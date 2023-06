Wie der „Schauplatz eines Verbrechens“: Urlauberin wird im Airbnb von Beuteltier überrascht

Von: Franziska Kaindl

Nach einer erholsamen Nacht folgte für eine Frau ein nicht so erholsames Erwachen: Ein ungebetener Gast hat eine ungehörige Verwüstung in ihrem Bett angerichtet.

Endlich die Seele baumeln lassen und eine kleine Auszeit genießen: Das hatte eine Australierin namens Shannon in einem Airbnb vor. Nachdem sie sich eine Mütze voll Schlaf gegönnt hatte, wachte sie aber zu einem Alptraum auf – offenbar hatte es sich über Nacht ein ungebetener Gast in ihrem Bett bequem gemacht und sie mit einer Hinterlassenschaft beehrt.

„Überraschung“ am Morgen: Frau entdeckt, dass sie nicht allein im Airbnb war

„Ich habe auf einer Seite des Bettes geschlafen und dann bin ich aufgewacht und das war hier. Wir sind in einem wunderschönen Airbnb und irgendwas hat bei mir geschlafen und ich weiß nicht, was es war“, sagt sie in einem Video, das sie auf TikTok teilte. Dort offenbart sie auch, was der unliebsame Bettnachbar alles hinterlassen hatte – die Bettwäsche ist voller gelber Flecken, Kot liegt auf den Laken und sogar kleine Fußabdrücke eines Tiers sind auf dem Kissen zu sehen. Sie sei sich vorgekommen, als wäre sie an einem „Schauplatz des Verbrechens“ aufgewacht, so die Frau. „Und ich habe die ganze Nacht nichts davon gewusst.“

Aber wer steckt nun hinter ihrem nächtlichen Besucher? In einem weiteren Video bestätigt sie, was sie bereits vermutet hatte: „Es war definitiv ein Possum.“ Als Possum werden einige Beuteltierarten in Australien bezeichnet – um welche es sich genau gehandelt hat, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, ob sich das Airbnb in Australien befunden hat.

Possums – hier ein Kusus – sind in Australien keine Seltenheit. (Symbolbild) © Imago/agefotostock

Das besagte Tier hatte es sich aber offenbar im Kamin bequem gemacht. Kurzerhand kontaktierte Shannon die Airbnb-Gastgeber, die sich sehr hilfsbereit zeigten. „Sie haben den Kamin mit Brettern vernagelt, so dass mein kleiner Kumpel mich letzte Nacht nicht besuchen konnte. Ich kann allerdings bestätigen, dass ich nicht sehr gut geschlafen habe“, berichtet Shannon. „Die Airbnb-Gastgeber waren unglaublich. Wir waren heute auf Besichtigungstour und sie kamen – neue Matratze, neue Bettwäsche, alles rausgeschmissen.“ Das Possum wurde schließlich gefangen und umgesiedelt.

Bettkamerad mit Anstand? TikTok-User amüsieren sich über Possum-Malheur

In den Kommentaren unter dem Video zeigen sich einige User sowohl amüsiert als auch schockiert über den Vorfall: „Wie kann man da nicht vorher wach werden?“, fragt sich eine Nutzerin entsetzt. Eine andere Person meint nur: „Wenigstens hatte dein Bettkamerad den Anstand, dich im Schlaf nicht anzufassen oder zu stören!“ Und auch eher beunruhigende Hinweise werden vorgetragen: „Possums sind nachtaktiv, also hat er nicht geschlafen, sondern dich beim Schlafen beobachtet.“

Mit ihrem Erlebnis scheint Shannon aber nicht alleine dazustehen. Eine Nutzerin berichtet von einer Anekdote aus ihrem Leben: „Ich werde nie vergessen, wie ich mitten in der Nacht aufstand, um etwas zu trinken, und eine Familie von Possums im Wohnzimmer stehen sah. Sie kamen durch den Schornstein.“ Auf wie viel Resonanz das Thema stößt, zeigt auch die Zahl der Aufrufe: Beinahe 800.000 Mal wurde das Video angesehen.