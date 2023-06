Münchner Herzchirurg verrät Fitness-Geheimnis: Langsam einsteigen und Belastung moderat steigern

Von: Andreas Beez

Prof. Rüdiger Lange wird im Juli 70 und ist topfit. Der bekannte Herzchirurg verrät sein Erfolgsgeheimnis und gibt Tipps, wie man im Alter gesund bleiben kann.

Professor Rüdiger Lange vom Deutschen Herzzentrum München gilt weltweit als renommierter Herzchirurg. © Achim Frank Schmidt

Sein Ruf als Herzchirurg ist legendär, doch auch außerhalb des Operationssaals macht Professor Rüdiger Lange eine außergewöhnliche Figur. Der 69-Jährige, der im Juli runden Geburtstag feiert, ist so fit wie nur wenige Gleichaltrige, seine Leistungswerte lassen so manchen Jungspund vor Neid erblassen. Das kristallisierte sich jetzt einmal mehr bei einem Leistungstest heraus, den der Direktor der Herzchirurgie am Deutschen Herzzentrum bei seinem Kollegen Professor Martin Halle absolvierte. Halle leitet die präventive Sportmedizin und Sportkardiologie am Klinikum rechts der Isar. Beim ihm lassen sich Menschen aller Altersklassen durchchecken - vom Hobbysportler bis zum Olympioniken.

15 000 Operationen: Herzchirurg Lange prägte im Deutschen Herzzentrum eine Ära Professor Rüdiger Lange zählt zu den weltweit führenden Herzchirurgen. Im Sommer geht der 69-Jährige nach fast 24 Dienstjahren als Klinikdirektor im Herzzentrum in den Ruhestand. Der 69-jährige Ausnahme-Operateur hat am Münchner Herzzentrum eine Ära geprägt, etwa 15 000 zum Teil schwierigste Eingriffe vorgenommen. Allein in München operierte der gebürtige Bonner über 10 000 Erwachsene und mehr als 2000 Neugeborene am Herzen. Seine Patienten und Kollegen attestieren ihm nicht nur fachliche, sondern auch menschliche Qualitäten. Er gilt als einfühlsamer Arzt, der trotz Stress auch mal zuhören kann. Als Chef hat Lange zahlreiche junge Mediziner aus Überzeugung gefördert und Kollegen neue Karrieretüren geöffnet. So kehrt sein früherer Vize Professor Markus Krane bald aus den USA als neuer Herzchirurgie-Chef am Herzzentrum zurück.

Leistungscheck mit beeindruckendem Ergebnis: Professor Rüdiger Lange bewältigt auf dem Fahrrad einen Widerstand von 290 Watt. © Präventive Sportmedizin und Sportkardiologie am Klinikum rechts der Isar der TU München

Herzchirurg bewältigt mit fast 70 Jahren einen Widerstand von 290 Watt

Mit fast 70 Jahren bewältigte Herzchirurg Lange auf dem Fahrrad-Ergometer einen Widerstand von 290 Watt, die Vitalwerte während des Tests (unter anderem Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Laktat) waren außergewöhnlich. „Seine Ergebnisse sind beeindruckend. Gerade mal drei Prozent in seiner Altersklasse sind noch besser“, berichtet Sportkardiologe Halle. „Damit ist Professor Lange ein Vorbild. Er liefert den Beweis dafür, wie viel Fitness und Lebensqualität sich mit regelmäßigem Training und einem gesunden Lebensstil auch im fortgeschrittenen Alter erreichen lässt.“

Das kommt allerdings nicht von ungefähr. Schon sein ganzes Leben lang betreibt Lange regelmäßig Ausdauersport, er ist unter anderem begeisterter Rennradfahrer. Dieses Hobby macht ihm nicht nur Spaß, es hilft ihm beruflich enorm. „Sport ist sehr wichtig, um eine optimale Konzentrationsfähigkeit zu erreichen. Für mich war der frühere Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna ein Paradebeispiel. Er hat immer erklärt, dass er topfit sein muss, um auch geistige Höchstleistungen erbringen zu können“, berichtet Lange.

