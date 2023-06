Mallorca, Kreta oder Sylt? Das sind die beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen im Sommer 2023

Von: Franziska Kaindl

Mallorca gilt fast jedes Jahr als absolutes Lieblingssommerreiseziel der Deutschen. Sieht das 2023 genauso aus? Oder kann ein anderes Eiland mehr punkten?

Ob in der Karibik, in Südostasien oder im Mittelmeer: Inseln gehören stets zu den beliebtesten Reisezielen für Sonnenhungrige. Auch in Europa und somit nur wenige Flugstunden entfernt wird in dieser Hinsicht vieles geboten. Aber wo zieht es deutsche Reisende in diesem Sommer am allermeisten hin? Zu den Klassikern unter den Sommerdestinationen zählen fast jedes Jahr Mallorca und Kreta. Und auch dieses Jahr lassen sich die beiden Reiseziele nicht lumpen, wie eine Analyse des Ferienhaus-Portals Holidu ergab.

Beliebteste Urlaubsinseln der Deutschen im Sommer 2023: Mallorca hat wieder die Nase vorn

Im Hinblick auf die Suchanfragen deutscher Internet-Nutzer und der Anzahl an Treffern unter entsprechenden Instagram-Hashtags zeigt sich ein vertrautes Bild unter den beliebtesten Inselurlaubszielen der Deutschen. Das sind die Top 10 des Holidu-Rankings:

Mallorca Madeira Fuerteventura Sylt Gran Canaria Kreta Teneriffa Sardinien Rhodos Rügen

Im Sommer sind die Strände Mallorcas voll. © Marc Rasmus/Imago

Mallorca sichert mit rund 246.000 Suchanfragen pro Monat und über 13 Millionen Treffern auf Instagram den 1. Platz unter den begehrten Eilanden. Die Baleareninsel punktet seit Langem mit seiner vielfältigen Landschaft und den zahlreichen traumhaften Stränden. Wer noch im August nach Mallorca reisen möchte, sollte laut Holidu aber schnell sein: Nur noch 13 Prozent der Ferienhäuser, Fincas und Ferienwohnungen sind verfügbar (Stand: Juni 2023). Außerdem sind die Unterkünfte verglichen mit anderen Inseln etwas teurer – eine Ferienunterkunft kostet demnach 318 Euro pro Nacht.

Kreta befindet sich ebenfalls unter den Top 10, allerdings nicht ganz so weit oben wie vielleicht gedacht – die griechische Insel schafft es mit 135.00 Suchanfragen pro Monat „nur“ auf den 6. Rang. Stattdessen ist die portugiesische Insel Madeira in diesem Sommer mit dem 2. Platz ganz hoch im Kurs. Das Reiseziel ist besonders bei Aktivurlaubern beliebt, da sich hervorragend wandern und klettern lässt. Außerdem ist die Luftfeuchtigkeit der ganzjährig grünen Insel nicht so hoch, sodass die Temperaturen als angenehmer empfunden werden. Laut Holidu sind noch 16 Prozent der Ferienunterkünfte im August unbelegt. Durchschnittlich kostet eine Nacht 141 Euro.

Die Kanareninsel Fuerteventura rundet die Top 3 ab: Nach ihr wird 201.000 Mal im Monat gesucht und es existieren knapp 4 Millionen Hashtag-Treffer auf Instagram. Auch hier kommen Aktivurlauber dank zahlreicher Wassersportaktivitäten auf ihre Kosten. Aber auch das angenehme Klima und wunderschöne Strände lassen die Zeit im Nu vergehen. Ferienhäuser gibt es hier im Schnitt für 113 Euro pro Nacht. Außerdem sind noch 20 Prozent der Unterkünfte frei.

Sylt knapp an Top 3 der beliebtesten Inseln vorbei

Unter den beliebten deutschen Ferieninseln darf natürlich auch Sylt nicht fehlen. Nur knapp verfehlt sie den 3. Platz: Bei den Suchanfragen ist sie gleichauf mit Fuerteventura, aber auf Instagram finden sich vergleichsweise weniger Treffer. Daher landet Sylt im Ranking auf Platz 4. Wer hier spontan noch nach einer Unterkunft sucht, muss sich sputen: Es stehen nur noch 15 Prozent der Unterkünfte im August zur Verfügung. Im Vergleich zu anderen Inseln ist Sylt mit 202 Euro pro Nacht auch teurer.