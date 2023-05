Städtetrip in Europa: Wo es für Urlauber aktuell am günstigsten ist

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Städtetrip ja, horrende Preise nein? Eine aktuelle Analyse zeigt, welche Städte in Europa in diesem Jahr am günstigsten sind. Nicht nur osteuropäische Destinationen liegen vorne.

Reisen ist in diesem Jahr teuer – allen voran die Flugkosten haben sich bei vielen Airlines für die meisten Destinationen erhöht. Um trotzdem zu sparen, können sich Urlauber nach Reisezielen umsehen, an denen zumindest vor Ort vergleichsweise wenig Geld vonnöten ist. Ein Postunternehmen des Vereinigten Königreichs, Post Office Travel Money, hat analysiert, welche europäischen Städte schonend fürs Portemonnaie sind: Überraschenderweise sind es nicht nur Destinationen in Osteuropa, an denen ein günstiger Aufenthalt möglich ist.

Portugals Hauptstadt ist das günstigste europäische Städtereiseziel 2023

Hätten Sie es gedacht? Lissabon ist die günstigste europäische Stadt 2023. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise nur um zwei Prozent angestiegen – ein weitaus geringerer Wert als an anderen Reisezielen. Knapp dahinter folgt die litauische Hauptstadt Vilnius, die umgerechnet um nur 28 Cent teurer ist. Hier fallen die Preise für Unterkünfte etwas höher aus. Die drittgünstigste Stadt im Bunde ist das im Süden Polens gelegene Krakau.

Lissabon ist 2023 das günstigste Städtereiseziel in Europa. © Dmitry Rukhlenko/Imago

Anders als in den Vorjahren sind 2023 einige Städte Westeuropas unter den Top-Rängen der günstigsten Reiseziele vertreten. Neben dem Spitzenreiter Lissabon hat es Athen auf den 4. Platz (zuvor Platz 1) und Porto auf den 6. Platz geschafft. Auch Lille in Frankreich konnte sich eine Position unter den Top 10 sichern. Dem gegenüber stehen sechs osteuropäische Städte: Vilnius und Krakau befinden sich in der Gesellschaft von Riga, Zagreb, Budapest und Warschau.

Rang Stadt, Land durchschnittliche Kosten für Wochenendtrip 1. Lissabon, Portugal 258,61 Euro 2. Vilnius, Litauen 258,89 Euro 3. Krakau, Polen 288,69 Euro 4. Athen, Griechenland 301,71 Euro 5. Riga, Lettland 327,91 Euro 6. Porto, Portugal 374,29 Euro 7. Zagreb, Kroatien 379,37 Euro 8. Budapest, Ungarn 380,30 Euro 9. Warschau, Polen 380,79 Euro 10. Lille, Frankreich 382,12 Euro

Um herauszufinden, welche Städtereiseziele am günstigsten sind, hat Post Office Travel Money sich die Durchschnittspreise von zwölf typischen Urlaubsausgaben über ein Wochenende angesehen. Dazu gehört zum Beispiel ein 3-Gänge-Menü für zwei Personen inklusive Hauswein, ein 48-Stunden-Ticket für den Nahverkehr, der Eintrittspreis für die Top-Touristenattraktion und der Preis für zwei Nächte in einem 3-Sterne-Hotel für zwei Personen.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Zum Vergleich: Die teuersten Städtereiseziele in Europa

Sie sind beliebt, aber haben dafür auch ihren Preis: Der Analyse von Post Office Travel Money zufolge sind Amsterdam und Venedig in diesem Jahr erneut die teuersten Städte Europas für einen Wochenendtrip. Besonders die Hotelkosten schlagen hier stark zu Buche. Fast genauso tief müssen Reisende für einen Ausflug nach Paris, Barcelona, London, Rom, Edinburgh, Madrid, Dublin oder Berlin in die Tasche greifen.