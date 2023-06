Flugtickets sollten Sie niemals einfach wegwerfen – es sind sensible Daten enthalten

Von: Franziska Kaindl

Nach der Landung sind die Bordkarten für die Passagiere nutzlos. Trotzdem sollten Sie das Stück Papier nicht einfach achtlos wegwerfen.

Gehören Sie zu den Menschen, die Ihr Flugticket direkt nach der Reise in der nächsten Mülltonne entsorgen? Der Gedanke liegt nahe, schließlich haben Sie für den Boardingpass nun keine Verwendung mehr. Allerdings reicht es in der Regel nicht aus, das Stück Papier einfach nur wegzuwerfen – darauf sind nämlich sensible Daten, die womöglich noch von Fremden ausgelesen werden können.

Barcode auf dem Flugticket enthält sensible Daten

Einige Informationen auf dem Flugticket sind bereits mit bloßem Auge erkennbar: zum Beispiel der Name, die Flugnummer und der Sitzplatz. Damit allein können andere in der Regel noch kein Unheil anrichten. Viel problematischer ist da der Barcode, der auf jedem Ticket vorhanden ist und hinter dem sich weitere Daten verstecken. Dieser kann mithilfe von verschiedenen Webseiten oder Apps gescannt und analysiert werden, sodass Fremde sich die Buchungs- oder – wenn vorhanden – die Vielfliegernummer heraussuchen können. Mithilfe dieser Daten ist es bei vielen Fluglinien möglich, sich auf der Webseite anzumelden und die Reisedaten anzupassen oder Stornierungen sowie Umbuchungen vorzunehmen.

Der Barcode auf Flugtickets enthält Daten der Passagiere, die sich Fremde zunutze machen könnten. © YAY Images/Imago

Erst im letzten Jahr wurde Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr selbst Opfer eines Schlupflochs im IT-System. Über den QR-Code auf seinem Boardingpass gelang es Fremden, sich seine E-Mail-Adresse und Handynummer zu besorgen. Infolgedessen sagte ein Sprecher der Airline: „Wir empfehlen unseren Fluggästen, grundsätzlich sehr sorgsam mit den Flugdokumenten umzugehen. Sie sind wie Bargeld zu behandeln.“

Manche mögen nun der Ansicht sein, dass die Daten auf dem Boardingpass nach der Reise sowieso erlöschen sollten – aber dem ist nicht so. Der QR- oder 2D-Bar-Code ist auch nach der Reise nach aktiv, wie das Branchenportal Travelbook unter Berufung auf eine Lufthansa-Sprecherin berichtet. Diese erklärte vor einigen Jahren, dass der Fluggast zwar nach dem Flug als „geflogen“ im IT-System registriert wird, „allerdings könnten die Daten des Barcodes auch im Nachhinein abgerufen werden.“

Flugtickets: Wie Sie verhindern, dass Fremde an Ihre Daten gelangen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Daten auf dem Flugticket zu schützen. In erster Linie gilt: Lassen Sie die Bordkarte nicht in aller Öffentlichkeit herumliegen – dazu zählt auch, dass Sie keine Fotos davon in den sozialen Netzwerken posten sollten, ohne vorher Name und Barcode unkenntlich zu machen. Bevor Sie das Ticket entsorgen, sollte es in Stücke gerissen oder geschreddert werden, sodass der Barcode nicht mehr ausgelesen werden kann.

Die gute Nachricht: Flugtickets braucht es bei den meisten Airlines mittlerweile nicht mehr in der ausgedruckten Form. Viele bieten den Boardingpass elektronisch fürs Smartphone an, sodass Außenstehende schwieriger daran gelangen. Wichtig ist, dass Sie für ihre Geräte ein sicheres Passwort ausgewählt haben.