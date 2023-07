Verstopfung entgegenwirken: Fünf natürliche Mittel, die schnell helfen

Darm anregen

Verstopfungen können viele Ursachen haben. Verschiedene Hausmittel helfen jedoch, die Verdauung auf sanfte Weise in Schwung zu bringen.

Kommt die Verdauung nicht so richtig in Schwung, kann das ganz schön unangenehm sein. Zum Arzt müssen Betroffene allerdings nicht sofort. Abführmittel können bei Magen-Darm-Beschwerden wie Verstopfungen schnell helfen. Welche natürlichen Mittel in der Hausapotheke zu finden sind und wie diese den Darm anregen, erfahren Sie hier.

Natürliche Abführmittel helfen bei Verdauungsbeschwerden

+ Hausmittel wie Kamillentee wirken beruhigend auf den Darm. Verstopfungen können so gelöst werden. © F. Hecker/Imago

Verstopfungen können sowohl gelegentlich, als auch dauerhaft auftreten. Rund zehn Prozent der Erwachsenen leiden nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) jedoch nicht nur hin und wieder unter Verstopfungen, sondern haben über längere Zeit mit den unangenehmen Beschwerden zu kämpfen. Die Ursachen sind dabei vielfältig. Mangelnde Flüssigkeitszufuhr, eine unausgewogene Ernährung oder zu wenig Bewegung gehören dabei zu den häufigsten Auslösern. Stress und verschiedene Medikamente können zudem zu den Symptomen beitragen.

Blähungen vorbeugen: Gekochtes Gemüse und Joghurt mit Obst entlasten den Darm Um die Verdauung und Darmbewegung anzukurbeln, sollte man grundsätzlich auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr achten. Trinken Sie über den Tag verteilt mindestens 2 Liter Wasser ohne Kohlensäure oder ungesüßten Kräutertee. © Design Pics/Imago Um Blähungen vorzubeugen, kann es helfen, pro Tag ein Glas beziehungsweise einen Becher Sauermilchprodukte wie Dickmilch, Kefir, Quark und Naturjogurt mit weniger als drei Prozent Fettanteil zu sich zu nehmen. Sie enthalten gesunde Bakterien, die sich positiv auf die Darmfunktion auswirken, so „Mein Allergieportal“. © sergiomonti/Imago Obst wie Aprikosen, Pflaumen, Birnen, Äpfel und andere Obstsorten mit hohem Fruchtzuckeranteil sowie Säfte können in größeren Mengen Blähungen verursachen. Besser verträglich sind gerade diese Obstsorten, wenn Sie Naturjoghurt, Quark, Kefir oder Nüsse dazu essen. © Irrinn/Imago Um nicht nach dem Verzehr unter einem schmerzhaften Blähbauch und unangenehmer Flatulenz zu leiden, greifen Sie besser zu fein gemahlenem Vollkorn- oder Mischbrot anstelle zu groben Schrotbroten, laut einer Patienteninformation der „Technischen Universität München“. © Westend61/Imago Frau isst in Ruhe und zufrieden Müsli mit Joghurt Um zu viel Luft im Bauch und Darm vorzubeugen, nehmen Sie sich Zeit für die jeweiligen Mahlzeiten – essen Sie langsam und unter stressfreien Bedingungen. © Roger Richter/Imago Mann kocht in der Pfanne Bestimmtes Gemüse wie Erbsen und Hülsenfrüchte können nach dem Verzehr zu Blähungen führen – Essen Sie eher gekochtes oder gedünstetes Gemüse, das wird meist besser als Rohkost vertragen. © NomadSoul/Imago Auberginen Zu den Gemüsen, die relativ gut verträglich sind, zählt die Aubergine. Das Fruchtgemüse ist reich an Ballaststoffen und hält lange satt. Auberginen bringen den Darm in Schwung und verursachen in der Regel keinen Blähbauch. Und zudem sind Auberginen noch reich an Nährstoffen wie Vitamin A, B und C sowie Kalzium, Magnesium, Kalium und Zink. Darüber hinaus wirken die Inhaltsstoffe der Aubergine antientzündlich und antioxidativ. © zhekos/Imago Artischocken Essen Sie öfters Artischocken – nicht nur, weil sie aufgrund ihrer sekundärenPflanzenstoffe und Antioxidantien so gesund sind, sondern auch den Darm schonen. Die in Artischocken enthaltenen Bitterstoffe fördern die Darmbeweglichkeit und somit die Verdauung, gleichzeitig wird die Gallensaftproduktion und die Funktion der Bauchspeicheldrüse angeregt. Blähungen bleiben nach dem Verzehr von Artischocken in der Regel aus. Zudem können durch die Inhaltsstoffe der Artischocke der Cholesterinspiegel gesenkt und die Fettverdauung verbessert werden – ideal zur Heilung einer Fettleber. © Nailia Schwarz/Imago Zucchini Zucchini haben laut „Techniker Krankenkasse“ eine positive Wirkung auf den Darm, da sie Verdauungsstörungen und Magen-Darm-Katarrh entgegenwirken. Zucchini können auch bei Verstopfung helfen, indem sie leicht abführend wirken. © Science Photo Library/Imago Karotten Karotten können in der Regel ohne Reue und Furcht vor Blähungen verspeist werden, da sie verdauungsfördernd wirken und gegen Verstopfung helfen. Durch ihre wasserbindenden Eigenschaften können Karotten beziehungsweise kann Karottensaft auch bei Durchfall Linderung bringen. © Design Pics/Imago

