Blase trainieren: Ist es ungesund, sich das kleine Geschäft zu verdrücken?

Von: Juliane Gutmann

Wer ständig auf Toilette geht, muss auch öfter: Derartige Vermutungen treiben manche dazu, so selten wie möglich ein Klo aufzusuchen. Ein Facharzt erklärt, ob das ungesund ist.

Je nach Größe kann unsere Blase bis zu 700 Milliliter Urin aufnehmen. Je mehr Flüssigkeit sich in der Blase sammelt, desto mehr dehnt sie sich aus. Ab einem Füllstand von etwa 150 bis 250 Millilitern merken wir, dass wir auf die Toilette müssen, so eine Information der Stiftung Gesundheitswissen. Sie müssen täglich siebenmal auf die Toilette, um die Blase zu entleeren? Damit liegen Sie im normalen Durchschnitt, wie es auf den Seiten des Blasenzentrums Zürich geschrieben steht.

Blase kann nicht platzen – bevor das passiert, lässt man automatisch „laufen“

Doch was, wenn wir unseren Urin zurückhalten und nicht auf Toilette gehen – obwohl wir dringend müssen? Es kursieren Gerüchte, dass dies sogar die Blase platzen lassen kann. Ein solcher Fall ist aber nicht bekannt. Doch was ist mit der Annahme, dass das Zurückhalten die Blase trainiert und man auf diese Weise nicht mehr so oft auf Klo muss?

Um diese Frage zu beantworten, muss man kurz auf die Funktionsweise der Blase eingehen. Säuglinge und Kleinkinder können ihre Blase noch nicht kontrollieren, erst mit den Jahren lernt der Mensch, den Reflex zu beeinflussen. Jedoch geht das nur bis zu einem gewissen Grad: Ist die Blase extrem voll, entleert sie sich von selbst. Selbst der stärkste Wille kann dies nicht verhindern.

Bevor wir also gesundheitliche Probleme bekommen, entleert sich unsere Blase selbst. Auch Bedenken in Hinblick auf Bakterien und Keime in zu lange zurückgehaltenem Urin, kann Wolfgang Bühmann, Facharzt und Pressesprecher des Berufsverbandes der Urologen, im Spiegel-Interview ausräumen. Infektionen wie eine Blasenentzündung würden auf diesem Weg nicht gefördert werden, so Bühmann.

