Sehstörungen bis Augenschmerzen: Welche Symptome für Augenkrebs sprechen können

Von: Juliane Gutmann

Krebsgeschwüre können sich an jeder Stelle im Körper bilden. Wenn bösartige Zellwucherungen das Auge betreffen, handelt es sich oft um ein Retinoblastom. Betroffen sind vor allem Kinder.

Krebs im Auge zählt zu den seltenen Krebserkrankungen. Unterschieden werden unter anderem das Aderhautmelanom (Uveamelanom) und das Retinoblastom. Ersteres ist ein bösartiger Tumor im Auge, der sich aus den Zellen der pigmentierten Aderhaut entwickelt. Das Aderhautmelanom tritt überwiegend bei Erwachsenen auf. Beim Retinoblastom kommt es zu einer Wucherung der Netzhaut-Zellen.

Das Retinoblastom tritt meist im Säuglings- oder Kleinkindalter auf, wie die Deutsche Krebsgesellschaft informiert. Etwa 60 Kinder erkranken jährlich neu, heißt es auf den Seiten der Universitätsmedizin Essen. „Bei früher Diagnose ist das Retinoblastom eine sehr gut heilbare Krebserkrankung im Kindesalter“, so Kinderkrebsspezialistin Dr. Petra Temming vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin an der Universität Duisburg Essen.

Ein Melanom der Aderhaut entwickeln 400 bis 500 Erwachsene jährlich in Deutschland, heißt es vonseiten der Deutschen Krebsgesellschaft.

Bei ersten Anzeichen einen Arzt aufsuchen

Es ist enorm wichtig, bei den ersten Anzeichen einer Krebserkrankung am Auge einen Arzt aufzusuchen. Denn unbehandelt wachsen Augentumore schnell und können sich innerhalb des Augapfels, aber auch in die Augenhöhle oder im Körper ausbreiten, so die Universitätsmedizin Essen. Ein tödlicher Verlauf wird wahrscheinlich.

Ein Augenarzt kann Anzeichen einer Augenkrankheit frühzeitig erkennen. © Sven Grüne/Imago

Der Uniklinik Erlangen zufolge hängen Therapie und Symptome von der jeweiligen Krebsart ab.

Die Deutsche Krebsgesellschaft führt mögliche Symptome der beiden Krebsarten auf, die häufig lange Zeit symptomfrei verlaufen. Oftmals kommt es erst im Verlauf der Krankheit zu Beschwerden. Aderhautmelanome etwa werden meist im Rahmen einer Routineuntersuchung entdeckt, so die Deutsche Krebsgesellschaft.

Symptome, die für ein Aderhautmelanom sprechen können

Sehverschlechterung

Sehstörungen

Flimmern am betroffenen Auge

Anzeichen für ein Retinoblastom

Weißes Aufleuchten der Pupille bei bestimmten Lichtverhältnissen

Schmerzendes, gerötetes oder geschwollenes Auge

Erweiterung oder weißlich-gelbe Färbung einer oder beider Pupillen

Schielen

Abnahme der Sehschärfe

Sehstörungen

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.