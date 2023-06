Krebs frühzeitig erkennen: Neuer Bluttest kann mehr als 50 Tumorarten bestimmen

Vorsorge und Früherkennung

Die Früherkennung einer Krebserkrankung erhöht die Chance auf eine erfolgreiche Behandlung. In Zukunft könnte dafür ein Bluttest zum Einsatz kommen.

Wird ein Tumor früh erkannt, ist dieser oftmals erfolgreicher behandelbar. Früherkennung ist bei Krebs deshalb besonders wichtig. Daher legt auch die Krebsforschung ihren Fokus auf diesen Bereich. Ein Forscherteam um Mark Middleton, Professor für experimentelle Krebsmedizin in Oxford, stellte nun auf der weltgrößten Krebskonferenz – der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology – einen Bluttest vor, der laut ihrer Studie mehr als 50 verschiedene Tumorarten erkennen kann.

Krebs-Forschung: Neuer Bluttest kann Krebserkrankung im Frühstadium erkennen

+ Ein Bluttest könnte bei der Früherkennung von Krebserkrankungen helfen. © MASKOT/IMAGO

Knapp 5.500 Probanden aus England und Wales mit einem durchschnittlichen Alter von 62 Jahren, bei denen nach einer Untersuchung beim Hausarzt ein Krebsverdacht vorlag, nahmen an der Studie im Bereich Krebsforschung teil. Dabei wurden sie mit dem sogenannten Galleri-Test untersucht, der auf kleine DNA-Fragmente des Tumors im Blut und bei mehr als 50 verschiedenen Krebsarten anschlägt. Denn dieser spezielle Test sucht im Blut nach Krebs-DNA. Mit seiner Hilfe konnten bei der Mehrzahl der Studienteilnehmer Tumore entdeckt oder ausgeschlossen werden.

So erhielten zwei Drittel der Patienten eine korrekte Diagnose ihrer Krebserkrankung. Außerdem konnten die Wissenschaflter mithilfe des Tests bei 85 Prozent der Betroffenen den Ursprung des Tumors lokalisieren. Bei älteren Patienten sowie bei Betroffenen, bei denen der Krebs bereits fortgeschritten war, schlug das Testverfahren besonders genau an. Nach Angaben des Herstellers Grail sei der Test, den Ärzte in den USA bereits durchführen dürfen, zur eigenständigen Diagnose jedoch nicht geeignet. Stattdessen diene er als Ergänzung zu bisher bestehenden Krebsvorsorgeuntersuchungen.

Bluttest könnte Beschleunigung der Diagnose und der Behandlung von Krebs ermöglichen

Laut Experten könnte der Bluttest allerdings eine Diagnose und dadurch auch die Behandlung von Krebs beschleunigen. Zwar wird er in den USA bereits von Ärzten eingesetzt, jedoch wird der Test dort bislang nicht von der Krankenkasse übernommen. Für eine Zulassung bedarf es noch weiterer Forschung. In Großbritannien läuft aktuell eine groß angelegte Studie mit 140.000 freiwilligen Teilnehmern. Laut Susanne Weg-Remers, Ärztin und Leiterin des Krebsinformationsdienstes am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, gegenüber Tagesschau Online dauert es voraussichtlich noch Jahre, bis klar ist, ob der Test tatsächlich für den breiten Einsatz geeignet ist.

