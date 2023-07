Flugbegleiter verrät, warum die Crew Turbulenzen insgeheim liebt

Von: Franziska Kaindl

Ein Auf und Ab, ein Ruckeln und Zuckeln – mit Turbulenzen hat nicht jeder Passagier seinen Spaß. Ganz anders sieht es aber offenbar bei Flugbegleitern aus.

Turbulenzen können selbst bei Vielfliegern mal für einen nervösen Magen sorgen. Wenn das Flugzeug ruckelt und schaukelt, hat das aber meistens harmlose Ursachen: Zum Beispiel kann es in Folge eines Gewitters zu schnell aufsteigender Warmluft und schnell absinkender Kaltluft kommen, die für Wirbel sorgen. Für die meisten Flugbegleiter gehören Turbulenzen aber zum Alltag – und werden teilweise sogar begrüßt, wie nun ein Airline-Mitarbeiter verrät.

„Wir lieben es!“: Turbulenzen bereiten vielen Flugbegleitern keine Sorge

Des einen Leid ist des anderen Freud‘: So wirkt es zumindest, wenn man den Aussagen eines ehemaligen Flugbegleiters der Airline Emirates glaubt. In einem Interview mit dem britischen Online-Portal Daily Mail verriet Jay Roberts, dass viele Crewmitglieder geradezu sehnsüchtig auf Turbulenzen warten: „Wir haben keine Angst davor – wir lieben es!“, meint er. Das sei das Ergebnis einer Umfrage in der A Fly Guy Cabin Crew Lounge gewesen – hierbei handelt es sich um ein Netzwerk von Flugpersonal in den sozialen Medien, welches er selbst leitet.

Und er setzt noch einen obendrauf: Mäßige Turbulenzen seien für die Crew oft „ein willkommener Anlass für eine Pause“, in der sie sich hinsetzen und eine Auszeit von den all den Anforderungen nehmen können. „Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, in denen wir die Serviceglocke ignorieren können.“ Wer also während Turbulenzen auf den Rufknopf drückt, muss sich mit einer Reaktion gedulden, bis sich die Erschütterungen beruhigt haben.

Schwere Zwischenfälle bei Turbulenzen sind eine Seltenheit

Roberts betont weiterhin, dass er sich viel mit Flugdaten beschäftigt und daher weiß, dass Turbulenzen nicht zu einem Flugzeugabsturz führen. Auch Luftfahrtexperten wie Heinrich Großbongardt schätzen ein solches Horrorszenario für äußerst unwahrscheinlich ein: „Man braucht keine Angst zu haben, dass ein Flugzeug durch Turbulenzen auseinander bricht, auch wenn die Flügelspitzen und Triebwerke unter Umständen ziemlich stark wackeln. Dafür sind sie gebaut“, informierte er das Online-Portal Travelbook.

Selbst schwere Turbulenzen kommen laut Roberts nur sehr selten vor: „Wenn ich also Passagier oder Besatzungsmitglied Turbulenzen erlebe, sieht mein inneres Kind die Erschütterungen als Achterbahn an und ich genieße die Fahrt.“ Und vielleicht ist auch für Passagiere der Gedanke beruhigend, dass sich die Crew von Turbulenzen so wenig beeindruckend lässt – und diesen sogar mit Freude entgegenblickt.