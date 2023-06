Die witzigste Sicherheitseinweisung überhaupt? Netz findet „sympathischen“ Flugbegleiter „einfach genial“

Von: Franziska Kaindl

Ein Flugbegleiter einer kanadischen Airline ist mit seiner lustigen Sicherheitseinweisung vor dem Abflug bereits zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Überzeugen Sie sich selbst.

Hand aufs Herz, wie akribisch verfolgen Sie die Sicherheitseinweisungen im Flugzeug? Vor jedem Abflug zeigen gleich mehrere Flugbegleiter, was Passagiere in einem Notfall zu tun haben – zum Beispiel wie die Schwimmwesten zu tragen sind oder wie die Sauerstoffmasken aufgesetzt werden. Die Anweisungen stehen auch noch einmal auf einer Karte, die in der Sitztasche vor jedem Fluggast steckt. Aber weder das eine noch das andere findet unbedingt Beachtung. Nicht aber bei der kanadischen Airline Westjet. Hier hat sich ein Flugbegleiter eine ausgefeilte Methode überlegt, die Aufmerksamkeit der Passagiere zu erregen.

Flugbegleiter sorgt mit witziger Sicherheitseinweisung für Lacher

Wie eine Slapstick-Nummer führt der Westjet-Flugbegleiter die Sicherheitseinweisungen durch: Er versucht wie ein Verrückter, sich den Sicherheitsgurt anzulegen, zieht die Sauerstoffmaske herunter und schnalzt sich mit dem Gummiband auf dem Hinterkopf oder flüstert den Passagieren zu ‚Rufen Sie mich an‘. All das ist in einem Video zu sehen, das aktuell auf TikTok wieder viral geht – über 41,5 Millionen Mal wurde es bereits angesehen.

Dabei ist es eigentlich schon älter – bereits 2019 berichteten verschiedenen englischsprachige Medien von dem Flugbegleiter mit Comedy-Talent. Seine Routine führt er – und sein Name lautet Michael McAdam – schon mindestens seit 2012 durch, zumindest sind ab diesem Zeitpunkt erste Videos von ihm im Netz zu finden. „Endlich jemand, der seinen Job im Flugzeug liebt“, meint ein TikTok-Nutzer zu dem Video. Auch andere User finden die Sicherheitseinweisung „einfach genial“ und McAdam wird als „so sympathisch“ bezeichnet. Manch einer ist auch der Meinung: „Der hätte Komiker werden können.“

Lustige Sicherheitseinweisung bleibt im Gedächtnis

Was noch viel wichtiger ist: Mit seinen dramatischen Posen bringt er die Menschen dazu, den Anweisungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das könnte die Sicherheit in Flugzeugen zu erhöhen, wie das US-amerikanische Online-Portal Upworthy findet. So hat sich 2018 während eines Notfalls auf einem Flug der Southwest Airlines gezeigt, dass viele Passagiere nicht wussten, wie sie die Sauerstoffmaske richtig aufsetzen sollten. Und das, obwohl die Demonstration der Sicherheitseinweisungen wirklich Teil eines jeden Fluges ist.

Außerdem fühlen sich vielleicht auch diejenigen Passagiere wohler, die beim Fliegen mit Nervosität zu kämpfen haben: Zum Beispiel, weil sie zum ersten Mal im Flugzeug sitzen oder einfach generell ein flaues Gefühl im Magen haben, wenn sie sich rund 10.000 Meter über dem Meeresspiegel befinden. Ein sympathischer Flugbegleiter, der die Situation etwas auflockert, könnte das Wohlbefinden dieser Passagiere erhöhen, so Upworthy. Die Kommentare auf TikTok zeigen, dass sich viele in jedem Fall freuen würden, einen solchen Mitarbeiter auf ihrem Flug zu haben: „So startet man gleich besser in den Urlaub“, heißt es da.