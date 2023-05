Das sind die zehn gefragtesten Campingplätze in Europa – zwei darunter in Deutschland

Von: Franziska Kaindl

Sie wollen den Sommer auf dem Campingplatz verbringen? Qualität spielt bei der Auswahl eine große Rolle – und die ist auch in Deutschland zu finden.

Entspannt im Campingstuhl liegen, die Natur genießen und flexibel sein – das macht das Campen für viele Urlauber so attraktiv. Wichtig ist aber auch, dass man sich wohlfühlt. Wie Uwe Frers, Campingexperte und Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH laut einer Pressemitteilung erklärt, hat sich hier in den letzten Jahren einiges getan: „Die europäische Campingwirtschaft hat auch in den Coronajahren massiv in die Qualität der Campinganlagen investiert und trägt so den gestiegenen Ansprüchen der Campinggäste an Service und Komfort Rechnung.“ Welche Campingplätze 2023 besonders gut und beliebt sind, hat das Camping-Portal des ADAC, Pincamp, anhand von Nutzungsdaten festgestellt. Das Ergebnis: Campingplätze in Italien und Kroatien sind äußerst begehrt – aber in Deutschland werden Reisende fündig.

Die Top 10 der gefragtesten Campingplätze 2023 in Europa

Spitzenreiter der beliebtesten Campingplätze in Europa ist der Campingpark Umag in Kroatien. In der ADAC-Klassifikation hat er fünf von fünf Sternen erhalten und gilt daher als „Superplatz“. Dahinter folgt der italienische Campingplatz Villaggio Turistico Internazionale in Bibione bei Venedig. Er zählt ebenfalls als „ADAC Superplatz“ und hat im Vergleich zum Vorjahr ganze 66 Plätze in der Auswertung gutgemacht.

Campingpark Umag (Kroatien) Villaggio Turistico Internazionale (Italien) Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Deutschland) Zaton Holiday Resort (Kroatien) Centro Vacanze Pra‘ delle Torri (Italien) Camping Bijela Uvala (Kroatien) Südsee-Camp (Deutschland) Aminess Maravea Camping Resort (Kroatien) Camping Marina di Venezia (Italien) Camping Omišalj (Kroatien)

Der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals befindet sich auf der Ostseeinsel Fehmarn. © Jürgen Wackenhut/Imago

Die Top 3 der beliebtesten europäischen Campingplätze wird vom Camping- und Ferienpark Wulfener Hals in Deutschland abgerundet. Er befindet sich auf einer Halbinsel zwischen der Ostsee und einer weiten Flachwasserbucht und bietet eine eigene Wellnessanlage sowie Sportmöglichkeiten in Form von Tauchen, Ponyreiten oder Golfen. Außerdem hat es noch ein weiterer deutscher Campingplatz unter die besten 10 geschafft: Das Südsee-Camp in Wietzendorf bei Soltau (Platz 7) ist aufgrund seiner Spielplätze, dem Hallenspaßbad mit Wellenbecken und einem Hochseil-Klettergarten besonders beliebt bei Familien mit kleinen Kindern.

Campingurlaub: Buchung für diesen Sommer nicht zu lange aufschieben

Mit einer Buchung für einen Aufenthalt auf dem Campingplatz, sollten Reisende nicht allzu lange warten, wie Uwe Frers meint: „Wer sich jetzt noch seinen Wunschplatz sichern möchte, sollte diesen umgehend buchen oder auf die weniger stark nachgefragte Nebensaison ausweichen.“ Viele Plätze melden nämlich schon jetzt, dass sie für diesen Sommer ausgebucht sind.