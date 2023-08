Magenschmerzen können Hinweis auf chronische Nierenentzündung sein

Von: Natalie Hull-Deichsel

Eine akute Nierenbeckenentzündung entwickelt sich oftmals durch eine aufsteigende Harnwegsinfektion. Heilt sie nicht aus, wird die Erkrankung chronisch.

Wenn eine akute Nierenbeckenentzündung nicht behandelt wird oder wiederholt auftritt, kann sie sich möglicherweise zu einer chronischen Pyelonephritis entwickeln. Diese Form führt zu einer schleichenden und kontinuierlichen Schädigung der Niere, wobei das Gewebe über Jahre hinweg vernarbt. Oft zeigt sich zunächst nur eine „stummer“ Verlauf, das heißt, es treten über einen langen Zeitraum hinweg keine oder nur unspezifische Symptome auf, laut Angaben des Portals Netdoktor. Wie sich die Beschwerden zur akuten Nierenbeckenentzündung unterscheiden.

Nierenentzündung: Unterschiedliche Symptome der akuten und chronischen Form nach Blasenentzündung

Wird die Entzündung der Nieren chronisch, leiden Betroffene nicht selten auch an Magenschmerzen, ohne zu wissen, dass diese von der Nierenbeckenentzündung ausgehen. © AndreyPopov/Imago

Bei einer akuten Nierenbeckenentzündung zeigen sich in der Regel folgende Symptome:

Fieberschübe

Schüttelfrost, ähnlich wie bei einer Grippe

Kopfschmerzen

Rückenschmerzen, insbesondere seitlich in den Flanken

Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen

Blut im Urin

Chronische Nierenbeckenentzündung: Symptome sind häufig eher unspezifisch

Zwar kann die chronische Form der Nierenbeckenentzündung lange ohne deutliche Anzeichen verlaufen, doch zeigen sich in vielen Fällen nicht selten wenig spezifische Symptome, beispielsweise:

Starke Müdigkeit und Abgeschlagenheit

Kopfschmerzen

Magenschmerzen

Übelkeit

Appetitlosigkeit

Brechreiz

Gewichtsabnahme

Wenn der Verdacht auf eine Nierenbeckenentzündung besteht, sollte umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden, da die Nieren dauerhafte Schäden durch die Infektion erleiden können. Eine unbehandelte Nierenbeckenentzündung kann die Bildung kleiner Abszesse in der Niere zur Folge haben, die zu einer chronischen Entzündung oder einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion führen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich die Erreger über das Blutgefäßsystem im gesamten Körper verbreiten, was zu einer Blutvergiftung oder Sepsis führen kann, so das Portal Frauenärzte im Netz.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Der Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Natalie Hull-Deichsel sorgfältig überprüft.