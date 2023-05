Flugbegleiterin verrät: Das macht die Crew, wenn sie „die Toilette putzt“

Von: Simona de Clerk

Eine Flugbegleiterin hat in ihrem Buch ein Geheimnis darüber gelüftet, ob und wie Flugzeugtoiletten während eines Fluges gereinigt werden.

Hygiene in Flugzeugen ist eine Herausforderung, da jeden Tag viele hundert Passagiere mitfliegen und für Reinigung nicht viel Zeit bleibt. Flugbegleiterin Marika Mikusova hat in ihrem Buch „Diary of A Flight Attendant“, das einen Blick hinter die Kulissen bietet, angedeutet, dass die Toiletten im Flugzeug seltener gereinigt werden, als man als Passagier vielleicht denkt.

Flugzeug-Reinigung: Wenn es schnell gehen muss

Toiletten in Flugzeugen werden gerade auf Langstreckenflügen häufig genutzt. © Sven Simon/Imago

„Wenn die Crew die Toilette reinigen geht, heißt das in vielen Fällen, dass sie sich einfach fünf Minuten lang einschließen, um ihre Smartphones zu checken“, schreibt sie laut Mail Online in ihrem Buch. So weit, so harmlos. Dann jedoch geht sie darauf ein, wie die Reinigungsabläufe an Bord aussehen. Sie behauptet, gesehen zu haben, wie eine Reinigungskraft die Oberflächen der Kabine mit demselben Lappen abwischte, mit dem er gerade den Boden der Flugzeugtoilette gereinigt habe. „Ich habe das so oft gesehen, ich bin überhaupt nicht mehr überrascht.“ Klingt in der Tat nicht besonders appetitlich.

Die schnelle Abwicklung vieler Kurzstreckenflüge bedeutet jedoch, dass oft wenig Zeit bleibt, um eine gründliche Reinigung vorzunehmen. Scott Ingham, Aircraft Dispatch Manager, erklärte bereits vor einiger Zeit gegenüber Sun Online Travel: „Sobald das Flugzeug steht, tickt die Uhr.“ Dies sei die arbeitsaufwendigste Zeit für die Besatzung. Die Reinigungscrew müsse dann so schnell wie möglich das Flugzeug reinigen – selbst dann, wenn die Passagiere noch an Bord sind. Wenn Sie also auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie, wenn Sie die Toilette aufsuchen, Hygienetücher nutzen. Wischen Sie damit die Griffe der Tür ab. Nach dem Händewaschen können Sie damit auch Ihre Hände desinfizieren.

Hier verstecken sich im Flugzeug die größten Keimherde

Laut Aussagen von US-Wissenschaftlern im Rahmen der Jahreskonferenz der Amerikanischen Gesellschaft für Mikrobiologie 2014 in Boston lauern im Flugzeug hier und da vermehrt Keime. So heißt es von Desinfektionsmittelhersteller SOS: „Im Rahmen einer Untersuchung beauftragte das Flugportal einen Mikrobiologen, insgesamt 26 Proben in Flugzeugen sowie auf Flughäfen zu nehmen.“

Wer hierbei meint, dass Toilettenräume am stärksten infiziert sind, liegt falsch.

Getestet worden seien vier Maschinen zwei größerer Fluggesellschaften sowie fünf US-amerikanische Airports. Das Ergebnis: „Auswertungen im Labor ergaben, dass sich die meisten Keime im Flugzeug auf den ausklappbaren Tischen tummelten.“ Diese selbst zu desinfizieren, ist auf der Flugreise also sicher sinnvoll.