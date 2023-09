Airline schafft kinderfreien Bereich im Flugzeug – ab wann dürfen Babys normalerweise mitfliegen?

Von: Anne Hund

Bei bestimmten Langstreckenflügen sollen Passagiere der Fluggesellschaft Corendon ab November wählen können, ob sie lieber im beruhigten Bereich sitzen wollen.

Von einigen Hotels kennt man es bereits: das Prinzip „Adults Only“. Die Idee dahinter ist, dass Erwachsene sich ohne Kinderlärm in ihrem Urlaub entspannen sollen. Nicht jeder muss so etwas mögen. Die Fluggesellschaft Corendon Airlines will „Adults Only“-Bereiche jetzt für bestimmte Langstreckenflüge einführen. Dafür soll im vorderen Bereich des A350-900 eine kinderfreie Zone mit gesonderten Sitzen nur für Personen ab 16 Jahren geschaffen werden, wie der Reisereporter berichtet – wer dort sitzen will, muss allerdings einen Aufpreis zahlen.

Fluggesellschaft plant kinderfreien Bereich für bestimmte Langstreckenflüge

Ab November fliegt die türkisch-niederländische Fluggesellschaft von Amsterdam nach Curaçao in der Karibik, heißt es auf Reisereporter.de unter anderem zu den Plänen. Auf dieser Strecke sollen die Passagiere demnach künftig wählen können zwischen einem der (teils komfortableren) Sitzplätze in der „Adults Only“-Zone oder einem Platz im übrigen Bereich.

Die „Only Adult“-Zone werde im vorderen Teil des Flugzeugs eingerichtet und bestehe aus neun XL-Sitzen mit zusätzlicher Beinfreiheit und 93 Standardsitzen, teilte die Fluggesellschaft bereits auf ihrer Website mit. Der Bereich sei durch Wände und Vorhänge vom Rest des Flugzeugs abgetrennt. Die Zone im Flugzeug ist den Angaben zufolge für Reisende ohne Kinder und für Geschäftsreisende gedacht, die in einer ruhigen Umgebung arbeiten möchten. Gleichzeitig soll die Maßnahme auch einen positiven Effekt für Flugreisende mit Kindern haben, die sich weniger Sorgen über mögliche Reaktionen von Mitreisenden machen müssten, wenn ihr Kind etwas unruhiger ist oder weint.

Kosten für Flugticket bei Kindern ab zwei Jahren

Normalerweise benötigen Kinder ab zwei Jahren im Flugzeug „zwingend einen eigenen Sitzplatz“, erklärt der ADAC auf seiner Website zu den Vorschriften im Flugzeug. Bis sie zwei Jahre alt sind, dürften Kleinkinder auf dem Schoß eines Erwachsenen reisen. „Wenn Ihr Nachwuchs während der Reise zwei Jahre alt wird, müssen Sie bei vielen Fluggesellschaften bereits auch schon für den Hinflug den Preis für ein Kinderticket bezahlen“, heißt es weiter auf ADAC.de. Dieser betrage je nach Fluggesellschaft „etwa zwischen 75 und 100 Prozent“ des Tarifs für einen Erwachsenen.

Ab welchem Alter Babys mitfliegen dürfen, regeln Airlines verschiedentlich. (Symbolbild) © Zoonar.com/Matej Kastelic/Imago

Ab welchem Alter Babys mitfliegen dürfen – Regelung je nach Airline unterschiedlich

Ab welchem Alter Babys im Flugzeug mitfliegen dürfen, sei je nach Airline unterschiedlich geregelt, schildert der ADAC zudem. Bei einigen Fluggesellschaften dürften sie das (mit ärztlichem Attest) bereits im Alter von 48 Stunden, heißt es in dem Beitrag – und ab einem Alter von ein bis zwei Wochen „bei fast allen Airlines an Bord“. Eltern sollten sich auf den Internetseiten bei der jeweiligen Fluggesellschaft informieren, so der grundsätzliche Rat des ADAC. An vielen Flughäfen stünden auch Leih-Buggys zur Verfügung.

Wie viel Gepäck dürfen Reisende je Kind dabei haben?

Wie viel Gepäck darf ein Kind dabei haben? „Oft gelten für die kleinen Reisenden die gleichen Freigepäckmengen wie für Erwachsene, selbst dann, wenn für sie kein eigener Sitzplatz gebucht wurde“, berichtet der ADAC, der betroffenen Eltern dazu rät, sich vorab bei der Airline zu informieren. Je nach Fluggesellschaft gibt es demnach nämlich unterschiedliche Regelungen.

Für Kinder mit eigenem Sitzplatz gelten „immer die gleichen Gepäckmengen wie für Erwachsene“, heißt es weiter auf ADAC.de. „Eine Ausnahme bilden Billigtarife und Fluglinien, bei denen für Erwachsene genauso wie für Kinder das Gepäck hinzugebucht werden muss.“ Noch ein Tipp der Experten: Reisebettchen, Babyrückentrage und anderes notwendiges Reisegepäck könne man als Sperrgepäck aufgeben. „Je nach Fluggesellschaft ist das sogar für das ein oder andere Teil kostenlos möglich.“

Auch, was Lebensmittel im Handgepäck angeht, gibt es für Flugreisende klare Regeln.