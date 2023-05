Kardiologe ist selbst anfällig für Herzkrankheiten: Was der Mediziner dagegen unternimmt

Herz stärken

Herzinfarkte zählen zu den häufigsten Todesursachen. Wer vorbelastet ist, sollte frühzeitig gegensteuern. Ein Herz-Experte verrät, wie er sein erhöhtes Risiko senkt.

Sandeep Jauhar ist Kardiologe in New York. Er ist südasiatischer Herkunft und hat damit ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten. „Südasiaten neigen dazu, in einem jüngeren Alter an Herzkrankheiten zu erkranken als Weiße. Wir haben Patienten, die in ihren Zwanzigern zu uns kommen und sogar schon Herzinfarkte hatten, aber keine anderen offensichtlichen kardialen Risikofaktoren aufweisen“, wird Jauhar vonseiten des Portals Business Insider zitiert. Warum Menschen südasiatischer Herkunft ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck bis Herzinfarkt haben, ist bislang nicht geklärt.

Sandeep Jauhar hat ein Buch geschrieben, in dem er auch darauf eingeht, wie man sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. „Heart: A History“ ist der Titel der Veröffentlichung. Im Folgenden erfahren Sie, was der Arzt selbst unternimmt, um sein Herz zu stärken.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Statine senken Cholesterinspiegel und schützen so das Herz

+ Bewegung senkt das Risiko für Herzerkrankungen. © Lars Zahner/Imago

Der Herzarzt Sandeep Jauhar nimmt zum einen Statine ein. Diese sind Cholesterinsenker der ersten Wahl, wenn man einen zu hohen LDL-Cholesterinspiegel hat. Die cholesterinsenkende Wirkung von Statinen ist deshalb so wichtig in der Prävention von Herzkrankheiten, weil erhöhte LDL-Blutwerte wesentliche Ursache von Gefäßverkalkungen (Arteriosklerose) sind. Letztere haben schwerwiegende Folgen wie Herzinfarkt und Schlaganfall, so die deutsche Herzstiftung.

„Die Einnahme von Medikamenten zur Prävention hat einen gewissen Nutzen, vor allem, wenn man signifikante Risikofaktoren wie die südasiatische Abstammung hat“, so Jauhar dem Business Insider zufolge. Nur ein Kardiologe kann die rezeptpflichtigen Statine verordnen. Jauhar rät, einen Kardiologen aufzusuchen, um das eigene Risiko für Herzkrankheiten abklären zu lassen.

Viel Gemüse, viel Sport: Simple Maßnahmen gegen Herzkrankheiten

Ein gesunder Lebensstil hilft Sandeep Jauhar außerdem, sein Herz gesund zu halten. So geht er jeden Tag joggen, um Stress abzubauen. Zudem setzt er auf die mediterrane Diät, die nachgewiesenermaßen herzschützende Effekte entfaltet. Im Rahmen dieser Ernährungsform werden verarbeitete Lebensmittel gemieden. Hülsenfrüchte, Olivenöl, Obst und Gemüse, Fisch und Nüsse kommen dagegen häufig auf den Teller. Rotes Fleisch wie Lamm, frittierte Speisen oder Snacks und Desserts werden von Jauhar nur zu besonderen Anlässen gewählt.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Lars Zahner/Imago