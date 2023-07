Psychogener Juckreiz: Was tun, wenn keine Ursache für das Jucken gefunden werden kann

Welche Auslöser dahinterstecken

Ärzten fällt es bei Juckreiz ohne erkennbare Ursache häufig schwer, die richtige Diagnose zu stellen. Hinter den Beschwerden kann eine psychische Erkrankung stecken.

Mal kribbelt es hier, mal juckt es dort – Egal wo gekratzt wird, hört der Juckreiz nicht auf, kann dies schnell zur Qual werden. Mückenstiche oder Allergene können zu Jucken und Hautausschlägen führen. In manchen Fällen kann das akute Juckempfinden allerdings über einen längeren Zeitraum ohne erkennbare Ursachen anhalten. In diesem Fall können psychische Erkrankungen hinter den Beschwerden stecken.

Wenn die Haut verrückt spielt

+ Juckt die Haut, können verschiedene Ursachen dahinterstecken. © Andriy Popov/Imago

Juckreiz entsteht durch Reizung der Nerven in der Haut. Egal ob das Jucken dabei von einem Insektenstich oder einer Allergie ausgelöst wird - verursacht wird der Juckreiz durch das dabei freigesetzte Histamin. Folgende Situationen können auf der Haut zu Juckreiz führen:

Ekzeme, Nesselsucht, Neurodermitis oder Schuppenflechte

Kontaktallergien

Insektenstiche

trockene Hautstellen

intensives aber auch nachlässiges Waschen

Rasieren

Sonnenbrand

Wundheilung

Juckreiz: Zehn Lebensmittel, die ihn auslösen können Bestimmte Nahrungsmittel können Juckreiz auf der Haut verursachen. Meist sind es natürliche Bestandteile oder Zusätze wie Farb- oder Konservierungsstoffe, die eine sogenannte pseudoallergische Unverträglichkeitsreaktion auslösen. Manche Menschen reagieren beispielsweise auf Histamin mit allergieähnlichen Beschwerden wie Rötung der Haut, Schnupfen oder eben Juckreiz. Sauerkraut zählt dabei zu den fermentierten Lebensmitteln, die alle Histamin enthalten und bei empfindlichen Menschen zu Unverträglichkeitsreaktionen führen können. © Marek Uliasz/IMAGO Auch reifer Käse und Rotwein können aufgrund des enthaltenen Histamins zu lästigem und unangenehmem Juckreiz führen. Daher sollten Menschen, die auf Histamin empfindlich reagieren, vom Verzehr von Hartkäse (insbesondere aus Rohmilch) besser absehen. © Torsten Schon/IMAGO Räucherfisch ist bei einer Histaminintoleranz ebenfalls eher nicht zu empfehlen, da sein Verzehr zu einem Juckreiz auf der Haut führen kann. © Shotshop/IMAGO Bananen können ebenfalls einen Juckreiz auslösen, wenn eine Bananenallergie vorliegt. Dabei geht die allergische Reaktion nicht immer vom Obst direkt aus: Meist liegt dieser eine Kreuzallergie zugrunde in Form einer Überempfindlichkeit gegen Latex oder bestimmte Früchte wie Mango, Avocado oder Kiwi. Die Symptome einer Bananenallergie sind vielfältig und können sich beispielsweise in Bläschen im Mund und auf der Haut, Hautrötungen und Nesselsucht zeigen. © Nadim Mahjoub/IMAGO Tomaten Pollenallergiker reagieren manchmal auch auf Tomaten oder Erdbeeren allergisch. Die beiden Lebensmittel können allergische Reaktionen hervorrufen, die auf das Vorhandensein verschiedener allergener Proteine zurückzuführen sind wie etwa Proteine, die dem Hauptallergen aus Birkenpollen ähneln. Wegen dieser Ähnlichkeit können sie zu einer Birkenpollen-assoziierten Nahrungsmittelallergie führen. Die allergische Reaktion kann sich unter anderem an der Haut manifestieren und durch Urtikaria (Nesselsucht) oder Dermatitis zeigen, die wiederum Juckreiz auslösen können. © Design Pics/IMAGO Tasse Kaffee Wer unter Neurodermitis leidet, sollte auf alkoholische Getränke und Kaffee verzichten bzw. den Konsum einschränken, da diese die Durchblutung der Haut steigern können. Dadurch verschlimmert sich wiederum der Juckreiz – ein für die Krankheit typisches Symptom. Auch bei Histaminintoleranz kann Kaffee Probleme bereiten und sollte daher nur in Maßen getrunken werden. Denn das enthaltene Koffein blockiert das Enzym Diaminoxidase, das für den Histaminabbau im Körper verantwortlich ist. © Alex Bramwell/IMAGO Pralinen Genauso wie auf Rotwein sollten Menschen, die unter einer Histaminintoleranz leiden, auch auf ein weiteres Genussmittel besser verzichten bzw. den Konsum reduzieren: Schokolade. Bei der Süßigkeit handelt es sich um einen sogenannten Histaminliberator. Schokolade enthält demnach Zutaten, die Histamin freisetzen und dadurch bei Betroffenen die typischen Beschwerden wie Juckreiz auslösen können. © Design Pics/IMAGO Hefe Eine Unverträglichkeit gegen Hefe oder eine Hefeallergie können beim Verzehr zu typischen Reaktionen wie Magenbeschwerden, Reaktionen der Atemwege oder eben Juckreiz führen. Dabei gibt es sehr viele Produkte, die Hefe enthalten und eine allergische Reaktion bei Betroffenen auslösen können. Hefe steckt nicht nur in Brot, sondern kann auch in Bier, Wein und Essig vorkommen. © Westend61/IMAGO Gewürz Auch scharfe Gewürze können Auslöser von Juckreiz sein. © imagebroker/IMAGO Glutamat Ein weiterer Auslöser von Juckreiz kann der Geschmacksverstärker Glutamat sein. © Gamjai/IMAGO

Das Jucken kann harmlos sein, es kann aber auch eine Erkrankung oder psychische Krankheiten als Ursachen haben. Deutlich seltener als Hauterkrankungen wie Neurodermitis kann so auch ein psychogener Juckreiz hinter den Beschwerden stecken. Anders als bei den meisten Hauterkrankungen ist dabei auf der Haut nichts zu sehen.

Psychische Erkrankung als Ursache für den Juckreiz

Juckreiz ist ein Symptom vieler Krankheiten. Trotzdem sind die Ursachen bisher nur wenig abgeklärt, wie Experten gegenüber dem Ärzteblatt berichten. Ärzten fällt es bei Juckreiz ohne erkennbare Ursache daher häufig schwer, die richtige Diagnose zu stellen. Häufiger wird ein psychogener Juckreiz daher erst nach Ausschluss aller anderen Ursachen vermutet.

Die Auswirkungen, die ein unbehandelter Juckreiz auf die Lebensqualität der Betroffenen hat, sind enorm. Seelische Probleme können so nicht nur die Ursache, sondern auch in Folge der Beschwerden auftreten. Patienten leiden häufig an Schlafstörungen, Leistungsabfall, Depressionen und Angst, wie Professor Klaus-Michael Taube vom Universitätsklinikum Halle gegenüber dem Wissenschaftsjournal Medical Tribune berichtet. Behandelt wird der psychogene Juckreiz in der Regel mit einer Kurztherapie mit Psychopharmaka. Eine Behandlung durch einen Psychotherapeuten ist allerdings meist unumgänglich.

