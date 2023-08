Erstmals Meeresschildkröten an Strand auf Mallorca geschlüpft – Was tun, wenn man Eier findet?

Von: Franziska Kaindl

Seit Sonntagabend sind auf Mallorca zwölf Meeresschildkröten geschlüpft – zum ersten Mal überhaupt. Die Eiablage wird auf den Klimawandel zurückgeführt.

Üblicherweise suchen Meeresschildkröten für ihre Eiablage Strände im östlichen Mittelmeer auf. Aufgrund veränderter Meerestemperaturen scheint sich ihr Verhalten aber geändert zu haben – Anfang Juni wählte eine Schildkröte erstmalig einen mallorquinischen Strand als Brutstätte auf, den Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma. Ein Dutzend der Eier sind nun geschlüpft.

Erstmalig Jungtiere einer Meeresschildkröte auf Mallorca geschlüpft

Die balearische Artenschutzbehörde Cofib errichte nach der Entdeckung des Nistplatzes mehrere Zäune um die 106 abgelegten Eier – 46 von ihnen wurden sofort nach dem Fund ins Labor gebracht, wo sie jetzt ausgebrütet werden. Von den übrigen sind die ersten zwölf Jungtiere von Sonntag auf Montag (6. und 7. August) geschlüpft, wie das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und natürliche Umwelt in einer Pressemitteilung berichtete.

Die Unechte Karettschildkröte gilt laut Weltnaturschutzorganisation IUCN weltweit als gefährdet. © Christoph Bosch/Zoonar/Imago

Die Schlüpflinge wurden zur Pflege und Aufzucht ebenfalls ins Labor für Meeresforschung und Aquakultur nach Port d‘Andratx im Westen der Insel gebracht. Dies soll ihre Überlebenschance erhöhen, wenn sie in circa zehn bis zwölf Monaten im Meer freigelassen werden.

Meereschildkröten auf Mallorca: Was ist zu tun, wenn man einen Nistplatz entdeckt?

Bei den Schildkröten handelt es sich um Unechte Karettschildkröten (Caretta caretta), welche in Spanien als gefährdete Art eingestuft sind. Das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und natürliche Umwelt fordert daher alle Bürger zur „größtmöglichen Zusammenarbeit“ auf, um die Nester zu erhalten.

Wer eines am Strand entdecke, solle demnach sofort den Notruf 112 wählen und vermeiden, die Schildkröte beim Nisten zu stören. Aktuell sei für die Unechte Karettschildkröte Nistsaison, sodass es wahrscheinlich sei, dass weitere Vertreter eine Brutstätte für ihren Nachwuchs aufsuchen. Es wurden in diesem Jahr bereits vier andere aktive Nester auf den Balearen registriert, darunter am Strand von Cala Millor auf Mallorca sowie an den Stränden von Es Figueral und Santa es Riu y Salinas auf der Insel Ibiza.

Weniger erfreulich dürfte für Urlauber hingegen eine Begegnung mit der Feuerqualle sein – auch sie treibt aktuell ihr Unwesen im Osten Mallorcas, außerhalb ihrer eigentlichen Saison.