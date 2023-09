Kostenfalle: Kreuzfahrt-Passagierin muss hunderte Euro extra zahlen

Von: Simona de Clerk

Eine junge Frau begab sich auf Karibik-Kreuzfahrt. Was sie nicht ahnte: Bei Rückkehr warteten zusätzliche Kosten in Höhe von fast 1.400 Euro auf sie.

Eine 24-jährige Britin wollte während einer Kreuzfahrt über soziale Medien und SMS mit ihrem Ehemann und ihren Freunden in Verbindung bleiben – so weit, so gewöhnlich. Unwissentlich begab sie sich dabei aber in eine finanziell sehr heikle Situation: Ihre Roaming-Gebühren betrugen bei der Rückkehr saftige 1.186,59 Pfund, umgerechnet 1.389,46 Euro.

Unbeabsichtigte Finanzfalle: Handygebühren während der Kreuzfahrt

Als die Frau nach Großbritannien zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre monatlichen Telefonrechnungskosten um 3.290 Prozent höher waren als üblich. Gegenüber dem Portal Mirror berichtete sie: „Vor dem Urlaub habe ich darauf geachtet, für ein Daten- und Textpaket zu bezahlen, um den Kontakt zu meinen Leuten während der Kreuzfahrt günstiger zu halten. Ich hatte das Gefühl, dass ich diese überschritten hatte, machte mir aber keine Sorgen. Ich hatte erwartet, dass mein Telefonanbieter die Ausgaben begrenzen oder mich zumindest benachrichtigen würde, wenn ich Gefahr laufe, dass es zu viel wird. „Sie können sich vorstellen, wie schockiert ich war, als ich sah, dass meine übliche monatliche Telefonrechnung von 30 bis 35 Pfund (35 bis 41 Euro) am Ende 1.186,59 Pfund betrug.“

Sie habe aufgrund der Handynutzung im Ausland mit einer etwas höheren Telefonrechnung gerechnet, habe aber im Leben nicht geglaubt, dass die Rechnug höher als 1.000 Pfund sein könnte. „Mit diesem Geld hätte ich noch einen weiteren Urlaub machen können“, klagte sie.

Zusätzliche Gebühren während der Kreuzfahrt sollten Passagiere immer gut im Blick haben. © IMAGO / HANZA MEDIA

Die hohen Kosten waren auf die übermäßige Nutzung des Datenpakets sowie auf versehentliches Roaming auf See zurückzuführen. Glücklicherweise habe die Telefongesellschaft nach einem Gespräch mit der Frau aus Kulanz immerhin nur die Hälfte der Rechnung eingefordert. Aus dem Erlebnis habe sie für sich eine Lektion gezogen: „Wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, schränke ich die Nutzung meines Telefons stark ein und werde es nur dann wirklich nutzen, wenn ich weiß, dass ich in Bars, Restaurants oder Hotels eine WLAN-Verbindung herstellen kann.“

So vermeiden Sie Roaming-Gebühren während einer Kreuzfahrt

Laden Sie Filme, Musik oder Bücher bereits im Vorfeld herunter; so können Sie sie auch im Flugmodus nutzen. Stellen Sie Ihr Telefon zu Beginn der Kreuzfahrt in den Flugmodus, um eine Verbindung zu einem Anbieter auf See zu vermeiden. Sie können an Bord eine Verbindung zum WLAN des Kreuzfahrtschiffes herstellen, müssen jedoch einen entsprechenden Pass erwerben. Nutzen Sie auch am Hafen wo immer möglich WLAN. Wenden Sie sich vor Ihrer Reise an Ihren Mobilfunkanbieter; er wird Ihnen alle notwendigen Informationen zur Handynutzung während Ihrer Reise mitteilen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, wie hoch die Roaming-Gebühren in den Zielländern Ihrer Reise sein könnten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Simona de Clerk sorgfältig überprüft.