Thrombose erkennen: Sechs Warnzeichen, die vom Bein ausgehen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Eine Thrombose entsteht durch Blutgerinnung im Gefäß. Je größer das Blutgerinnsel ist, das zur Thrombose führt, desto höher ist das Risiko für gefährliche Folgereaktionen.

Neben der arteriellen Thrombose, die durch eine Arteriosklerose hervorgerufen wird, gibt es die Venenthrombose, die in häufigen Fällen im Bein, im Arm, im Schultergürtel, im Becken, in der Pfortader oder im Gehirn entsteht. Eine Venenthrombose kann durch Krampfadern, Flüssigkeitsmangel, im Rahmen von Operationen sowie als Hinweis auf einen Tumor oder auch während einer Krebserkrankung entstehen. Von einer Thrombose sprechen Mediziner, wenn ein Blutgerinnsel – das heißt ein Blutklumpen beziehungsweise -Pfropf (griechisch Thrombus) – ein Blutgefäß, also eine Arterie oder Vene, verstopft. Löst sich der Thrombus – ein Teil davon ist bereits ausreichend – wird er mit dem Blutstrom bis ins Herz oder auch die Lunge transportiert. Im Herzen kann das Blutgerinnsel einen Herzinfarkt zur Folge haben – in der Lunge verschließt der Thrombus die für die Atmung lebenswichtigen Adern und es kann zu einer lebensbedrohlichen Lungenembolie kommen. Es gibt körperliche Anzeichen, die eine entstehende Thrombose ankündigen.

Thrombose: Wie es dazu kommt und wo die Blutgerinnsel im Körper zum Problem werden

Beinvenenthrombosen zählen zu den häufigsten Formen und können zu einem geschwollen und heißen Bein führen, das stark schmerzt. © xstock_photosx/Imago

Ein Thrombus entsteht dann, sobald Blut gerinnt. Die Blutgerinnung ist im Grunde ein natürlicher Vorgang und Schutzmechanismus im Körper. Kommt es zu einer äußeren Verletzung, wird der Körper durch das Gerinnungssystem vor dem Verbluten geschützt, indem das Blut verklumpt und die Wunde verschließt. In den Blutgefäßen kann das Gerinnsel jedoch zum Hindernis und zur Gefahr werden.

Ein entstehender Gefäßverschluss kann vor allen Dingen in den tiefen Bein- und Beckenvenen sehr gefährlich werden, so die Deutsche Gesellschaft für Angiologie – Gesellschaft für Gefäßmedizin e. V. In Deutschland sterben jährlich etwa 100.000 Menschen an einer Lungenembolie, als Folge einer Thrombose. Die Lungenembolie ist damit nach Herzinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste zum Tode führende Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Thrombose: Welche Symptome sich zeigen

Beinvenenthrombosen zählen mit 60 Prozent zu den häufigsten Thrombose-Formen, gefolgt von Venenthrombosen im Becken mit 30 Prozent. Erste Hinweise auf eine mögliche Thrombose im Bein sind:

Schwellung am Bein

Hitzegefühl im Bein

Wiederholt unerklärlich starke Schmerzen im Bein

Mitunter starke Schmerzen beim Auftreten

Unterschiedlich warme Beine

Haut am Bein zeigt bläuliche Verfärbung

Was typisch für ein Thrombose im Gegensatz zu einem Muskelkater ist: nur ein Bein ist betroffen.

