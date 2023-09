Wenn das Kind weint: Typische Schulprobleme – und wie Eltern ihnen begegnen sollten

Von: Anna Heyers

Teilen

Tränenspuren auf dem Gesicht, zu stilles Verhalten – Anzeichen für Probleme in der Schule sind vielfältig. Wie Eltern am besten darauf reagieren.

Klar, Eltern möchten ihren Nachwuchs im Normalfall vor allem Bösen bewahren und schlimme Erfahrungen minimieren. Das kann ein ziemlich großes Ausmaß annehmen (Stichwort: Helikopter-Eltern), wird aber dann schwer, wenn die Kleinen in die Schule kommen.

Ob neue Situation oder Routine: Augen auf

Viele Eltern befinden sich durch die kürzliche Einschulung ganz frisch in dieser Situation und müssen sich erst etwas daran gewöhnen. Andere haben schon ein gewisses Maß an Routine. Je älter das Kind wird, desto leichter fällt das Loslassen schließlich, oder?

Weit gefehlt, denn, wenn das Kind weinend nach Hause kommt, viel zu still ist oder nur noch schlechte Noten heim gebracht werden, könnte etwas Größeres dahinterstecken, egal in welchem Alter. Eltern sollten ihre Sprösslinge daher immer etwas genauer im Blick haben und die typischsten Probleme im Schulalltag kennen. Denn nur so können sie als Erziehungsberechtigte – und Beschützer – ihrer Kleinen richtig reagieren.

Problem 1: Mobbing und/oder Ausgrenzung

Diplom-Pädagogin Uta Reimann-Höhn erklärt in einem Artikel auf Elternwissen.de, dass Mobbing zu den leider sehr typischen Situationen in der Schule gehört. Dabei werden Kinder beispielsweise gehänselt, ihre Sachen verschwinden aus Ranzen oder vom Tisch, sie sind allein in den Pausen und Mitschüler tuscheln in Hörweite über Kleidung oder Aussehen. Inzwischen passiert dies im schlimmsten Fall sogar online.

Wenn Kinder niedergeschlagen sind, können auch Probleme in der Schule dahinterstecken. Eltern sollten diese ernst nehmen und nach Lösungen suchen. (Symbolbild) © AndreyPopov/Imago

Hierzu sagt Reimann-Höhn: „In der Schule muss konsequent gegen Mobbing vorgegangen werden. Dazu müssen Sie in so einem Fall die Lehrer informieren. Das Thema gehört in den Unterricht.“ Eltern gibt sie zudem den Tipp, dass sie ihren Kindern klarmachen, dass diese nicht die Schuld am Verhalten der anderen tragen. Gemeinsame Ausflüge mit Erfolgserlebnissen könnten ein Weg sein, das Selbstbewusstsein der Opfer wieder aufzubauen und zu stärken. Weitere Maßnahmen, dem Mobbing entgegenzuwirken, finden Betroffene oder ihre Angehörige zum Beispiel unter dem Motto „Nie wieder alle gegen einen“ auch auf malteser.de.

Problem 2: plötzlich schlechte Noten

Eine schlechte Note nach der anderen flattert ins Haus. Hier sollten Eltern, statt auf Schimpfe oder Bestrafungen zu setzen, lieber auf Ursachensuche gehen. Denn nur, wenn man weiß, wo das Problem liegt, kann es angegangen werden.

Noch mehr spannende Gesundheits-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von 24vita.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Mögliche Probleme für schlechte Noten könnten laut Reimann-Höhn sein:

Lernlücken : Hier kann Nachhilfe eine gute Option sein.

: Hier kann Nachhilfe eine gute Option sein. Seh- und Hörprobleme : Medizinische Korrektur ist möglich.

: Medizinische Korrektur ist möglich. Überforderung: Über Klassenwiederholung oder Schulwechsel nachdenken (um den Druck herauszunehmen).

Problem 3: Prüfungsangst

Obwohl das Kind seinen Stoff beherrscht und fleißig lernt, scheitert es an den Prüfungen? Dann könnte die Ursache dafür Prüfungsangst oder ein Blackout während des Tests sein. „Bei Prüfungsangst handelt es sich fast immer um eine Versagensangst. Sprechen Sie mit Ihrem Kind durch, was schlimmstenfalls passieren könnte. Sichern Sie ihm für diesen Fall Ihre Unterstützung zu, sodass es die Angst vor dem Versagen verliert“, empfiehlt die Pädagogin.

Autogenes Training könne ebenfalls helfen, genau wie andere Entspannungstechniken. Wichtig sei aber zu wissen, dass Prüfungsangst nur langsam vergeht – und teilweise auch im Erwachsenenalter noch eine Rolle spielen kann.

Problem 4: Stress mit Lehrkräften

Wenn das Kind nur noch über Probleme mit der Lehrerin oder dem Lehrer schimpft, sollten Eltern auch reagieren. Häufig könne man durch eine Aussprache zwischen Eltern, Kind und Lehrkraft Konflikte lösen. Ist das der Fall, steigt für die Kinder die Motivation meist wieder, in der Schule mitzuarbeiten.

Die Ohrfeige war bis in die 80er verbreitet: Wie sich die Erziehung verändert hat Fotostrecke ansehen

Problem 5: Unterforderung oder Hochbegabung

Den Unterricht stören, abgelenkt sein, nicht mitarbeiten – all das können durchaus auch Anzeichen für eine Unterforderung oder eine Hochbegabung des Schülers sein. Eltern sollten hier darauf achten, ob das Kind vielleicht eine sehr schnelle Auffassungsgabe hat zusätzlich zu generell einem guten Sprach-, Schreib- und Leseverständnis. Kommen dazu noch schlechte Noten, könnte das ein entsprechendes Indiz sein.

„Hochbegabte Kinder schalten im Unterricht irgendwann vor lauter Langeweile einfach ab. Dann bekommen sie die Inhalte nicht mehr mit und beginnen, schlechte Noten zu schreiben“, sagt Reimann-Höhn. Ein Intelligenztest beim Experten bringe hier Aufschluss. Zudem würden in vielen Fällen auch individuelle Aufgaben oder ein Klassenwechsel wieder für mehr Spaß am Schulalltag sorgen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.