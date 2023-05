Sie legen Ihre Jacke im Flugzeug ins Gepäckfach? Dann verärgern Sie Ihre Mitreisenden

Geteilte Meinung

Eine Influencerin hat in ihrem Video angeprangert, wie sehr Passagiere an Bord von Flugzeugen verärgert sind, wenn Mitreisende das Gepäckfach mit Jacken verstopfen.

Manche Flugzeugpassagiere sparen gerne Geld, indem sie nur mit Handgepäck fliegen. Dieses wird in der Kabine dann im Gepäckfach über den Sitzen verstaut, gemeinsam mit Jacken, Tüten und was noch so mit dabei ist. Darüber regte sich jüngst die TikTokerin @HillnPoo auf.

Warum Jacken im Flugzeug ein Ärgernis sein können

+ Gepäckfächer im Flugzeug sind für alle da – theoretisch zumindest. © Marius Schwarz/Imago

Wer seine Jacke achtlos ins Gepäckfach im Flugzeug steckt, kann Streitigkeiten unter Mitreisenden entfachen. Das hat Tiktokerin @HillnPoo ihren Followern mitgeteilt. In einem Video auf ihrem Account sagt sie: „Wenn ihr vorhabt, 2023 zu fliegen, zählt bitte nicht zu den Leuten, die ein ganzes Gepäckfach mit Jacken verstopfen. Bitte lasst sie an eurem Platz liegen. Das ist absolute Platzverschwendung. Sie können auf deinem Schoß liegen, die meisten Fluggesellschaften haben Haken dafür.“

Ihr Video wurde häufig kommentiert und die Menschen sind dabei geteilter Meinung. Einige stimmten zu und schrieben: „Ja, bitte! Es ist ein Gepäckfach, keine Garderobe.“ Eine (angebliche) Flugbegleitung unterstützte den Rat ebenfalls und sagte: „Hallo, ich bin Flugbegleiter und ich hasse es, wenn Passagiere ihre Jacken ins Gepäckfach stopfen. Bitte wartet, bis das Gepäck in den Fächern ist, steckt dann erst euren Mantel hinein.“

Das Gemüt der TikTokerin scheint sich durch das Verstopfen der Gepäckfächer wirklich zu erhitzen. In einem weiteren Video appelliert sie: „Legt eure Jacke auf euer Gepäck, damit sie nicht so viel Platz einnimmt. Ich stelle immer sicher, dass noch Platz für das Gepäck anderer Leute vorhanden ist, das ist eine Frage der Höflichkeit!“

Apropos erhitzen: Diese Gegenstände gehören aus Sicherheitsaspekten nicht ins Gepäckfach im Flugzeug

Jacken sind nicht die einzigen Gegenstände, die Passagiere nicht in den Gepäckfächern verstauen sollten. Ist es bei Jacken aber Geschmackssache und Befindlichkeit, geht es bei anderen Dingen schlicht um die Sicherheit an Bord: Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops können ein Risiko darstellen, wenn sie in Taschen gelassen werden.

Der Grund: Überhitzung und beschädigte Batterien können Brände verursachen. Entstehen diese in den Gepäckfächern, können Flugbegleiter nicht schnell genug darauf aufmerksam werden. Aus diesem Grund sollen diese Geräte auch niemals in Koffern verstaut werden. Denn wenn im Laderaum ein Brand entsteht, kann dieser gar nicht gelöscht werden. An Flughäfen und bei Fluggesellschaften wird man darauf aus Sicherheitsgründen immer hingewiesen.