Krebs-Risiko entscheidend senken: Zehn Lebensmittel wie Brokkoli, Knoblauch, Zwiebel und Lauch können schützen Sekundären Pflanzenstoffen kommt eine besondere Bedeutung bei. Der in Brokkoli enthaltene sekundäre Pflanzenstoff Sulphoraphan beispielsweise wehrt freie Radikale ab und hemmt somit den natürlichen Alterungsprozess der Zellen in der Haut. Doch Brokkoli kann noch mehr. Wie auch viele andere Arten aus der Familie der Brassicaceae, ist das grüne Gemüse aufgrund seiner bioaktiven Glucosinolate oder „Senfölglucoside“ so wertvoll. Vor allem das in jungen Sprossen und Samen in hoher Konzentration vorkommende Glucoraphanin sowie das enzymatische Abbauprodukt Sulforaphan sollen eine anti-kanzerogene Wirkung entfalten. Die in Brokkoli enthaltenen sekundären Inhaltsstoffe können die Entstehung und den Verlauf von Krebserkrankungen positiv beeinflussen, wie das Institut für Pharmazeutische Biologie und Phytochemie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster veröffentlichte. © Alex9500/Imago Öfters mal Radieschen zur Brotzeit verspeisen, das fördert ebenfalls die Gesundheit. Denn Radieschen enthalten wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe wie Glu­co­si­no­la­te, die an­ti­ox­i­da­tiv sowie im­mun­mo­dul­ier­end wirken und das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen senken können, laut „Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)“. © Gojaz Alkimson/Imago Auch der insbesondere im Süden Deutschlands beliebte Rettich ist gut für die Gesundheit. Dank seiner sekundären Pflanzenstoffe Glu­co­si­no­la­tea kann er das Ri­si­ko für be­stim­mte Krebs­erkrankungen senken, so die „Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)“. Die im Rettich enthaltenen Senföle haben zudem eine heilsame Wirkung auf Leber, Galle und Verdauung. © Cess /Imago Wer Schnittlauchbrot isst, sollte ruhig mal variieren und ein Kressebrot probieren. Denn auch Kresse, insbesondere die Wasserkresse, ist reich an wertvollen Inhaltsstoffen wie den sekundären Pflanzenstoffen der Glu­co­si­no­la­te, die vorbeugend gegen Krebswachstum wirken sollen. © Roman Möbius/Imago Senfsaat, gelb, in einem Esslöffel Senf kennt man üblicherweise aus dem Glas oder der Tube und wird häufig als Geschmacksverstärker verwendet. Dabei kann Senf noch viel mehr, als nur schmecken. Das wussten auch schon die Römer, die gemahlene Senfsaat als Wickel und in Bädern gegen Migräne, Arthrose oder Bronchitis einsetzten. Prof. Dr. Volker Mersch-Sundermann, Leiter des Instituts für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene, weiß um die besondere Wirkung von Senf: „Der Konsum von scharfem Senf schützt beispielsweise vor den erbgutschädigenden Wirkungen der beim Grillen und Braten von Fleisch entstehenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe.“ Er und seine Kollegin Dr. Evelyn Lamy konnten nachweisen, dass der handelsübliche scharfe Senf vor der Wirkung krebsauslösender Stoffe effektiv schützt. Verantwortlich für die krebshemmende Wirkung sind sekundäre Pflanzenstoffe wie Glu­co­si­no­la­te und Senföle. Insbesondere letztere sind für die Schärfe verantwortlich. Je schärfer der Senf, desto höher ist der Anteil an Senfölen, umso besser ist die krebsvorbeugende Wirkung. © rezkrr/Imago Knoblauch (Allium sativum), Knoblauchzwiebeln auf einem Teller common garlic (Allium sativum), garlic bulbs on a plate B Knoblauch hat gemeinhin bei manchen noch einen schlechten Ruf, da es heißt, sein Verzehr würde zu einem schlechten Atem beitragen. Dabei ist die Knolle überaus gesundheitsfördernd und sollte aufgrund ihrer sekundären Pflanzenstoffe in der Küche nicht fehlen. Die enthaltenen Sul­fi­de entfalten laut „Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)“ nicht nur eine an­ti­bi­o­tische, an­ti­ox­i­da­tive, an­ti­throm­bo­tische, blut­druck­sen­kende sowie chol­esterinsen­kende Wirkung. Auch das Risiko für Krebserkrankungen sollen Sulfide positiv beeinflussen. Allizin, der in Knoblauch und anderen Laucharten enthaltene Aromastoff mit keimtötender Wirkung, soll zudem laut „Deutsche Apothekerzeitung“ gegen Krebszellen wirken. © McPHOTO/A. Schauhuber via www.imago-images.de Geschnittene, rote Zwiebel Zwiebeln zählen nicht nur zu den calciumreichsten Gemüsesorten und können somit bei regelmäßigem Verzehr den Knochenabbau hemmen. Zwiebeln enthalten wie Knoblauch Sulfide mit anti-kanzerogenem Effekt. Außerdem sind sie auch reich an dem sekundären Pflanzenstoff Quercetin, das besonders in roten Zwiebeln und den äußeren Schichten vorkommt und krebsvorbeugende Wirkung entfalten soll. © breitformat/Imago Porree in einer Kiste Porree, auch Lauch genannt, ist voll von gesunden Nährstoffen wie Carotin, Zink und Fluor. Zudem ist auch Lauch reich an sekundären Pflanzenstoffen wie Sulfide, die eine Krebs-abwehrende Wirkung haben. © Norman Krauß(Imago Olivenöl senkt Blutdruck und das schädliche LDL-Cholesterin im Blut, sodass das Risiko für Arteriosklerose reduziert wird. Olivenöl wirkt nicht nur vorbeugend gegen Arterienverkalkung, Schlaganfall und Herzinfarkt. Auch die darin enthaltene Ölsäure soll sogar Krebszellen abwehren. Die im Olivenöl enthaltene Omega-9-Fettsäure kann die Effizienz einer Krebstherapie mit dem monoklonalen Antikörper Trastuzumab sogar deutlich erhöhen – dieser wirkte in Verbindung mit der Ölsäure stärker als ohne Ölsäure. © Panthermedia/Imago Frau öffnet Walnüsse mit Hammer Nicht nur bei hohem Blutdruck sollen gerade Walnüsse und Pistazien helfen. Wer regelmäßig Nüsse isst – tägliche Empfehlung nicht mehr als eine Handvoll – kann das Risiko für Darmkrebs senken, wie Forscher vom Lehrstuhl für Ernährungstoxikologie an der Universität Jena untersuchten, so die „Ärztezeitung“. Danach aktivieren Nüsse offenbar die körpereigene Abwehr zur Entgiftung von reaktiven Substanzen wie ultraviolette Strahlung oder verschiedene Chemikalien, welche die Zellschäden und in Folge Krebs begünstigen können. Nüsse enthalten zudem sekundäre Pflanzenstoffe wie Phe­nol­säur­en, die das Risiko für Krebs ebenfalls verringern können. © agefotostock/Imago

