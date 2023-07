Schilddrüsenerkrankung selbst testen: Mit einfachem Schlucktest

Haben Sie den Verdacht, unter einem Knoten oder einer vergrößerten Schilddrüse zu leiden? Finden Sie es mit einem Schlucktest heraus.

Die Schilddrüse ist ein schmetterlingsförmiges Organ und eine lebenswichtige Hormondrüse. Sie reguliert zahlreiche Körperfunktionen und spielt eine wichtige Rolle für das Wachstum sowie den Stoffwechsel. Dafür gibt die Drüse andauernd eine bestimmte Menge an Schilddrüsenhormonen an das Blut ab. Allerdings können auch verschiedene Krankheiten von der Schilddrüse kommen wie etwa eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine Unterfunktion. Liegt eine solche Erkrankung vor, kann dies den gesamten Stoffwechsel durcheinanderbringen und vielfältige Auswirkungen auf den Körper haben. Ob bei Ihrer Schilddrüse möglicherweise eine Störung vorliegt, können Sie in einem ersten Schritt selbst mit einem einfachen Schlucktest feststellen.

Wie funktioniert der Schilddrüsen-Schlucktest?

Für den einfachen Schilddrüsen-Selbsttest benötigen Sie nur ein Glas Wasser und einen Handspiegel. © Science Photo Library/IMAGO

Falls Sie den Verdacht haben, dass mit Ihrer Schilddrüse etwas nicht in Ordnung sein könnte, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu überprüfen. So hilft beispielsweise ein Selbsttest mit zwölf Fragen, um herauszufinden, ob eine Schilddrüsenfehlfunktion vorliegen könnte. Außerdem können Sie auch mit einem einfachem Schlucktest überprüfen, ob erste Anzeichen für eine vergrößerte Schilddrüse vorhanden sind. Dafür brauchen Sie nur ein Glas Wasser und einen Handspiegel. Führen Sie den Test anhand der folgenden fünf Schritten aus:

Halten Sie den Handspiegel in der einen Hand und zwar so, dass Sie den Halsbereich zwischen Kehlkopf und Schlüsselbein gut sehen können. Denn die Schilddrüse sitzt genau da – genauer gesagt unterhalb des Kehlkopfes und oberhalb des Schlüsselbeins. Legen Sie Ihren Kopf in den Nacken. Trinken Sie dabei einen Schluck Wasser. Behalten Sie während des Schluckens den Halsbereich im Blick. Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte gegebenenfalls ein paar Mal, bis Sie den Schluckvorgang gut beobachten konnten.

Sollten Sie während des Tests unterhalb des Kehlkopfes Schwellungen bemerken, könnte eine vergrößerte Schilddrüse oder eine knotige Veränderung der Grund dafür sein. Eine mögliche Ursache und eine eventuell erforderliche Behandlung sollten Sie dann in jedem Fall von einem Arzt abklären lassen.

Weiterführende Diagnostik durch einen Arzt

Mithilfe einer Tastuntersuchung kann ein Mediziner die meisten Knoten und Vergrößerungen der Schilddrüse ohne großen Aufwand erkennen. Es handelt sich dabei um eine schnelle und schmerzfreie Methode, bei der der Arzt hinter dem sitzenden Patienten steht und mit beiden Händen die Schilddrüse abtastet. Im Übrigen gibt es auch eine Nebenschilddrüse, die meist aus vier linsengroßen Drüsen besteht. Auch von der Nebenschilddrüse aus können verschiedene Erkrankungen kommen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.