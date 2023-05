Zeckenstich: Einstichstelle zwei Wochen beobachten

Von: Anna Katharina Küsters

Zecken können mit ihren Stichen Krankheitserreger übertragen, die für den Menschen gefährlich sind. Bei welcher Hautveränderung Sie nach einem Zeckenstich zum Arzt sollten, lesen Sie hier:

Allein in Deutschland sind über 15 Zeckenarten nachgewiesen, weltweit sind es über 900. Am häufigsten hierzulande ist der Gemeine Holzbock. Diese Zecke lebt vor allem in Wäldern, Parks, Gärten, Gehölzen, Hecken und Heiden. Durch ihre Stiche können die Tiere eine Vielzahl an Infektionskrankheiten übertragen. Besonders häufig sind es dabei die Erreger von Borreliose und die Viren der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Gestochene müssen daher die Einstichstelle mehrere Tage nachdem sie das Tier entfernt haben, weiterhin beobachten, um mögliche Infektionen frühzeitig zu erkennen.

Zecken sitzen meist auf niedrigen Grashalmen. © Moritz Wolf/Imago

Anders als landläufig bekannt, lassen sich Zecken nicht von Bäumen auf Menschen herabfallen. Besonders der Holzbock lebt viel weiter unten zwischen Grashalmen und anderen Pflanzen. Bei einer ausgiebigen Wanderung, einem Spaziergang oder einem Picknick im Gras kann es vorkommen, dass der Mensch an einer Pflanze vorbei streift, auf der eine Zecke sitzt. Dabei kann es der Zecke gelingen, sich am Menschen festzuhalten und sich eine gute Einstichstelle zu suchen. Der Gemeine Holzbock krabbelt also nicht auf den Menschen zu, vielmehr läuft der Mensch an der Zecke vorbei.