Professor Lange trainiert mehrmals die Woche auf dem Rennrad und macht Krafttraining

Deshalb trainiert der Herzchirurg mehrmals die Woche, meistens samstags fährt er eine große, etwa zweieinhalb- bis dreistündige Runde. Im Winter und bei schlechtem Wetter nutzt er sein stationäres Fahrrad im Keller seines Hauses. „Dort habe ich mir einen Fitnessraum eingerichtet. Neben dem Fahrradfahren trainiere ich auch mit einem Rudergerät und mit Bändern. Krafttraining ist gerade im Alter wichtig, um dem natürlichen Muskelabbau entgegenzuwirken.“

Zwei Herzspezialisten beim Fitness-Check: Professor Martin Halle überwacht den Test von Professor Rüdiger Lange auf dem Fahrrad-Ergometer. © Zentrum für präventive Sportmedizin und Sportkardiologie am Klinikum rechts der Isar der TU München

Es geht nicht nur darum, alt zu werden. Entscheidend ist doch, mit einer möglichst hohen Lebensqualität zu altern.

Dem Herzchirurgen geht es nicht darum, mal ein biblisches Alter zu erreichen. In erster Linie möchte er „mit einer möglichst hohen Lebensqualität alt werden“, wie er selbst sagt. Deshalb achtet Lange auch auf seine Ernährung. „Ich esse weniger Fleisch als früher, stattdessen kommt öfter Fisch auf den Teller. Ich versuche, möglichst viel Gemüse und frisch gekochte Gerichte zu genießen, gönne mir aber auch ab und zu mal etwas Süßes wie ein Stück Kuchen oder ein Glas Wein. Insgesamt trinke ich allerdings wenig Alkohol.“

Gesund im Alter: Beim Training nicht über das Ziel hinausschießen

Seinen Patienten – insbesondere im fortgeschrittenen Alter – empfiehlt Lange, die Freude am Sport zu entdecken, dabei jedoch nicht übers Ziel hinauszuschießen: „Machen Sie bitte nicht den Fehler, sich beispielsweise in meinem Alter untrainiert aufs Fahrrad zu setzen und wie wild drauflos zu strampeln – solange, bis man einen hochroten Kopf hat. Es ist viel sinnvoller und gesünder, langsam ins Training einzusteigen und die Belastung nur moderat zu steigern. Und: Am besten sollte man sich vorher mal ärztlich durchchecken lassen.“

Professor Dr. Martin Halle vom Klinikum rechts der Isar der TU München gehört zu Deutschlands erfahrensten Präventionsmedizinern. © TU München

Präventionsmediziner Prof. Martin Halle: Vorm Training durchchecken lassen!

Dazu rät auch der Sportkardiologe und Präventionsmediziner Halle: „Das ist sehr wichtig, insbesondere dann, wenn man schon einmal Herzprobleme hatte. „Bei Belastung steigt unter anderem der Blutdruck vorübergehend an. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, dass der Patient zunächst eine Zeit lang Medikamente nehmen sollte, damit die Belastung abgefedert wird.“ Beim Training sei die Regelmäßigkeit wichtiger als ein riesiges Pensum. „Das Effektivste ist: Fünf Mal die Woche 15 Minuten moderate Belastung – so, dass man leicht ins Schwitzen kommt“, erläutert Halle. „Beispielsweise durch zügiges Walken oder Radfahren. Auch Schwimmen bringt viel, es ist allerdings für Menschen mit Bluthochdruck nicht so gut geeignet, weil die Gefäße durch den Wasserdruck noch mehr belastet werden.“

Natürlich dürfen die Trainingseinheiten – je nach Fitnessstand – auch gerne mal etwas länger sein, aber bitte ohne übertriebenen Ehrgeiz, sagt auch Herzchirurg Lange. „Gerade ältere Menschen sollten es akzeptieren und sportlich nehmen, dass sie nicht mehr die Jüngsten sind. Orientieren Sie sich nicht an anderen, sondern schauen Sie auf sich selbst und genießen Sie die Bewegung. Es ergibt gar keinen Sinn, mit 70 Jahren zu versuchen, an der Isar auf dem Mountainbike jedem 30-Jährigen hinterher zu fetzen“, sagt Lange schmunzelnd.

