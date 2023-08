Allergiker aufgepasst: Nesselsucht und Anfälle durch Hyposensibilisierung möglich - Das müssen Sie beachten

Von: Jasmina Deshmeh

Allergiker können sich mit einer Hyposensibilisierung behandeln lassen. Doch es gibt Risiken: Was Sie beachten sollten.

Kassel – In den meisten Fällen werden die bei einer Hyposensibilisierung verwendeten Präparate gut vertragen und es kommt nur zu leichten lokalen Nebenwirkungen im Bereich der Injektionsstelle wie Rötungen, Schwellungen oder Juckreiz. Meist klingen die Beschwerden von alleine wieder ab oder können durch Kühlen der Haut gelindert werden. In seltenen Fällen kann es zu Nesselsucht, asthmatischen Anfällen oder einem allergischen Schock kommen. Damit potenzielle schwere Reaktionen nicht in einem unbeobachteten Moment auftreten, ist der Patient verpflichtet, 30 Minuten nach der Behandlung in der Arztpraxis zu bleiben.

Die Hyposensibilisierung ist die einzige ursächliche Behandlungsmöglichkeit einer Allergie. © Stefan Trappe / Imago Images

Mit ein paar einfachen Regeln können Patienten dazu beitragen, das Risiko für schwere Nebenwirkungen zu reduzieren. So sollten Allergiker auf Sport vor der Behandlung verzichten und Änderung der Einnahme von Medikamenten sofort dem Arzt mitteilen. Bei asthmatischen Beschwerden sollte zuvor eine Kontrolle der Atemfunktion durchgeführt werden.

Nach der Leitlinie der Berufsverbände kann eine Hyposensibilisierung auch in der Schwangerschaft fortgeführt werden. Risiken und Nebenwirkungen für das ungeborene Kind sind nicht bekannt. (Jasmina Deshmeh)