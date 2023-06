Warum Zunehmen bei warmem Wetter nicht ungewöhnlich ist – drei Tipps gegen Gewichtsschwankungen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Draußen ist schönstes Badewetter, doch Sie sind nicht in Bikini-Laune. Gerade an heißen Tagen nehmen wir leichter zu. Woran liegt das?

Das schöne Wetter im Sommer verbinden die meisten Menschen mit guter Laune und Leichtigkeit. Wie blöd, dass das Körpergefühl etwas ganz anderes sagt, gerade an heißen Tagen. Gehören Sie auch zu denjenigen, die das Gefühl haben, bei Hitze zuzunehmen? Tatsächlich ist dieses Gefühl medizinisch zu erklären und es gibt Tricks, der Gewichtsschwankung entgegenzuwirken.

Zunehmen bei Hitze: Was passiert dabei im Körper?

Gerade bei Hitze kann das Gewicht auf der Waage mal höher ausfallen. (Symbolbild) © Andriy Popov/Imago

Sommerzeit ist für viele die schönste Zeit! Da wird sich das schöne Blumenkleid übergeworfen oder in die kurze Hose gesprungen. Wie blöd, dass die Kleidung plötzlich so eng sitzt und man trotz gleicher Ernährung zugenommen hat.

Möglichkeiten den Stoffwechsel anzuregen und in kurzer Zeit etwas abzunehmen, gibt es mithilfe des Diät-Trends mit Kaffee und Zitrone oder über die App zum Abnehmen. Was, wenn dies nicht fruchtet? Möglicherweise liegen die Ursachen woanders, warum die Waage plötzlich zwei bis drei Kilo mehr anzeigt. Was kann dahinter stecken?

Tatsächlich kann Hitze und die damit verbundene Reaktion des Körpers die Ursache für die Gewichtszunahme sein. Wird uns zu heiß, werden nicht nur die Blutgefäße erweitert und unser Körper verlagert mehr Blut in die Haut. Weiten sich die Blutgefäße, erhöht sich der Druck und Lymphflüssigkeit wird in umliegendes Gewebe gedrängt, was zu den bekannten Wassereinlagerungen führt.

Gewichtsschwankungen bei Hitze: Drei Tipps, die dagegen helfen

Je schwächer das Bindegewebe ist, desto vermehrt kann Flüssigkeit durchdringen und es kommt zu Wassereinlagerungen., vorrangig an den Beinen. Diese Reaktion auf warme Außentemperaturen kann dazu führen, dass schnell mal 1,5 Kilo mehr auf der Waage stehen.

Auch wenn dieser Umstand nervt, so können Sie mit folgenden Tipps den ungewollten Kilos an den Oberschenkeln folgendermaßen trotzen:

Geduldig abwarten, bis die ganz heißen Tage vorüber sind, dann verschwinden die Wassereinlagerungen und damit das zusätzliche Gewicht von ganz alleine. Sollten Sie durch die Flüssigkeitsansammlungen Schmerzen empfinden, suchen Sie einen Arzt auf.

Sportliche Aktivität fördert die Venenaktivität und regt den körpereigenen Rückfluss der Flüssigkeit in die Lymphgefäße an. Gleichzeitig hält Bewegung den Kreislauf in Schwung, fördert die Durchblutung und wirkt einem Flüssigkeitsstau entgegen. Fahrradfahren und Schwimmen bieten sich dafür besonders an.

Ausreichend trinken, mindestens 1,5 Liter. Viel Trinken regt den Körper dazu an, die überschüssige Flüssigkeit auszuscheiden. Ob Sie genug trinken, zeigt Ihnen Ihr Urin.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.