grund dafür sei in erster Linie die Panade, die viel Fett aufsaugt. Bei Veganz und Planted macht diese sogar rund die Hälfte des Produkts aus.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Juliane Gutmann sorgfältig überprüft.