„Auf dem letzten Flug hat der Koffer noch gepasst“: Fünf Sätze, die Flugbegleiter nicht mehr hören wollen

Von: Franziska Kaindl

Teilen

In jedem Beruf gibt es bestimmte Sätze, die man einfach nicht mehr hören kann. Auch Flugbegleiter haben so manche Sprüche schon zur Genüge gehört.

Flugbegleiter sind nicht nur dafür da, die Passagiere mit Essen und Getränken zu versorgen, sie kümmern sich auch um die Sicherheit der Fluggäste und bieten Hilfestellung bei Fragen. Allerdings sollten Reisende es bei ihren Wünschen nicht übertreiben – und auch an Respekt sollte es nicht mangeln, wie eine Flugbegleiterin meint. Zu oft kommt es offenbar vor, dass Passagiere unbedacht Sätze von sich geben, die das Personal einfach nicht mehr hören kann.

„Stewardess!“

Candace Johnson hat in den späten 70ern und frühen 80ern als Flugbegleiterin gearbeitet – seither hat sich in der Flugbranche viel getan und auch Begrifflichkeiten haben sich geändert. Die Mitglieder der Crew als Stewards oder Stewardessen zu bezeichnen ist mittlerweile veraltet, wie sie laut dem Online-Portal Readers Digest vor einiger Zeit verraten hat: „Flugbegleiter können männlich oder weiblich sein, und das ist der erste Hinweis darauf, dass das Wort ‚Stewardess‘ in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht ist.“ Eine Flugbegleiterin als „Stewardess“ zu bezeichnen, sei ungefähr so akzeptabel, wie sich im Flugzeug eine Zigarette anzuzünden. „All dies sind Überbleibsel aus den Anfängen der Luftfahrt, und nichts davon gehört in die heutige Zeit“, so Johnson.

Einige Sätze von Passagieren können Flugbegleiter nicht mehr hören. (Symbolbild) © ANP/Imago

„Auf dem letzten Flug hat er noch gepasst“

Mit dem lieben Handgepäck ist es auch immer so eine Sache: Von den Airlines wird vorgegeben, wie groß die Koffer sein dürfen und wie viel Gewicht sie haben dürfen. Trotzdem kommt es oft genug vor, dass Passagiere offenbar falsch kalkuliert haben – und plötzlich passt der Koffer nicht in das dafür vorgesehene Handgepäcksfach. „Eins meiner Favoriten waren die Passagiere, die darauf bestanden, dass die übergroßen Taschen, die sie unter den Sitz oder in den Gepäckraum zu stopfen versuchten, als Handgepäck zugelassen werden sollten, ‚weil sie auf meinem letzten Flug gepasst hatten‘“, sagt Johnson. „Nein, das stimmt nicht, weil es nicht gepasst hat. Und jetzt geben Sie das Gepäckstück auf und verschwenden Sie nicht länger unsere Zeit.“

„Können Sie mir helfen, die Tasche hochzuheben?“

Ihr Handgepäck ist zu schwer, um es in das Gepäckfach zu legen? Dann sollten Sie es wohl nicht als Handgepäck betrachten, wie Johnson findet. Wer seinen Koffer selbst nicht tragen kann, sollte ihrer Meinung nach auch von der Kabinencrew nicht verlangen, diese für einen selbst hochzuheben – das sei nämlich nicht die Aufgabe des Personals. „Checken Sie es stattdessen ein, anstatt einen Flugbegleiter um Hilfe zu bitten“, so Johnson.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

„Könnten Sie auf mein Kind aufpassen?“

Mit Kleinkindern zu fliegen, kann für die Eltern sehr stressig sein – die Kleinen brauchen Beschäftigung, wollen gefüttert werden oder sind einfach unruhig, weil sie stillsitzen müssen. Es ist aber nicht die Aufgabe der Flugbegleiter, sich um den Nachwuchs zu kümmern und für Ruhe zu sorgen, wie Johnson erklärt. Sätze wie „Können Sie auf mein Kind aufpassen“, will sie daher nicht mehr hören. „Flugbegleiter sind keine ausgebildeten Gouvernanten, Kindermädchen oder gar Babysitter. Und wenn sie einen dieser Berufe ausüben wollten, würden sie nicht als Flugbegleiter arbeiten, davon können Sie ausgehen.“ Flugbegleiter sollten weder darum gebeten werden, auf die Kinder aufzupassen – noch sollten diese sich dazu bereit erklären.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

„Sie sollten lächeln!“

Klar, Passagiere sollen sich im Flugzeug wohlfühlen und die Reise genießen. Deshalb aber das Personal aufzuforden, bitte etwas mehr zu lächeln, sei nicht angebracht, erklärt Johnson. Die Aufgaben eines Flugbegleiters bestünden darin, den Fluggästen Routinedienstleistungen anzubieten und auf Notfälle im Flugzeug zu reagieren – auch das Servieren von Essen und Getränken gehöre zu den Verpflichtungen. Aber das mache die Crew nicht zu „Kellnern“. Und: „Sie sind auch nicht dazu da, sie zu unterhalten. Deshalb kann es Flugbegleiter wirklich zur Weißglut bringen, wenn Sie ihm oder ihr sagen, dass sie lächeln sollen. Würden Sie jemandem an seinem Arbeitsplatz sagen, er soll lächeln?“, fragt Johnson. Daher sollten Passagiere sich diesen Spruch lieber verkneifen.