„Sport kennt kein Alter“ – Bewegungsprogramm auch in Senioreneinrichtungen

Spaß und Power durch Bewegung: die Seniorinnen Edeltraud Haunschild (links) und Brigitte Posch (2. v. re.) trainieren im Marienstift in München-Gern, betreut von Jasna Projic (2. v. li.) und Clarissa Matheis aus dem bestform-Team der TU München. © Marcus Schlaf

Gerätetraining im Seniorenheim: Bestform-Projektleiterin Nina Schaller (rechts) von der TU München betreut eine Bewohnerin des KWA Stifts Rupertihof. © Jörg Urbach

Zumal die Freude an der Bewegung auch ein Schlüssel zum Trainingserfolg ist. „Sie sorgt nämlich dafür, dass man regelmäßig trainiert. Und das ist auch bis ins sehr hohe Alter noch möglich“, betont Sportkardiologe Halle. Den Beweis treten die Teilnehmer eines großen Trainingsprogramms in Senioreneinrichtungen an, das Halle mit seinem Sportwissenschaftler-Team von der TU München sehr engagiert begleitet. So trainieren unter dem Motto „Bestform – Sport kennt kein Alter“ in mehr als 20 Einrichtungen in München und Oberbayern über 400 Senioren zweimal pro Woche an speziellen Geräten für betagte Menschen. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie auch stark auch ältere Menschen von Sport profitieren“, kommentiert Herzchirurg Lange. Wie effektiv das bestform-Training ist, untersuchen die TU-Sportwissenschaftler im Rahmen einer der weltweit größten wissenschaftlichen Studien in Seniorenheimen. Die Ergebnisse der Studie will sein Kollege Halle zusammen mit den bestform-Projektleiterinnen Nina Schaller und Privatdozentin Dr. Monika Siegrist im Herbst vorstellen.

Sozialexperte Dr. Stefan Arend: Recht auf hochwertige Bewegungsprogramme

Klare Kante: Dr. Stefan Arend fordert, dass fachlich fundierte Bewegungsprogramme als Grundvoraussetzung in den Verträgen mit den Betreibern von Senioreneinrichtungen verankert werden. © privat

Unterstützt wird das innovative Gesundheitsprojekt unter anderem von zahlreichen Heimträgern, der Beisheim Stiftung und dem renommierten Sozialmanager und Pflegekenner Dr. Stefan Arend. Er kämpft für eine Reform unseres Betreuungssystems: „Fachlich fundierte Bewegungsprogramme müssen als Grundvoraussetzung in den Verträgen mit den Heimbewohnern verankert werden.“ Ein flammendes Plädoyer für das Recht der Senioren auf hochwertige Bewegungsprogramme hielt Arend zuletzt bei einem wissenschaftlichen Symposium in München.

Herz-Professoren Halle und Lange werben für Bewegung als lebenslanges Gesundheits-Plus

Auch Halle und Lange machen sich dafür stark, dass Bewegung als lebenslanges Gesundheits-Plus größere Berücksichtigung findet. „Regelmäßiges Training hilft dabei, Selbstständigkeit zu erhalten“, sagt Halle. „Wer sich regelmäßig bewegt, der steigert seine Leistungsfähigkeit, leidet seltener an chronischen Erkrankungen, etwa des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes oder Demenz, ist körperlich weniger eingeschränkt, bleibt geistig fit, hat mehr soziale Kontakte und eine höhere Lebenserwartung.“

