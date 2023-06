Wechseljahre und Osteoporose-Gefahr: Risiko für krummen Rücken und Knochenbrüche bei Frauen steigt

Von: Natalie Hull-Deichsel

Wechseljahre können sich durch verschiedene Beschwerden äußern, von Hitzewallungen über Hautprobleme bis hin zu Schlafstörungen. Der Hormonmangel schadet auch den Knochen.

Manche Frauen durchleben die Wechseljahre (Klimakterium) ohne große Beschwerden, voller Energie und Zuversicht sowie leistungsfähig wie eh und je. Andere wiederum kommen in den Wechsel und entwickeln damit verbunden typische und zum Teil sehr unangenehme Beschwerden wie Schlafstörungen und innere Hitze beziehungsweise Hitzewallungen. Die Symptome der Wechseljahre können auch noch bis über 65 Jahre anhalten und mit gesundheitlichen Folgen verbunden sein. Was viele Frauen nicht wissen: Die Umstellung der Hormone in den Wechseljahren hat Auswirkungen auf die Knochengesundheit.

Warum Wechseljahre auf die Knochen gehen

Osteoporose und damit verbunden ein erhöhtes Risiko von Knochenbrüchen kann durch die Wechseljahre verursacht werden. © Astrid08/Imago

Mit dem Wechsel bei Frauen, der in der Regel mit rund 45 bis 50 Jahren beginnt, steigt auch das Risiko der Knochenerkrankung Osteoporose. Denn in den Wechseljahren kommt es zu einem Mangel an Östrogen, was Einfluss auf die Knochenbeschaffenheit hat. Östrogene stimulieren nämlich die sogenannten Osteoblasten, die für den Knochenaufbau zuständig sind und hemmen gleichzeitig die Aktivität der Osteoklasten und damit den Knochenabbau, wie es bei Frauenaerzte im Netz heißt.

Durch einen Mangel an dem weiblichen Hormon Östrogen kommt es zu einem Abbau an Knochensubstanz und einer Veränderung der Knochenstruktur. Das Skelett wird porös, instabil und kann schon bei geringer Belastung leichter brechen.

Etwa 30 Prozent aller Frauen in der Postmenopause – die letzte Phase der Wechseljahre, die zehn bis 15 Jahre andauern kann – erkranken an einer Osteoporose, die Hälfte davon erleidet mindestens einen Knochenbruch. Auch schrumpfen betroffene Frauen im wahrsten Sinne, es kommt mit ca. ein bis zwei Zentimetern pro Jahr zu einer Abnahme der Körpergröße. Die dauerhafte Verbiegung eines Wirbelsäulenabschnitts ist bei Osteoporose ebenfalls nicht untypisch, was sich mit zunehmendem Alter in Form eines Buckels im oberen Bereich des Rückens zeigen kann.

Bereits ab dem 35. Lebensjahr reduziert sich bei Frauen die Knochenmasse um 0,3 bis 0,5 Prozent jährlich, so das Portal Frauenaerzte im Netz weiter. In der Postmenopause sind es zu Beginn durchschnittlich drei bis fünf Prozent, später nimmt die Knochendichte jährlich um ca. ein bis zwei Prozent ab.

