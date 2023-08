100 Sehenswürdigkeiten, die ausländische Touristen in Deutschland lieben

Von: Stefan Winterbauer

In einer Umfrage wurde ermittelt, welche deutsche Sehenswürdigkeiten bei internationalen Touristen am beliebtesten sind. Die Ergebnisse sind teils überraschend.

Jedes Jahr fragt die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) Urlaubsreisende aus dem Ausland, welche Sehenswürdigkeiten, Attraktionen und Orte sie in Deutschland am besten finden. Daraus wird dann die Liste der 100 Top Sehenswürdigkeiten in Deutschland erstellt.

Metropolen nicht auf den vordersten Plätzen

Dabei ist durchaus überraschend, dass nicht etwa Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg ganz oben landen, sondern vor allem Freizeit-Attraktionen. In diesem Jahr belegt der Europa-Park in Rust den Spitzenplatz. Der Vorjahres-Sieger, das Miniatur Wunderland Hamburg (eine riesige Modelleisenbahn-Anlage), landete diesmal auf Platz zwei, gefolgt vom Phantasialand in Brühl auf Rang drei. Erst auf Platz vier findet sich die erste Stadt, nämlich das romantische Rothenburg ob der Tauber, das traditionell bei asiatischen und amerikanischen Touristen sehr beliebt ist. Auf Rang fünf folgt der Nürburgring in der Eifel noch vor Schloss Neuschwanstein. Auf Platz sieben liegt dann erst die Hauptstadt Berlin.

Menschen fahren in einer Achterbahn im Europa-Park. © Philipp von Ditfurth/dpa

Abstimmung unter 25.000 Usern

„Das Top 100-Ranking zeigt den touristischen Destinationen und Sehenswürdigkeiten Deutschlands seit zehn Jahren eine Momentaufnahme ihrer internationalen Bekanntheit und Beliebtheit im Netz“, sagt Petra Hedorfer, die Vorstandsvorsitzende der DZT. Für das aktuelle Ranking haben laut DZT rund 25.000 User aus über 20 Ländern zwischen September 2022 und Juni 2023 online abgestimmt.

Hier die Top 10 der 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland laut DZT-Umfrage:

Europa-Park Miniaturwunderland, Hamburg Phantasialand Brühl Rothenburg ob der Tauber Nürburgring Schloss Neuschwanstein Berlin Schwarzwald Hamburg Therme Erding