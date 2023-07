„Respekt“: Mama war von 1993 bis 2019 fast jedes Jahr schwanger

Influencerin MommaHona dokumentiert auf Social Media ihren Alltag als Mutter einer Großfamilie. Die TikTok-Userin war 26 Jahre lang fast durchweg schwanger.

Familienplanung ist ein heikles Thema. Nicht in jedem Fall sind sich die Partner in einer Beziehung einig, wie viele Kinder sie eigentlich bekommen möchten. Teilweise scheitert es auch bereits daran, dass ein Partner sich überhaupt nicht vorstellen kann, Nachwuchs in die Welt zu setzen. Auch die Frage nach dem Wann, Wie und auf-welche-Weise kann dazu führen, dass liebevolle Partnerschaften schlussendlich doch zerbrechen. Denn mit der Schwangerschaft und Geburt ist das Elterndasein keinesfalls erledigt — vielmehr fängt der bedeutsame Teil danach erst an. Über Generationen hinweg hat sich die Sicht der Gesellschaft auf das Konstrukt Familie nachweislich stark verändert.

Während Heirat und Kinder noch vor wenigen Jahrzehnten fester Bestandteil der gesellschaftlichen Norm waren, sieht die Situation für die meisten Paare heute vielerorts anders aus. Zahlreiche Menschen entscheiden sich bewusst dagegen, Kinder zu bekommen. Fakt ist, dass sich die Geburtenraten in den vergangenen Jahrzehnten weltweit drastisch verändert haben. Zwar unterscheidet sich die durchschnittliche Anzahl an Kindern pro Mutter auch heute noch je nach Weltregion, dennoch lässt sich größtenteils eine Tendenz zu weniger Kindern feststellen. Doch selbstverständlich gibt es auch noch die Personen, die gefühlt nie genug Kinder in die Welt setzen können.

MommaHona: Mit 15 Kindern liegt sie weit über dem weltweiten Durchschnitt

Eine Frau und ihr Partner erwarten ein Kind. (Symbolbild) © IMAGO

Eine von ihnen ist die Influencerin MommaHona. Auf ihrem TikTok-Account dokumentiert sie den Alltag als Mutter einer Großfamilie mit 15 Kindern. Eines ihrer Videos sorgte dabei zuletzt für ordentlich Diskussion innerhalb der Netzgemeinde. Denn in dem Clip gibt MommaHona preis, dass sie von 1993 bis 2019 fast jedes Jahr schwanger war. Für viele User ist das schlichtweg unvorstellbar. Dass eine Frau gut ein Vierteljahrhundert lang fast jedes Jahr schwanger ist, erscheint den meisten Menschen wohl eher als eine Geschichte aus der Vergangenheit.

Das Land mit der weltweit höchsten Geburtenrate ist Niger. Im Durchschnitt bringen Mütter dort im Laufe ihres Lebens 6,98 Kinder zur Welt. Zum Vergleich: Laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2021 liegt die durchschnittliche Anzahl der Geburten einer Frau im Laufe ihres Lebens bei 1,58. Damit belegt Deutschland im internationalen Vergleich Platz 199. Auch das Alter der Frauen, die Kinder gebären, hat sich nach hinten verschoben. In Deutschland sind Mütter durchschnittlich 30,5 Jahre alt, wenn sie erstmals ein Baby zur Welt bringen. Mit diesen Fakten im Gepäck lässt sich klar feststellen: MommaHona und ihre 15 Kinder in 26 Jahren sind eine Ausnahmeerscheinung.

MommaHona: Das ist über ihr Leben als 15-fache Mutter bekannt

Mit ihrem TikTok-Clip sorgte MommaHona für einige Diskussionen innerhalb der Netzgemeinde. Im Video tanzt die Frau mit dem blonden Kurzhaarschnitt zum Song „Mother“ von Meghan Trainor (29), während neben ihr Jahreszahlen von 1993 bis 2019 eingeblendet werden. Dazu schreibt MommaHona auf Englisch: „Die Jahre, in denen ich schwanger war.“ Bei genauerem Hinschauen fällt auf, dass nur die Jahre 2003 und 2017 in der Auflistung fehlen. MommaHona behauptet also, dass sie in 24 der 26 Jahre zwischen 1993 und 2019 Schwangerschaften erlebte. Auf ihrem TikTok-Profil beschreibt sich die Influencerin als „Mutter von 15 Kindern“.

Das lässt vermuten, dass MommaHona teilweise über den Jahreswechsel hinweg schwanger war, oder dass nicht alle ihre Schwangerschaften in der Geburt eines Kindes endeten. Ihrem Akzent in anderen Videos nach zu schließen, lebt die TikTok-Nutzerin in Nordamerika, wo sie mit ihren 15 Kindern weit über der durchschnittlichen Geburtenrate liegt. Dass ihr Alltag als Kopf dieser ungewöhnlichen Großfamilie für reichlich Interesse auf Social Media sorgt, ist kaum überraschend: MommaHona konnte bisher über 98.000 Follower auf TikTok sammeln und ihr Schwangerschaftsclip hat fast 195.000 Likes.

Das Leben als Großfamilie muss man sich leisten können

Wer sich ihre TikTok-Videos genauer anschaut, merkt schnell, dass MommaHona mehr als zufrieden in ihrer Rolle als 15-fache Mutter erscheint. Trotzdem schreckt die Mama-Influencerin nicht davor zurück, auch von den Schattenseiten des Großfamilienlebens zu berichten. In ihren Videos nimmt MommaHona ihre Follower unter anderem mit zum Supermarkt, wo sie fast ein Vermögen für die monatliche Familienration Toilettenpapier ausgibt. In einem anderen Clip behauptet sie, dass die Familie insgesamt „über 20.000 Dollar“ (umgerechnet ca. 18.400 Euro) in Windeln investiert habe. Eine Großfamilie muss man sich also erst einmal leisten können.

Unter ihrem „Jahre, in denen ich schwanger war“-TikTok gehen die Meinungen zur MommaHonas Lebensentscheidungen stark auseinander. Während einige User mit Kommentaren wie „Respekt“ ausdrücken, wie beeindruckt sie von der Leistung der 15-fachen Mutter sind, stellen andere mit Worten wie „Niemals“ oder „Hilfe!“ klar, dass es für sie keinesfalls infrage käme, über ein Vierteljahrhundert lang fast durchweg schwanger zu sein. Damit scheint sich die Aussage vom Anfang zu bestätigen: Familienplanung ist ein heikles Thema.

