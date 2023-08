Die besten Tipps gegen Rückenschmerzen auf der Urlaubsreise – Orthopäde: „Lendenkissen nutzen“

Von: Andreas Beez

Teilen

Auf der Urlaubsreise wird der Rücken oft besonders strapaziert. Orthopäde Dr. Reinhard Schneiderhan erklärt, wie sich Schmerzen vermeiden oder zumindest lindern lassen.

In den südlichen Bundesländern haben die Sommerferien begonnen, viele Familien packen ihre Koffer. Auf die einen warten traumhaft schöne Strände, auf andere beeindruckendes Bergpanorama oder aufregende Städte. In anderen Regionen Deutschlands müssen die Kinder wieder in die Schule, und es gehen all jene auf Reisen, die es etwas ruhiger wollen. Doch wie lässt sich verhindern, dass sich ausgerechnet im Urlaub der Rücken schmerzhaft zu Wort meldet? Hier gibt der erfahrene Münchner Orthopäde und Wirbelsäulen-Spezialist Dr. Reinhard Schneiderhan Tipps.

Alle zwei Stunden aus dem Auto aussteigen und Dehnungsübungen machen

Rückenschmerzen auf der Autofahrt in den Urlaub. Dagegen kann ein Lendenkissen helfen. Es stützt den unteren Rücken. © Mauritius Images

Wer eine längere Autofahrt vor sich hat, sollte seinen Sitz optimal eingestellt haben. Sollte der Sitz über keine derartige Funktion verfügen, kann es hilfreich sein, ein für Pkw geeignetes Lendenkissen zu nutzen, um den unteren Rücken zu stützen. Und auch wenn die Fahrt etwas länger dauert, ist es unbedingt ratsam, alle zwei Stunden ein paar Minuten anzuhalten und eine kurze und möglichst aktive Pause zu machen. Ideal sind dann ein paar Dehn- und Kraftübungen.

Mit den Kindern bei der Pause auf dem Spielplatz austoben

Auf vielen Rastplätzen gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, sich sportlich ein wenig zu betätigen – und das sollte man dem Rücken zuliebe auch tun. Wer Kinder dabeihat, sollte sie auf den ebenfalls oft vorhandenen Spielplätzen toben lassen und wer als Erwachsener Lust hat, darf gerne mitmachen.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen 24vita-Newsletter.

Bei längerer Flugreise Kompressionsstrümpfe tragen

Bei einer längeren Flugreise sind die Bewegungsmöglichkeiten naturgemäß deutlich eingeschränkter. Für mehr Beinfreiheit ist ein Sitz am Gang ideal. Auch aufstehen und die Beine vertreten ist so leichter möglich. Kompressionsstrümpfe helfen nicht nur Thrombosen vorzubeugen, sie unterstützen aufgrund der besseren Durchblutung situation in den Beinen indirekt auch den Rücken.

Dr. Reinhard Schneiderhan ist Orthopäde und Spezialist für die Wirbelsäule. © privat

Dr. Schneiderhan: Lendenkissen kann während der Autofahrt den unteren Rücken stärken

Wie beim Auto kann ein Lendenkissen helfen, den am stärksten unter Druck stehenden unteren Rückenbereich zu stützen. Wichtig ist es zudem, die Sitzposition so oft wie möglich zu wechseln. Eine oft unterschätzte Möglichkeit, die Reise rückenfreundlicher zu gestalten, sind isometrische Übungen. Immer mal wieder die Bauch-, Rücken- und Gesäßmuskeln für ein paar Sekunden anspannen und wieder lösen, wirkt Wunder. Und auch wenn es das Personal nerven sollte: viel trinken!

Bei einer Reise mit dem Zug ist es ebenfalls sinnvoll, sich immer mal wieder zu bewegen und die Beine zu vertreten. Man kann aufstehen und den Gang entlang laufen, sogar Gymnastik ist möglich. Doch egal, ob Auto, Flugzeug oder Bahn, Gepäck ist immer dabei.

Muskelmasse aufbauen: Sportarten, die Ihnen einen straffen Körper bescheren Fotostrecke ansehen

Heben Sie Gepäckstücke nur aus den Beinen heraus

Packen Sie klug und reisen Sie mit möglichst leichtem Gepäck: Wählen Sie einen leichten Koffer mit Rollen oder noch besser einen Trolley. Auch Rucksäcke mit gut gepolsterten Schultergurten sind bestens geeignet, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und Ihren Rücken zu entlasten. Beim Heben von Koffern und Rucksäcken immer aus den Beinen arbeiten und nicht mit gebeugtem Rücken. Beim Heben oder Tragen sollten Sie zudem eine Verdrehung der Wirbelsäule unbedingt vermeiden.