Reisen mit dem Flugzeug: Was darf in den Koffer – und was nicht?

Von: Anne Hund

Beim Packen stellen sich Urlauber häufig die Frage, ob man zum Beispiel Lebensmittel oder eine große Flasche Sonnenmilch im Aufgabegepäck mitnehmen darf.

In den Reisekoffer für den Flieger passt oft nur das Nötigste. Was darf man im aufgegebenen Gepäck alles mitnehmen? Gut zu wissen: „Getränke und andere Flüssigkeiten sind im Aufgabegepäck erlaubt“, informierte das Portal Anwalt.de. in einem Beitrag (Stand: 3. Mai). Auch Lebensmittel könnten „problemlos in haushaltsüblichen Mengen im aufgegebenen Gepäck transportiert“ werden, schilderte das Portal. „Urlauber sollten allerdings beachten, dass für Lebensmittel tierischen Ursprungs gesonderte Vorschriften gelten.“ Grundsätzlich gilt: Vor Reiseantritt sollten sich Urlauber entsprechend auch über die Zollbestimmungen der einzelnen Länder informieren. Auch beim Handgepäck gibt es für die Mitnahme von Lebensmitteln Beschränkungen.

Wer in den Urlaub fliegt, muss sich beim Gepäck oft aufs Nötigste beschränken. (Symbolbild) © Ralph Peters/Imago

Welche Lebensmittel dürfen in den Koffer und welche nicht?

Die Einfuhr bestimmter Lebens- und Futtermittel nach Deutschland könne „aufgrund spezieller Regelungen beschränkt oder sogar generell verboten sein“, informiert zudem der Zoll. „Die Einfuhr von Kartoffeln, auch in geringen Mengen, ist im Reiseverkehr insbesondere wegen der Gefahr der Verbreitung der bakteriellen Ringfäule grundsätzlich verboten“, heißt es unter anderem zu den Bestimmungen auf zoll.de, wo außerdem weitere Beispiele für spezielle Regelungen und Verbote aufgezählt sind.

Größere Mengen Sonnenmilch oder Duschgel in den Koffer packen?

Beim Handgepäck gibt es strenge Vorschriften, was man in den kleinen, vorgegebenen Mengen an Flüssigkeiten in den durchsichtigen, wiederverschließbaren Plastikbeuteln, sei es für die Mitnahme von der Zahnpasta bis zum Lippgloss, mitnehmen darf. Beim aufgegebenen Gepäck haben Urlauber es etwas einfacher: „Eine große Flasche Sonnenmilch, eine Parfumflasche mit einem Fassungsvermögen von über 100 Millilitern oder das Duschgel beispielsweise können ebenso problemlos in den Reisekoffer gepackt werden“, heißt es unter anderem in dem Beitrag von Anwalt.de.

Welche Gegenstände darf man nicht im Koffer mitnehmen?

Aus Sicherheitsgründen sind dem Portal zufolge allerdings einige Gegenstände im Koffer grundsätzlich verboten. Hierzu gehören laut der Experten unter anderem auch Feuerzeuge und Streichhölzer, Akkus, Powerbanks und Powersticks, E-Zigaretten, entzündbare Substanzen, sowie zum Beispiel auch Golfschläger, Skateboards oder Werkzeuge und „waffenähnliche Gegenstände“.