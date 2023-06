Prostatakrebs als häufigste Krebserkrankung bei Männern: Wie die Krankheit frühzeitig erkannt werden kann

Von: Natalie Hull-Deichsel

Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern in Deutschland. Je früher mögliche Symptome erkannt werden, desto besser sind die Chancen auf Heilung.

In Deutschland erhalten laut Deutsche Krebsgesellschaft pro Jahr etwa 62.000 Männer die Diagnose Prostatakrebs. Die hohe Fallzahl macht die Erkrankung zur häufigsten Krebsart in dieser Bevölkerungsgruppe – nach Lungenkrebs zählt das Prostatakarzinom mit rund zwölf Prozent zu der zweithäufigsten Krebserkrankung bei Männern, die zum Tod führt. Je früher der Tumor entdeckt wird, desto besser sind – ähnlich wie beim Darmkrebs – die Behandlungsmöglichkeiten und Heilungschancen. Das Risiko, Prostatakrebs zu entwickeln, steigt mit zunehmendem Alter. Auch das Vorkommen der Erkrankung in der Familie und der Lebensstil können die Erkrankung begünstigen. Verschiedene Symptome wie vermehrter Harndrang können ein Anzeichen von Prostatakrebs sein.

Prostata: Welche Aufgaben das Organ beim Mann übernimmt

Die Hauptfunktion der Prostata besteht darin, einen Teil der Samenflüssigkeit zu produzieren, welche die Samenzellen beziehungsweise Spermien transportiert und so die Befruchtungsfähigkeit des Mannes ermöglicht. © PhotoAlto/Imago

Die Prostata oder auch Vorsteherdrüse genannt, sitzt unterhalb der Harnblase und umschließt dort ringförmig die Harnröhre, die den Urin von der Blase durch die Prostata und den Penis leitet. Mit ihrer Rückseite grenzt die Prostata an den Enddarm (Rektum). Die etwa vier Zentimeter große walnussförmige Drüse produziert einen Teil der Samenflüssigkeit, die die Samenzellen beziehungsweise Spermien transportiert. Diese Samenflüssigkeit der Prostata ist für die Beweglichkeit der Spermien und somit für ihre Befruchtungsfähigkeit wichtig.

Bei einem Samenerguss, der Ejakulation, ziehen sich die Muskeln der Prostata zusammen und pressen die Flüssigkeit in die Harnröhre. Das Wachstum und die Funktion der Prostata werden vom männlichen Geschlechtshormon Testosteron gesteuert. Ohne die Stimulation durch das Hormon bliebe die Drüse unterentwickelt und würde keine Samenflüssigkeit bilden.

Prostatakrebs: Symptome kennen und frühzeitig deuten

Eine Erkrankung der Prostata kann lange unbemerkt bleiben. Umso wichtiger ist es, auf mögliche Symptome zu achten:

Vermehrter Harndrang, insbesondere nachts

Schwierigkeiten zu Beginn des Urinierens

Schmerzen beim Wasserlassen

Unfähigkeit, Harn abzugeben (Harnverhaltung)

Schwacher oder unterbrochener Harnfluss

Starke Schmerzen im unteren Rückenbereich (Kreuzgegend), in Becken, Hüften oder Oberschenkeln (Ischiasschmerzen)

Schmerzhafte Ejakulation

Weniger starke Erektion oder Impotenz

Verminderter Samenerguss

Blut im Urin oder in der Samenflüssigkeit

In jedem Fall sollten Betroffene bei mindestens einem der genannten Anzeichen einen Arzt aufsuchen. Die Symptome können auch häufig auf eine gutartige Prostatavergrößerung hindeuten.

Unterschied zwischen bösartigem Tumor und gutartiger Vergrößerung der Prostata Sowohl die bösartige Geschwulst als auch die vergrößerte Prostata können die gleichen Beschwerden verursachen, beispielsweise durch Schwierigkeiten beim Wasserlassen, doch betrifft die gutartige Vergrößerung die Drüse alleine und breitet sich im Gegensatz zu Krebs nicht auf andere Bereiche aus. Solange der Krebs sich noch auf die Prostata-Drüse beschränkt, ist eine Heilung durch Operation (Prostatektomie) oder Bestrahlung gut möglich. Liegen bereits Metastasen vor, die sich auf andere Gewebe und Organe ausgebreitet haben, können verschiedene Therapien zum Einsatz kommen, um den Krankheitsverlauf zu verlangsamen, Beschwerden zu lindern sowie die Lebenszeit zu verlängern.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.