Deutschlandticket für nur zwei Euro: Unter welchen Bedingungen das möglich ist

Von: Franziska Kaindl

Seit dem 1. Mai können Verbraucher für nur 49-Euro-Ticket mit der Bahn quer durch Deutschland fahren. Es ist aber sogar für nur einen Bruchteil des Preises möglich.

Das 49-Euro-Ticket ist eine deutliche Ersparnis für Menschen, die täglich weit pendeln müssen, innerhalb Deutschlands – oder sogar ins Ausland – verreisen wollen oder in Städten leben, in denen die Tarife bisher um einiges teurer waren. Es gibt aber auch genügend Verbraucher, für die sich das Deutschlandticket nicht lohnt: Schon vor der Einführung im Mai gaben bei einer Online-Umfrage des Instituts Insa für die „Bild“-Zeitung fast die Hälfte der Teilnehmer an, das Ticket nicht kaufen zu wollen. Wer zum Beispiel im Stadtgebiet von Potsdam oder Schwerin lebt, spart mehr, wenn er von den bisherigen Tarifen Gebrauch macht. Und auch wer bisher kaum vom ÖPNV abhängig war, wird für knapp 50 Euro nicht unbedingt umsteigen. Es gibt aber tatsächlich einen Weg, das Deutschlandticket noch etwas günstiger zu bekommen.

Deutschland noch günstiger erwerben: wo das möglich ist

Regulär gilt das Deutschlandticket immer für den aktuellen Kalendermonat. Wer sein Ticket also erst am 15. des Monats kauft, darf trotzdem nur bis Ende des Monats damit fahren – die Gültigkeit verlängert sich nicht darüber hinaus. Am sinnvollsten ist es also, das Ticket immer spätestens zum 1. des Monats zu kaufen, um am meisten davon zu haben.

Bei der MVG zahlt beim Kauf des Deutschlandtickets nur anteilig den Preis für die restlichen Tage des Kalendermonats. (Symbolbild) © Rolf Poss/Imago

Es gibt aber auch Ausnahmen: Bei manchen Verkehrsverbünden lässt sich das 49-Euro-Ticket nämlich auch anteilig kaufen. Wer also erst am 15. Juni sein Ticket kauft, zahlt nur noch anteilig den Preis für die übrigen 16 Tage. Wie das Branchenportal Travelbook erklärt, könnte das Deutschlandticket somit auf für unter zwei Euro gekauft werden, wenn man es erst am letzten Tag des Monats erwirbt. Dann ist es aber auch nur noch für diesen Tag gültig.

Deutschlandticket im laufenden Monat kaufen: Im MVV zahlt man nur anteilig den Preis

Möglich ist das zum Beispiel beim Münchner MVV. So schreibt die MVG auf ihrer Webseite: „Der Betrag für die bereits verstrichenen Tage im Geltungsmonat wird anteilig gutgeschrieben.“ Es gibt aber eine Bedingung: Kunden müssen das Ticket direkt in den MVG-Kundencentern am Hauptbahnhof oder am Marienplatz kaufen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Außerdem muss das Ticket anschließend für einen vollen Kalendermonat genutzt werden. So ist davon auszugehen, dass spätestens für den Folgemonat die vollen 49 Euro fällig werden. Bis zum zehnten Kalendertag eines Monats kann das Ticket gekündigt werden, damit die Kündigung im darauffolgenden Monat gültig ist. Auch bei der DB und S-Bahn München können im MVV im laufenden Monat Deutschlandtickets zu einem anteiligen Preis gekauft werden.