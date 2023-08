Parkinson: Acht Tipps, wie Sie der Krankheit vorbeugen können

Neurologische Erkrankungen

Die Ursache für Parkinson ist bislang von der Wissenschaft noch ungeklärt. Dennoch kann man mit einer gesunden Lebensweise einer Erkrankung vorbeugen.

Parkinson ist eine neurologische Erkrankung, die das Nervensystem betrifft und oft zu Symptomen wie Zittern, Muskelsteifheit und verlangsamten Bewegungen führt. Obwohl die genaue Ursache von Parkinson nicht vollständig verstanden ist, gibt es dennoch Schritte, die Sie unternehmen können, um das Risiko, an dieser Krankheit zu erkranken, zu verringern. Eine gesunde Lebensweise kann eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Parkinson spielen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können:

1. Regelmäßige körperliche Aktivität:

+ Wer sich regelmäßig bewegt und einen gesunden Lebensstil pflegt, kann sich vor Parkinson schützen. © Zoonar.com/Kasper Ravlo/IMAGO

Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebensstils und kann das Parkinson-Risiko senken. Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert die Durchblutung, fördert die Gesundheit des Nervensystems und unterstützt den Erhalt der Muskelmasse. Ausdauersportarten wie Gehen, Radfahren und Schwimmen sowie Krafttraining können besonders vorteilhaft sein.

2. Ausgewogene Ernährung:

Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Protein und gesunden Fetten ist, kann dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und die Gesundheit des Gehirns zu unterstützen. Antioxidantien, die in buntem Obst und Gemüse enthalten sind, können ebenfalls dazu beitragen, Zellschäden zu minimieren.

Noch mehr spannende Gesundheits-Themen finden Sie im kostenlosen 24vita-Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

3. Gehirntraining:

Halten Sie Ihr Gehirn aktiv, indem Sie regelmäßig geistig anspruchsvolle Aufgaben lösen. Lesen, Rätsel lösen, Musikinstrumente spielen und Sprachen lernen sind allesamt Aktivitäten, die die geistige Fitness fördern können.

4. Schlafqualität:

Ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf ist wichtig für die Regeneration des Körpers und des Gehirns. Chronischer Schlafmangel kann Entzündungen und oxidativen Stress fördern, was wiederum das Risiko für neurologische Erkrankungen wie Parkinson erhöhen könnte.

5. Stressmanagement:

Chronischer Stress kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken, einschließlich des Nervensystems. Entwickeln Sie Strategien zur Stressbewältigung wie Meditation, Yoga, Atemübungen oder das Ausüben von Hobbys, die Ihnen Freude bereiten.

6. Nikotinverzicht und begrenzter Alkoholkonsum:

Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum wurden mit einem erhöhten Risiko für Parkinson in Verbindung gebracht. Wenn Sie rauchen, kann das Aufgeben dieser Gewohnheit Ihre Gesundheit insgesamt verbessern. Ein moderater Alkoholkonsum wird empfohlen.

