Hollywood in Deutschland: Die berühmtesten Drehorte von Blockbustern hautnah erleben

Filme und Serien

Wer ein wenig Hollywood-Flair genießen will, muss nicht nach Los Angeles reisen: Auch in Deutschland wurde der ein oder andere Blockbuster gedreht.

Viele Filme und Serien dienen Urlaubern als Inspiration für ihre nächste Reise. Harry-Potter-Fans verschlägt es zum Beispiel nach London, während „Game of Thrones“ für einen Besucheransturm in Island sorgt. Die „Herr der Ringe“-Trilogie weckt hingegen bei einigen Touristen die Neugier auf Neuseeland – hier lässt sich noch das Set des Auenlandes besichtigen. Aber um berühmte Film- und Serienkulissen zu entdecken, müssen Sie nicht bis ans andere Ende der Welt fliegen. Auch deutsche Drehorte sind bereits in Hollywood-Blockbustern aufgetaucht.

Görliwood statt Hollywood

Schon mal von Görliwood gehört? Hierbei handelt es sich um die liebevolle Bezeichnung für die Stadt Görlitz, die bereits Schauplatz einiger Hollywood-Streifen war. Bekannte Beispiele hierfür sind „Der Vorleser“, „Inglourious Basterds“ oder „In 80 Tagen um die Welt“. Bei Filmemachern ist Görlitz vor allem wegen seines europäischen Flairs beliebt – aber auch viele deutsche Produktionen wie „Käthe Kruse“ oder „Goethe!“ wurden hier gedreht.

Drehorte in Deutschland erkunden: die Unterführung am Messedamm in Berlin

Kommt Ihnen die Unterführung am Messedamm in Berlin vielleicht aus einem Film bekannt vor? Die orange gekachelten Säulen sind im vierten Teil der „Die Tribute von Panem“ zu sehen – für das Finale der Buchverfilmung standen aber auch Drehorte im Ortsteil Tempelhof und im alten Kraftwerk zur Verfügung. Bei einem Trip in die Hauptstadt sollten Fans also unbedingt einen Abstecher dorthin unternehmen.

Hotel Atlantic in Hamburg – James-Bond-Kulisse in live

Begeben Sie sich auf die Spur des Geheimagenten James Bond: Als noch Pierce Brosnan die Rolle des 007 im Film „Der Morgen stirbt nie“ verkörperte, diente die Hansestadt Hamburg als Kulisse für einige Szenen – allen voran das Hotel Atlantic und die Mönckenbergstraße. In letztere wurde die Szene gedreht, in der ein von Bond ferngesteuerter BMW in ein Schaufenster kracht. Dieses wurde extra für den Film umdekoriert, ist aber heute noch gut zu erkennen.

Berühmte Drehorte im Harz

Eigentlich spielt auf einem gleichnamigen Roman basierende Film „Der Medicus“ im England des elften Jahrhunderts. Tatsächlich wurden aber einige Szenen im Harz gedreht – ein Besuch des Schlosses Quedlinburg, der Burg Hanstein in Eichsfeld, der Teufelsmauer bei Timmenrode oder des Ortsteils Elbingerode werden Filmliebhaber-Herzen höher schlagen lassen. ‚Aber woher kommt dann das Meer im Film?‘, werden sich vielleicht manche fragen. Um die Küste Englands darzustellen, wurde Elbingerode von Computerexperten digital an die Nordsee versetzt.

Karl-Marx-Allee in Berlin in „Damengambit“

In der bekannten Netflix-Serie „Das Damengambit“ entdeckt eine junge Waise ihr Talent für Schach. Obwohl ein Großteil der Handlung in den 60er-Jahren in Kentucky stattfindet, dienten als Drehorte verschiedene Locations in Berlin: So wurde die Karl-Marx-Allee für mehrere Szenen genutzt, und auch das Humana Secondhand & Vintage Kaufhaus taucht in der Serie als Bekleidungsgeschäft auf. Auch das Rathaus Spandau in Berlin wurde zur Kulisse eines Hotels umfunktioniert.

