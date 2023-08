„Brotato“: Alles andere als eine Couch-Kartoffel

Haben Sie die Lage erkannt? Die Kartoffel muss sich ihrer Haut verwehren - die Aliens sind in der Überzahl. © Blobfish Games/dpa-tmn

Auch eine Kartoffel kann gefährlich sein. Im Shooterspiel „Brotato“ begibt man sich als solche mitten aufs Schlachtfeld - und muss dort nicht nur gut schießen, sondern auch viel rumexperimentieren.

Berlin - Ob als Püree, gebraten oder aus dem Ofen: An köstlichen Rezepten für Kartoffeln fehlt es der Welt mit Sicherheit nicht. Der Erdapfel im Shooterspiel „Brotato“ will allerdings nicht gegessen werden - und macht sich stattdessen auf in den Kampf ums Überleben.

Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle einer durchs Weltraum reisenden Kartoffel, die sich nach einer Bruchlandung auf einem von Aliens bewohnten Planeten wiederfindet. Rettung ist zwar auf dem Weg, doch bis dahin stürzt man sich schleunigst auf das von oben betrachtete Schlachtfeld, wo Horden an außerirdischen Gegnern auf einen warten.

Schon die einfache Kartoffel ist bestens gerüstet

Für eine einfache Kartoffel ist der eigene Spielcharakter bestens ausgestattet. Bis zu sechs Fern- und Nahkampfwaffen trägt man auf einmal, die man noch dazu gleichzeitig einsetzt. Auch die eigene Charakterklasse muss klug gewählt sein, denn diese bestimmen nicht nur die eigenen Stärken, sondern geben auch den Gegnern im Kampf entscheidende Vorteile.

Keine friedliche Sache: Die Kartoffel muss ihre Pelle mit Fern- und Nahkampfwaffen verteidigen. © Blobfish Games/dpa-tmn

Mit der Zeit wird das Spiel immer chaotischer. Neben der Anzahl der attackierenden Aliens steigt auch die der vielseitigen Items. Geschütztürme und Minen platziert man etwa auf dem Feld, andere verbessern die eigene Rüstung oder sorgen für mehr Schaden. Da man alle Items miteinander kombinieren kann, sind die Möglichkeiten quasi unbegrenzt, und fordern einen zum Rumprobieren heraus.

Zwar kommt „Brotato“ weder mit einer tiefen Story, noch mit weiteren Spielmodi daher. Doch der Kern des Spiels, das actionreiche, tempogeladene Rumballern, kann richtig süchtig machen. Noch dazu ist der Shooter auch unterwegs spielbar - und kostet kaum mehr als ein großer Sack Kartoffeln.

„Brotato“ ist für PC, Nintendo Switch, iPhones und Android-Smartphones erhältlich und kostet etwa fünf Euro. dpa