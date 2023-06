Aufgepasst: Lebensmittel, die nicht mit ins Handgepäck dürfen

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Was Lebensmittel im Handgepäck angeht, gibt es immer wieder Unsicherheiten – darf zum Beispiel der Hartkäse hinein oder der Hummus-Aufstrich? Finden Sie es heraus.

Jedes Mal vor dem Urlaub beginnt das Spiel mit dem Handgepäck von Neuem: Wie viele Kilogramm darf es wiegen, welche Elektrogeräte dürfen hinein und welche Gegenstände sind komplett verboten? Je nach Airline kann es hier zudem noch Unterschiede geben. So müssen selbst geübte Flieger sich immer wieder über die Regeln versichern.

Zwar ist den meisten Reisenden mittlerweile geläufig, dass Flüssigkeiten wie Duschgel oder Shampoo in 100-Milliliter-Behältern abgefüllt werden müssen (außer Sie befinden sich an einem Flughafen, der ein innovatives Kontrollsystem eingeführt hat). Aber wie sieht es zum Beispiel mit Lebensmitteln aus, die eine cremige Konsistenz haben? Auch hier gilt es einiges zu beachten.

Aufstriche und Joghurt dürfen nur beschränkt ins Handgepäck

Sie wollen Ihre Lieblingsmarmelade mit in den Urlaub nehmen oder einen leckeren Aufstrich als Souvenir nach Hause transportieren? Wer nur mit Handgepäck unterwegs ist, zieht hier oft den Kürzeren. Herzhafte und süße Aufstriche wie Marmelade, Honig, Hummus, Leberwurst oder Frischkäse gehören nämlich zu den Flüssigkeiten und dürfen somit nur in 100-Milliliter-Behältern mitgeführt werden. Wenn das ausgewählte Glas größer ist, muss es also zurückbleiben oder umgefüllt werden. Eine Ausnahme besteht dem Online-Portal Reisereporter zufolge für den Aufstrich, der sich in einem belegten Brötchen befindet, der als Proviant eingepackt wurde. Ähnliches gilt für Joghurt, Quark oder Senf: Auch diese Lebensmittel müssen in 100-Milliliter-Behälter umgefüllt werden.

Nicht alle Lebensmittel dürfen ins Handgepäck. © agefotostock/Imago

Unterschied bei Weichkäse und Hartkäse beachten

Ein Urlaub in der Normandie ruft geradezu danach, sich einen leckeren Camembert mit nach Hause zu nehmen. Aber Vorsicht: Weichkäse zählt auch zu den Flüssigkeiten und gehört daher ins Aufgabegepäck. Anders verhält es sich mit Hartkäse wie Parmesan, Grana Padano oder Emmentaler.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Regeln fürs Handgepäck gelten auch für Öl und Sirup

Öl und Sirup sind zwar dickflüssiger als Wasser, aber eben immer noch flüssig – auch für sie gilt daher die Begrenzung auf 100 Milliliter pro Flasche. Alles darüber muss ins Aufgabegepäck, umgefüllt oder vor Ort gelassen werden. Darunter fallen auch Salate, die zum Beispiel mit einem Dressing angemacht wurden.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Aufgepasst bei Fleisch und Obst

Wer in die USA reist, muss besonders vorsichtig damit sein, was er im Gepäck mitnimmt – es gelten nämlich strenge Regeln für die Einfuhr von Lebensmitteln. Frisches Obst und Gemüse wird besonders kritisch beäugt. Wie die US-Zollbehörde auf ihrer Webseite informiert, hängt es unter anderem davon ab, wo die Produkte gekauft wurden und wohin Sie nach Ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten hinreisen, ob Sie diese mitnehmen dürfen. Generell rät die Behörde aber davon ab, frisches Obst und Gemüse mitzubringen. Grund sind Pflanzenschädlinge oder -krankheiten, die über die Früchte eingeschleppt werden können. Daher müssen alle landwirtschaftlichen Güter bei der Zoll- und Grenzschutzbehörde zur Inspektion vorgelegt werden – bei einem Verstoß droht eine Geldstrafe von 300 US-Dollar. Beim zweiten Verstoß sind es schon 500 US-Dollar.

Auch bei Fleisch ist Vorsicht geboten: So dürfen zum Beispiel Suppenmischungen oder Brühen, die Fleischprodukte enthalten, nicht eingeführt werden.