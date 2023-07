Proteinprodukte für mehr Muskelwachstum: Expertin erklärt, warum Sie diese nicht kaufen sollten

Von: Juliane Gutmann

Nicht nur Sportler setzen auf High-Protein-Produkte wie Eiweißriegel. Diese sind oft teuer – und überflüssig. © Sus Pons/Imago

Auch in Drogerien werden unzählige Eiweißprodukte wie Proteinshakes angepriesen. Doch diese sind meist teuer – und auch häufig überflüssig, wie eine Ernährungsexpertin erklärt.

Eiweißprodukte haben sich in der Fitness- und Gesundheitsszene weit verbreitet und sind buchstäblich in aller Munde. Ob es sich um Proteinshakes, Riegel oder Pulver handelt, die Auswahl an Eiweißprodukten scheint endlos zu sein. Protein ist nicht nur für Sportler von Bedeutung, sondern auch für eine ausgewogene Ernährung unerlässlich. Der Nährstoff spielt eine wesentliche Rolle beim Aufbau und der Reparatur von Gewebe, dem Erhalt der Muskelmasse und der Regulierung des Stoffwechsels. Darüber hinaus sorgen eiweißreiche Lebensmittel für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl, das Heißhungerattacken und auch Übergewicht vorbeugt.

Proteine sind in tierischen und pflanzlichen Nahrungsquellen enthalten. Es gibt viele günstige Eiweißquellen im Supermarkt wie zum Beispiel Milchprodukte, Eier, Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte und Gemüse. Dennoch besteht auch die Möglichkeit, tief in die Tasche zu greifen und teure Proteinriegel und -pulver zu kaufen. Allerdings gibt es laut einer Professorin für Ernährungswissenschaften oft keinen zwingenden Grund, dies zu tun. Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie auf 24vita.de.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Juliane Gutmann sorgfältig überprüft.