Zum Kaputtlachen: Pilot muss durch Cockpitfenster kriechen, weil er „ausgesperrt“ wurde

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Ein Pilot der Southwest Airlines musste einen ungewöhnlichen Weg gehen, um ins Flugzeug zu kommen – und zwar durchs Fenster. Ein Passagier hielt die Situation fest.

„Das ist sicherlich etwas, das man nicht jeden Tag sieht. Und ich fliege viele Meilen, aber so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte der Passagier Matt Rexroad dem US-Sender CBS News. Eigentlich wollte er nach einem Besuch seiner Tochter in San Diego zurück nach Sacramento fliegen – allerdings wurden die Reisenden am Flughafen von einer ungewöhnlichen Durchsage überrascht, wie er berichtete.

„Kein Witz“: Ausgesperrter Pilot muss über Cockpit ins Flugzeug kriechen

Ein Flugagent verkündete über Lautsprecher, dass der Flug verspätet sein könnte. Der Grund war kurios, wie Rexroad später auf Twitter offenbarte: „Kein Witz ... als gestern der letzte Passagier das Flugzeug verließ und niemand mehr an Bord war, machte er die Tür zu. Die Tür war anschließend verschlossen.“ So zumindest die Erklärung, die den Passagieren am Flughafen gegeben wurde.

Von außen gab es für das Personal offenbar keine Möglichkeit, wieder in die Maschine zu gelangen. Einzige Option: Das Flugzeug von innen zu öffnen. „Der Pilot musste durch das Cockpitfenster kriechen, um die Tür zu öffnen, damit wir einsteigen konnten“, schreibt Rexroad in seinem Beitrag. Ein Foto zeigt die irrwitzige Situation:

Zu sehen ist, wie der Pilot auf einer Treppe an der Seite der Windschutzscheibe des Flugzeugs steht. Mit dem Oberkörper hat er es bereits in die Maschine geschafft, im Inneren ist zu sehen, wie er sich ausstreckt, um die Tür zu öffnen. Rexroad konnte die Situation vom Gate aus beobachten: „Meiner Meinung nach muss man dem Piloten und dem Team zugute halten, dass sie das geschafft haben“, sagte er laut CBS News. Denn der Flug konnte anschließend relativ pünktlich abheben.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Passagier sperrte versehentlich Airline-Crew aus

In einem Statement erklärte Southwest Airlines, was genau passiert war: „Während des Boarding-Prozesses öffnete ein Kunde die vordere Toilettentür und schob versehentlich die Flugzeugtür zu (die verriegelt war), während die Piloten, die den Flug durchführen sollten, sich darauf vorbereiteten, das Flugzeug zu besteigen. Einer unserer Piloten entriegelte die Tür von einem Fenster des Flugdecks aus, und der Flug konnte wie geplant starten.“ Auch auf den Tweet von Rexroad reagierte die Fluggesellschaft und meinte amüsiert: „Nun ja, das ist definitv etwas, das man nicht jeden Tag sieht.“