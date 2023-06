Spermidin lässt fünf Jahre länger leben: Forschende raten, den Naturstoff täglich zu essen

Um lange gesund zu bleiben, sind drei Regeln essenziell wichtig: Bewegen Sie sich häufig, vermeiden Sie Stress und essen Sie ausgewogen. Spezielle Lebensmittel fördern die Gesundheit der Zellen besonders.

Wenig industriell hergestellter Zucker, wenig gesättigte Fettsäuren, wenig Salz: Wer das in der Ernährung umsetzt, fördert die Gesundheit des Herzens und anderer lebenswichtiger Organe. Als besonders gesund werden ballaststoffreiche Kost wie Vollkornprodukte eingestuft. Wer diese bevorzugt, schützt sich sogar vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt.

Viele Mikronährstoffe und Naturstoffe haben nachgewiesenermaßen positive Wirkung auf unseren Körper. So soll Taurin, das unter anderem in Energydrinks enthalten ist, Zellen und Organe gesund halten. Und auch der natürliche Botenstoff Spermidin soll sich positiv auf Alterungsprozesse im Körper auswirken. Einer Studie zufolge reduziert man die Gefahr eines frühzeitigen Todes, wenn man täglich Spermidin zu sich nimmt. Und auch die Gedächtnisleistung verbessert sich durch die Einnahme des Naturstoffs, heißt es weiter vonseiten der Medizinischen Universität Innsbruck.

Bessere Gedächtnisleistung durch Spermidin

Spermidin verlängert das Leben von Zellen und hat positive Effekte auf den Alterungsprozess des Gehirns, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität. Letzteres konnten Forschende der Universität Graz, der Freien Universität Berlin und der Medizinischen Universität Innsbruck in zwei gemeinsamen Studien zeigen. So waren Mäuse, die mit Spermidin angereicherte Nahrung zu sich genommen hatten, kognitiv leistungsfähiger als die Vergleichsgruppe. Eine verbesserte Funktionsweise der Mitochondrien im Hirn der Mäuse war nachweisbar. „Auch im Menschen scheint ein höherer Spermidingehalt in der Nahrung mit verbessertem Denkvermögen und einer stärkeren Gedächtnisleistung verknüpft zu sein“, heißt es in einer Pressemitteilung der Medizinischen Universität Innsbruck.

In Erbsen steckt unter anderem der Naturstoff Spermidin. © Aleksei Isachenko/Imago

Forschende gehen sogar noch weiter und sprechen von einer lebensverlängernden Wirkung des Naturstoffs. So wies ein internationales Forscherteam, geleitet von der Medizinischen Universität Innsbruck, einen Anti-Aging-Effekt von Spermidin auch für den Menschen nach. „Unsere validen Ergebnisse basieren auf Daten von 829 ProbandInnen aus der prospektiven Bruneck Studie und spezifischen Diätfragebögen zur Berechnung der Nahrungsaufnahme. Damit können wir die aus verschiedenen Modellorganismen bereits bekannte Wirkung von Spermidin auf altersbedingte Prozesse bestätigen sowie seine Rolle als unabhängige Einflussgröße auf die Lebensspanne nun auch erstmals beim Menschen untermauern“, so Neurologe Stefan Kiechl, Direktor der Universitätsklinik für Neurologie an der Medizinischen Universität Innsbruck.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass Studienteilnehmende, die mindestens 80 Mikromol Spermidin pro Tag mit der Ernährung aufnahmen, ein deutlich geringeres Risiko hatten, im 20-jährigen Beobachtungszeitraum zu versterben. Der Überlebensvorteil von spermidinreicher im Vergleich zu spermidinarmer Ernährung würde rund fünf Jahre betragen.

Spermidin ist unter anderem in Weizenkeimen, Nüssen, Hülsenfrüchten und Pilzen enthalten.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.