Entleert sich der Darm nicht auf natürliche Weise, können verschiedene Mittel aus der Hausapotheke helfen. Denn obwohl eine Verstopfung in den meisten Fällen nur vorübergehend auftritt und nicht gefährlich ist, können die Symptome belastend sein. Tritt eine Verstopfung beispielsweise zu Beginn einer Reise auf, helfen folgende natürliche Hausmittel den Darm anzuregen:

Getrocknete Pflaumen und Feigen haben einen hohen Ballaststoffgehalt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt als Richtwert, täglich mindestens 30 g Ballaststoffe aufzunehmen. Die Inhaltsstoffe fördern den Stuhlgang und sind nebenbei noch gute Sattmacher. Das im Trockenobst enthaltene Sorbit wirkt zudem abführend.

Zu den ballaststoffreichen Lebensmitteln zählen auch Flohsamenschalen, Chiasamen und Leinsamen. Diese können entweder mit einem Glas Wasser eingeweicht oder beispielsweise im Müsli gegessen werden. Im Darm saugen sich die Ballaststoffe mit Wasser voll und quellen auf. Dadurch wird das Darmvolumen vergrößert und die Verstopfung bekämpft.

Kaum ein Lebensmittel ist für die Verdauung so gut, wie Hülsenfrüchte. Kichererbsen, Bohnen, Erbsen und Linsen regen die Darmbewegung an. Hülsenfrüchte helfen daher nicht nur bei Verstopfungen, sondern wirken auch vorbeugend.

Damit es erst gar nicht zu einer Verstopfung kommt, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), mindestens 1,5 Liter Wasser über den Tag verteilt zu trinken. Gerade ungesüßte Tees wie Kamillentee regen dabei die Verdauung auf sanfte Weise an. Kamillenblüten wirken entspannend und lösen so Verstopfungen.

Natürliche Pflanzenöle wie Olivenöl, Lein- oder Rizinusöl helfen, den Darminhalt gleitfähiger zu machen. Dazu einen Esslöffel hochwertiges, kalt gepresstes Öl vor oder nach dem Essen zu sich nehmen.

Grundsätzlich sollten Betroffene versuchen eine Verstopfung zunächst auf natürliche Weise zu lindern. Auch Bewegung, Bauchmassagen und Meditation können dabei helfen. Halten die Beschwerden allerdings über mehrere Tage an, kann in Absprache mit einem Arzt auch ein Abführmittel eingesetzt werden, wie die Apotheken Umschau berichtet.

