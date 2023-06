Brandschutz: Hansa-Park für den Sommer gerüstet

Teilen

Die Betreiber des Hansa-Parks verfolgt ein umfassendes Brandschutzkonzept. © Jonas Walzberg/dpa

Hochsaison für Freizeitparks: Auch der Hansa-Park in Sierksdorf erwartet zu Beginn der Sommerferien wieder sehr viele Gäste. Der Betreiber widmet einem Thema nun besonders viel Aufmerksamkeit.

Sierksdorf - Ungeachtet des Brandes im Europapark in Rust in Baden-Württemberg sind die Betreiber des Hansa Parks in Sierksdorf im Kreis Ostholstein für die laufende Saison zuversichtlich.

Es gebe ein umfassendes Konzept zur Brandverhütung, sagte eine Sprecherin des Parks. „Darüber hinaus untersuchen wir jährlich alle elektrischen Schaltschränke mit Wärmebildkameras und es gibt regelmäßige Sicherheitsübungen auch mit der Feuerwehr“, sagte sie.

Am 19. Juni hatte ein Feuer im Europa-Park eine Halle und zwei Fahrgeschäfte beschädigt, rund 25.000 Besucher mussten den Park verlassen. Zwei Feuerwehrleute wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

Neue Fahrgeschäfte und weitere in Planung

„Der Hansa Park ist sehr locker bebaut. Deshalb wäre im Notfall die Evakuierung nicht nur über das Haupttor, sondern parallel dazu auch über die großen Außentore möglich“, sagte die Sprecherin. Zum Glück sei das jedoch noch niemals notwendig gewesen, auch wenn das immer wieder geübt werde.

In dieser Saison ist die Eröffnung des „Caroussel Baltique“ geplant. Dieses 41. Fahrgeschäft gehört nach Angaben der Parkbetreiber zum Themenbereich „Hanse in Europa“ und soll im Laufe der Saison eröffnet werden. Außerdem sollen den Angaben zufolge im nächsten Winter die Vorbereitungen für einen weiteren Bauabschnitt dieser Themenwelt beginnen. „Der wird noch imposanter werden, als die vorigen“, sagte die Sprecherin.

Der 1977 eröffnete Hansa Park wird im Jahr von rund 1,4 Millionen Menschen besucht. Das Unternehmen gehört der Familie Leicht und erzielt nach Schätzung des Wirtschaftsdienstes „Die Deutsche Wirtschaft“ einen Jahresumsatz von rund 80 Millionen Euro. dpa