Flugbegleiterin warnt: „Flugzeugspeisen so gut es geht vermeiden“

Von: Simona de Clerk

Viele Flug-Reisende freuen sich, wenn es auf ihrem Flug noch eine kleine Mahlzeit gibt. Warum Flugzeugessen kein Grund zur Freude ist, erklärte nun eine Flugbegleitung.

Celina Bedding hat im Interview mit dem Portal Mirror Flug-Reisenden einen wichtigen Rat zum Thema Speisen, aber auch Getränken im Flugzeug mitgegeben.

Speisen im Flugzeug vermeiden - aber warum?

Die Flugbegleiterin forderte die Passagiere auf, „Flugzeugspeisen so gut es geht zu vermeiden“. Als Grund nannte sie folgendes: Essen im Flugzeug enthalte oft große Mengen an Salz und Zucker. Damit soll den geschmacksbetäubenden Auswirkungen des Fliegens entgegengewirkt werden. Durch den Druck in der Kabine würden nämlich unsere Geschmacksnerven beeinflusst. Bedding erklärte es so: „Der Grund dafür ist die Tatsache, dass wir durch den Kabinendruck rund 30 Prozent unserer Geschmacksknospen (vorübergehend) verlieren. Deshalb fügen die Unternehmen, die das Essen für die Fluggesellschaften zubereiten, viel mehr Salz hinzu, um ein besseres (Geschmacks-)Erlebnis zu haben.“

Viele Reisende können es kaum erwarte, im Flugzeug eine kleine Mahlzeit serviert zu bekommen. © IMAGO / Udo Gottschalk

Obwohl Sandwiches die beliebtesten Mahlzeiten im Flugzeug seien, empfahl Bedding, darauf zu verzichten: „Sie könnten zum Beispiel einen Salat oder Obstsalat wählen. Achten Sie auch darauf, vor, während und nach einem Flug viel Wasser zu trinken, um sich mit Flüssigkeit zu versorgen.“ Was zum nächsten Ratschlag der Flugbegleiterin führte …

„Trinken Sie niemals Leitungswasser im Flugzeug“

Bedding riet im Interview zudem dazu, dass Urlauber auf Leitungswasser im Flugzeug verzichten sollten. Die meisten Fluggesellschaften, insbesondere Billigflieger, erheben zwar eine Gebühr für Wasser – dennoch sollten Passagiere nicht aus der Leitung trinken, nur um etwas Geld zu sparen. Die Flugbegleiterin appellierte: „Allen Passagieren da draußen – egal ob Vielflieger, Gelegenheitsflieger oder Saisonflieger oder ob Sie zum ersten Mal fliegen – möchte ich sagen: Trinken Sie niemals Leitungswasser im Flugzeug.“

Weiter erklärte Bedding: „Viele Studien haben gezeigt, dass das nicht hygienisch ist. Möglicherweise haben Sie das Schild bereits gesehen, da es in den meisten Flugzeugen am Wasserhahn hängt. Sie haben vielleicht gedacht, es sei nur eine Möglichkeit, Sie zum Kauf eines Getränks zu bewegen. Aber es dient tatsächlich Ihrer eigenen Gesundheit.“