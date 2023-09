Geld abheben im Urlaub: Was Sie am Geldautomaten beachten sollten

Von: Laura Knops

Auf Reisen kann man schnell in Kostenfallen treten. Wer im Urlaub am Automaten Geld abheben möchte, sollte daher ein paar Dinge beachten.

Mit Karte zahlen oder doch Geld abheben? Abhängig davon, wohin es in den Urlaub geht, ist es nicht ganz einfach, auf das eigene Konto zuzugreifen. Fremde Währungen und hohe Gebühren können das Abheben am Automaten erschweren. Reisende sollten sich vor dem Urlaub gut informieren, um unnötigen Kostenfallen aus dem Weg zu gehen. Mit ein paar Tipps kommen Sie auch im Urlaub sicher an Ihr Geld.

Bezahlen im Urlaub: Besser mit Karte oder Bargeld?

Bei der Geldabhebung im Ausland sollte man seinen PIN nur gut geschützt eingeben. © Joseffson/Imago

Obwohl es nicht verkehrt ist, bereits bei der Einreise Bargeld in der jeweiligen Landeswährung bei sich zu haben, können Reisende auch erst vor Ort Geld abheben. Dabei kommt es natürlich auch darauf an, wohin die Reise geht. „Werden dort Karten kaum angenommen, benötige ich Bargeld. Ist hingegen – wie in den USA und einigen skandinavischen Ländern – Barzahlung praktisch nicht mehr üblich, ist eine Karte sinnvoll, die vor Ort möglichst überall akzeptiert wird“, erklärt Philipp Rehberger von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Statt bei der Hausbank oder in der Wechselstube Geld zu tauschen, ist es dem Bankenverband BdB zu Folge meist deutlich günstiger am Reiseziel die Landeswährung abzuheben. Denn die Banken, die Kredit- oder Debitkarten ausgeben, legen bei der Umrechnung von Landeswährung in Euro den echten, und damit vorteilhaften Wechselkurs fest. Folgende Punkte sollten Reisende dabei beachten:

Wichtig ist die Wahl des richtigen Geldautomaten: Am besten nutzt man während der Öffnungszeiten der Bank, Automaten innerhalb von Bankgebäuden. Geht etwas schief, kann das Bankpersonal so schnell helfen. Wenig Sichtschutz bieten Automaten im Freien – und sind dadurch manipulationsanfälliger.

Umrechnung vermeiden: Wird der Betrag auf dem Bildschirm in der Landeswährung angezeigt, sollte man es dabei belassen. Wer sich die Summe in Euro umrechnen lässt, zahl häufig mehr.

Geheimzahl gut verdecken: Bei der Eingabe der Geheimzahl sollten Reisende darauf achten, dass niemand zu schauen kann und die Eingabe möglichst verdecken.

Hilfe im Notfall: Karte bei Verlust unbedingt schnell sperren

Natürlich ist es nicht verkehrt, bei der Einreise etwas Bargeld dabei zu haben – Zu viel sollte es allerdings nicht sein. Zudem kann auch eine zusätzliche Kreditkarte nützlich sein. Zusätzliches Bargeld und Karten sollten entweder sicher im Hotelsafe oder unterwegs nahe am Körper getragen werden. Wer im Ausland seine Karte verliert oder diese im Automaten stecken bleibt, sollte diese umgehend sperren lassen. Dies kann direkt über die Bank oder über die Notfallnummer +49 116 116 gemacht werden.