Parkinson frühzeitig erkennen: 13 Symptome können die Erkrankung zum Teil schon Jahre vorher ankündigen Die eingeschränkte Wahrnehmung des Geruchs von Gewürzen, insbesondere Oregano, gilt als ein typisches, erstes Frühsymptom einer Parkinson-Erkrankung. Wer an sich bemerkt, dass er Oregano oder Vanille nicht mehr riechen kann, sollte mit dieser Beobachtung seinen Hausarzt aufsuchen. © Robijn Page/Imago Auch Verstopfung, die länger anhält, sollte von einem Arzt abgeklärt werden. Denn chronische Verstopfung zählt auch zu den frühen Anzeichen von Parkinson. © Iordache Magdalena/Imago Frühsymptome der Parkinson-Erkrankung sind meist unspezifisch, wie die Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. bekräftigt. Betroffene berichten von Beschwerden im Nacken- und Lendenwirbelbereich sowie diffusen Rückenschmerzen. Gerade zu Beginn der Parkinson-Erkrankung sind vorrangig der Nacken, die Schultern oder Oberarme von der Versteifung der Muskulatur betroffen – die Beschwerden werden dann nicht selten irrtümlich mit einer rheumatischen oder orthopädischen Erkrankung verwechselt. © YAY Images/Imago Der Abbau von Nervenzellen in der schwarzen Substanz im Gehirn hat Auswirkungen auf verschiedene Körperbereiche, nicht nur die Motorik. Manche Menschen mit Parkinson bemerken an sich schon früh eine Beeinträchtigung Ihrer Lust auf Sex. Männer sind vor allem von Erektionsstörungen und vorzeitiger Ejakulation betroffen. Frauen mit Parkinson leiden ebenfalls unter verringerter Erregbarkeit. © tommaso79/Imago Mann liegt traurig im Bett Depressive Verstimmungen können sich ebenfalls im Frühstadium der Parkinson-Erkrankung zeigen. Gerade in diesen Fällen wird häufig kein Zusammenhang zu Parkinson erkannt. © tommaso79/Imago Mann wacht auf Auch Schlafstörungen insbesondere in der Traumschlafphase mit zum Teil heftigen Alpträumen können vorzeitig auf eine Parkinson-Erkrankung hindeuten oder das Risiko dafür erhöhen. Für Menschen, die über 50 Jahre alt sind und eine derartige Form der Schlafstörung an sich bemerken, ohne dass andere Ursachen dafür vorliegen, erhöht sich das Risiko für Parkinson in den kommenden Jahren auf nahezu 80 Prozent. Die Störung des REM-Schlafs in der Traumschlafphase ist ein deutliches Frühsymptom für Parkinson. © Monkey Business 2/Imago Person schreibt Brief Einige Betroffene bemerken an sich, dass ihr Schriftbild kleiner wird – auch dies kann ein Indiz für eine Parkinson-Erkrankung sein. © YAY Images/Imago Frau telefoniert mit Familie über das Telefon Außenstehenden oder Angehörigen fällt zum Teil auf, dass manche Betroffenen leiser sprechen als gewöhnlich, insbesondere im direkten Gespräch. Dies kann ebenfalls ein Anzeichen einer sich entwickelten Parkinson-Erkrankung sein. © Zoonar.com/Dasha Petrenko/Imago Hand hält Hand, die ein Glas hält Eines der bekanntesten und typischen Symptome von Parkinson ist das Zittern (Tremor) von einer Hand oder beiden Händen. Betroffene müssen dann nicht selten die zitternde Hand mit der zweiten Hand stützen und festhalten. Auch in den Beinen zeigt sich der Tremor – anfangs nur in bestimmten Situationen, etwa beim Laufen oder Treppensteigen. An den Händen wird das Zittern häufig beim Schreiben oder Greifen von Gegenständen deutlich. © Astrid08/Imago Frau hält Hand mit einem Glas Wasser, das verschüttet wird Die Bewegungsarmut, sogenannte Akinese, zählt zu den typischen Symptomen bei Parkinson. Bewegungen sind verlangsamt oder geschehen willkürlich, sodass der Griff zum Glas auch darin enden kann, dass der Inhalt unbeabsichtigt ausgeschüttet wird. © Astrid08/Imago Älterer Mann läuft am Stock Der erhöhte Muskeltonus, sogenannter Rigor, ist ein typisches Anzeichen von Parkinson. Durch dieses Symptom sind die Muskeln steif und stark angespannt, obwohl keine bewusste Anstrengung erfolgt. Ein Rigor kann auch durch Stress, Angst oder Muskelverletzungen hervorgerufen werden. Bei Parkinson zeigt sich der Rigor häufig in Form der gebeugten Haltung mit angewinkelten Armen. © Zoonar.com/Yuri Arcurs peopleimages.com/Imago Frau mit Müslischüssel Schluckbeschwerden, sogenannte Dysphagie, zählt im Verlauf zu den häufigen Symptomen bei Parkinson. Direkte Anzeichen sind dann das gehäufte Verschlucken am eigenen Speichel oder bestimmten Speisen sowie Getränken, häufiges Räuspern oder Husten bis hin zu Hustenanfällen, erschwerte Atmung nach dem Schlucken, vermehrter Speichelfluss und ein Kloßgefühl im Hals. Indirekte Anzeichen einer Dysphagie bei Parkinson können sich verzögert zeigen: trockene Haut, besonders an den Händen, Gewichts- und Flüssigkeitsverlust, Sodbrennen und Aufstoßen, erhöhte Körpertemperatur, Bronchitis sowie Lungenentzündung. © Cavan Images/Imago Fettige Haut mit hoher Talgproduktion Manche Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, entwickeln ein sogenanntes Salbengesicht, ein fettig glänzendes Gesicht infolge einer erhöhten Talgproduktion der Haut. © YAY Images/Imago

7. Soziale Interaktion:

Eine aktive soziale Teilnahme und starke soziale Bindungen können dazu beitragen, die geistige Gesundheit zu fördern. Menschen, die sozial engagiert sind, haben oft ein geringeres Risiko für neurologische Erkrankungen.

8. Regelmäßige Gesundheitschecks:

Regelmäßige ärztliche Untersuchungen können helfen, Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob Sie spezifische Risikofaktoren für Parkinson haben und wie Sie diese minimieren können.

Die Vorbeugung von Parkinson erfordert ein ganzheitliches Herangehen an die Gesundheit. Indem Sie diese Tipps in Ihren Lebensstil integrieren, können Sie Ihr Risiko für die Entwicklung dieser Krankheit verringern und gleichzeitig Ihre allgemeine Gesundheit und Lebensqualität verbessern. Denken Sie daran, dass die Kombination mehrerer gesunder Gewohnheiten am effektivsten ist, um langfristige positive Ergebnisse zu erzielen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Judith Braun sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © Zoonar.com/Kasper Ravlo/IMAGO