„Ich hätte das auch nicht gewusst“: Warum man in Los Angeles kein Rot tragen sollte

Von: Anna Heyers

Bestimmte Farben werden mit bestimmten Dingen verbunden. Das musste auch ein TikToker feststellen, der mit roten Accessoires in Los Angeles unterwegs war – und eines Besseren belehrt wurde,

Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Urlaub und unterwegs in Los Angeles. Bei einem Bummel durch die Straßen der Stadt werden Sie dann aber nicht nur von mehreren Anwohnern angestarrt und haben den Eindruck, dass man hinter Ihrem Rücken tuschelt. Nein, Sie werden auch noch direkt angesprochen – auf Ihre Kleidung. Und das alles nur, weil Sie Kleidung in einer vermeintlich falschen Farbe tragen.

Genau dieser Situation sah sich kürzlich Paul Bunne ausgesetzt, als er im April in L.A. unterwegs war: mit weißem Shirt, aber rotem Hut und Bandana-Halstuch. Auf der Video-Plattform TikTok teilte er auf seinem Profil (@paulbunne ) einen Clip, wie er unterwegs von mehreren Menschen angesprochen und darauf hingewiesen wurde, doch die roten Accessoires zu verstecken. Unter den Clip schrieb Bunne: „Scheinbar gelte ich sonst als Gangmitglied, wenn ich rot trage … 🚩“

Urlaub in den USA: In L.A. solltet ihr kein Rot tragen

Um das Problem zu verstehen, muss man ein wenig in die Vergangenheit der Stadt schauen. Es geht in die Zeit zurück, als die Gang-Kultur in Los Angeles ihren Höhepunkt erreichte. In den 1980er Jahren waren Gangs in der Stadt weit verbreitet, und viele trugen bestimmte Farben als Erkennungszeichen. Eine der bekanntesten Gangs sind die Bloods, die Rot wählten. Ihre Hauptgegner, die Crips, trugen Blau als ihre Hauptfarbe.

Diese Farben waren nicht nur ein Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gang, sondern fast schon ein Garant für Rivalität. Trug eine Person Rot und flanierte durch das Territorium einer Crips-Gang, bestand die Gefahr, angegriffen oder sogar getötet zu werden. Das Tragen von Rot war also mit einem gewissen Risiko verbunden. Andersherum galt das ebenfalls.

In einigen Gegenden von Los Angeles (Kalifornien) kann es eine sehr schlechte Idee sein, die Farbe Rot – oder Blau – zu tragen. Ganz besonders, wenn es sich dabei um ein Bandana handelt. Man könnte als Gang-Mitglied angesehen werden. (Symbolbild) © lunamarina/Imago

Und obwohl die Gewalt im Zusammenhang mit Gangs in Los Angeles in den letzten Jahren abgenommen hat, ist die Regel, auf bestimmte Kleidung zu verzichten, oder besser: auf bestimmte Farben, immer noch in der Stadt präsent – wenn auch nicht in allen Stadtteilen gleich. Um als Tourist aber auf der sicheren Seite zu sein, sollte man in diesem Teil Kaliforniens einfach auf das Tragen roter Kleidung oder Accessoires verzichten.

Lektion gelernt: Traditionen und Bräuche sind wichtig

Es gibt viele Dinge, die man in verschiedenen Teilen der Welt tun oder nicht tun sollte, um Respekt gegenüber lokalen Traditionen und Bräuchen zu zeigen. Das Tragen, oder eben Nichttragen, von bestimmten Farben gehört in dieser amerikanischen Stadt einfach mit dazu. Ein Umstand, den jetzt wohl auch Paul Bunne verinnerlicht hat. „Good to know“, sagt er am Ende des Video-Clips und macht sich wieder auf den Weg, Los Angeles zu erkunden – ganz ohne rotes Halstuch und roten Hut. Sicher ist schließlich sicher.

Übrigens: Wussten Sie, dass der Walk of Fame in Los Angeles zu den überschätztesten Sehenswürdigkeiten gehört?

„Da haste nochmal Glück gehabt!“ – wie das Netz auf das Video reagiert

Unter dem Clip sammeln sich Tausende Kommentare, die sich offenbar in zwei Lager aufteilen. Die einen sind davon überzeugt, dass man das mit den Clans hätte wissen müssen:

„Oh man, sowas muss man doch vorher wissen 🤦🏼‍♀️“

„Alter, wer weiß das bitte nicht 🤣🤣🤣“

„Am besten immer VOR einer Reise informieren. Das mit den Clans ist eigentlich sehr bekannt“

„Dachte, jeder kennt mittlerweile die Merkmale der verschiedenen Gangs 😬. Da haste nochmal Glück gehabt!“

Andere hätten es ebenfalls nicht gewusst und einige Menschen geben hilfreiche Tipps:

„Schön das hier einige davon schon wussten, allerdings weiß nicht jeder alles und man muss dann auch nicht so tun, als wäre es absurd das nicht zu wissen“

„Junge, junge, das hätte ich aber auch nicht gewusst 😳 Ist das ein Zeichen einer Gang oder Mafia?“

„Bitte auch keine blauen Bandanas, das wäre dann Crips und was die Mara Salvatrucha mag, weiß ich nicht 😂

„Auch nicht aus der Hosentasche herausschauen lassen … übrigens auch kein Blau“

„Nett, dass dir die Menschen Bescheid sagen“

„Ich hätte das auch nicht gewusst“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.