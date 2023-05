Versteckte Kamera: Mann filmt Kreuzfahrt-Passagiere in öffentlicher Toilette – auch Kinder

Auf dem Kreuzfahrtschiff

Nach Angaben der US-Bundesbehörden soll ein Mann heimlich 150 Personen, darunter zahlreiche Kinder, in der öffentlichen Toilette eines Kreuzfahrtschiffes gefilmt haben.

Der Vorfall soll sich bereits vergangene Woche zugetragen haben: Der verdächtigte Mann habe sich auf einem Kreuzfahrtschiff der Royal Caribbean von Miami nach St. Maarten, San Juan befunden.

Er habe dann angeblich eine versteckte WLAN-Kamera in einer öffentlichen Toilette am Heck der Harmony of the Seas installiert. Laut Medienberichten sei die Kamera etwas mehr als einen Tag lang dort verblieben, bis sie ein Passagier am 1. Mai entdeckt und die Besatzung alarmiert habe.

150 Personen gefilmt – darunter auch kleine Kinder

Es seien mit der versteckten Kamera rund 150 Personen gefilmt worden, wie es heißt. Darunter hätten sich auch Minderjährige im Alter von vier Jahren befunden. Nach ihrer Entdeckung sei die Kamera beschlagnahmt worden. Die Dateien umfassten mehrere Stunden Videomaterial. Zudem seien darauf auch Bilder entdeckt worden, die den verdächtigten Mann zeigten, wie er die Kamera in der Toilette so installierte, dass man sie nicht sehen konnte.

In der öffentlichen Toilette auf einem Kreuzfahrt der Royal Caribbean filmte ein Mann mit versteckter Kamera rund 150 Passagiere.

„Man sieht, wie Einzelpersonen die Toilette betreten, um entweder die Toilette zu benutzen oder Badeanzüge an- oder auszuziehen“, heißt es laut Medienberichten in einer Beschwerde über den Vorfall. „Die Kamera [...] hat diese Personen in verschiedenen Stadien des Ausziehens aufgenommen, darunter auch Videos ihrer entblößten Genitalien, ihres Gesäßes und ihrer Brüste.“

Versteckte Kamera auf Kreuzfahrtschiff entdeckt – Mann festgenommen

Sicherheitsbeamte hätten den Mann noch an Bord des Kreuzfahrtschiffes zu dem Vorfall befragt. Angeblich habe er zugegeben, die Kamera installiert zu haben. Seine Verhaftung wurde angeordnet und er wurde in Untersuchungshaft gesteckt. Seine Gerichtsverhandlung stehe nun bevor, wie es heißt. Am Montag sei er jedoch gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar freigelassen worden.

