Gefährliche Social-Media-Challenge: Was passiert, wenn man regelmäßig sehr scharf isst?

Von: Clara Kistner

Teilen

Das Netz ist dank diverser Social-Media-Plattformen voll von kuriosen Trends und Challenges. Neuerdings begeistern scharfe Tortilla-Chips das Internet.

Der Verzehr eines solchen Chips bringt die Teilnehmer der „Hot-Chip-Challenge“ körperlich an ihre Grenzen. Schweißausbrüche, Zittern und Erbrechen sind nur einige der vielen besorgniserregenden Folgen der Mutprobe. Diese werden aufgezeichnet und anschließend online gestellt. Dass solch drastische Reaktionen des Körpers eigentlich höchst alarmierend sein sollten, kommt bei den, in erster Linie jungen, Konsumenten kaum an.

Unverantwortlicher Schärfe-Trend auf Social Media

Einige Menschen vertragen so gut wie keine Würze in Ihren Mahlzeiten, andere essen gerne sehr scharf. Trotzdem hält sich auch bei Scharf-Essern die Dosis meist in Grenzen und wird mit anderen Beilagen abgemildert. So kommt es bei einem pikant gewürzten Gericht mit beispielsweise Chilisoße, Wasabi oder Ingwer selten zu derart drastischen Symptomen, wie sie bei der „Hot-Chip-Challenge“ zu beobachten sind.

In den Kommentaren unter dem Video des TikTok-Nutzers @brooklyn_oy, berichten weitere TikTok-User von eigenen Erfahrungen mit dem Konsum des scharfen Chips.

Habe das gerade gegessen. Mein Bauch tut so stark weh.

Mein Gesicht hat den ganzen Tag danach noch gebrannt.

Ich dachte auch ich sterbe. Man bekommt ehrlich Panik.

Vielleicht lasse ich das doch lieber.

Das Schlimmste war, als mein ganzer Körper angefangen hat zu kribbeln.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im Newsletter unserer Gesundheitsexperten von 24vita.de.

Wie gesund ist der Konsum von scharfem Essen wirklich?

Oftmals hört man, wie gesund scharfes Essen, in einem verträglichen Ausmaß, für den Körper ist. Das ist auch nicht ganz falsch, denn laut dem Landeszentrum für Ernährung (Baden-Württemberg), wird durch den Schmerzreiz Endorphine, also Glückshormone ausgeschüttet.

Scharfes Essen kann sich sowohl positiv als auch negativ auf den Körper auswirken – die Menge machts. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Das in verschiedenen Paprika-Arten enthaltene Capsaicin führt zu Schweißbildung und Hitzewallungen und kurbelt gleichzeitig die Verdauung an. So wird durch den Konsum von scharfem Essen die Magenmotorik angeregt, während sich außerdem die Magensaftsekretion steigert. Durch den zusätzlich angeregten Speichelfluss wirkt sich die Schärfe positiv auf Ihre Zahngesundheit aus und verbessert dank der gefäßerweiternden Wirkung des Capsaicin Ihre Durchblutung.

Vorsicht bei zu viel Schärfe

Babys und Kleinkinder sollten bestenfalls kein scharfes Essen zu sich nehmen, wie die AOK rät, da sich ihr Verdauungssystem erst mit der Zeit daran gewöhnen sollte. Aber auch für Erwachsene gibt es Grenzen bezüglich des Konsums von scharfen Speisen. Besonders bei Menschen mit einem empfindlichen Magen, kann scharfes Essen Magenschmerzen und Durchfall, sowie verstärktes Sodbrennen zur Folge haben.

Krebs-Risiko kennen: Elf Lebensmittel können das Tumor-Wachstum begünstigen Fotostrecke ansehen

Außerdem wird vermehrt an einem Zusammenhang zwischen dem Verzehr von sehr scharfen Speisen über einen langen Zeitraum und Krebs der oberen Verdauungsorgane, wie beispielsweise Speiseröhrenkrebs, geforscht. Ein übermäßiger Konsum von Chilizubereitungen und Chilis kann zudem zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, wie Übelkeit, Schleimhautreizung, Erbrechen und Bluthochdruck, führen und lebensbedrohlich werden, wie das Landeszentrum für Ernährung (Baden-Württemberg) berichtet.