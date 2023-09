Fischattacken in Spanien – warum die Gäste von Benidorm mit Wunden aus dem Meer kommen

Von: Anna Heyers

Eigentlich möchte man im Wasser entspannen und nicht plötzlich gebissen werden. Genau das passiert gerade aber an der Costa Blanca bei Benidorm.

Ein Strandurlaub in Spanien ist für viele ein Ferientraum. Doch in Benidorm, einem beliebten Badeort an der Costa Blanca, gibt es derzeit eine unerwartete Bedrohung: Aggressive Fische, die Badegäste attackieren und für blutige Wunden sorgen. Aber warum sind die Fische aktuell so angriffslustig und wie können Urlauber sich schützen?

Bissige Fische in Benidorm: Ein schmerzhaftes Problem für Urlauber

Die langen Strände von Benidorm locken jährlich zahlreiche Touristen an, die sich im Wasser des Mittelmeers entspannen möchten. Im September liegt die Wassertemperatur laut Klimatabellen immer noch zwischen angenehmen 24 und 26 Grad. Doch in letzter Zeit wurden diese eigentlich friedlichen Badeerlebnisse von ungewöhnlich bissigen Fischen getrübt. Täglich benötigen zahlreiche Urlauber medizinische Versorgung aufgrund von Fischbissen, die blutige Wunden und Löcher auf ihrer Haut hinterlassen – laut der spanischen Online-Zeitung Información.es sind es bis zu 15 Personen pro Tag.

Benidorm mit seinen Stränden ist ein beliebter Badeort in Spanien. Aber aktuell klagen rund 15 Urlauber pro Tag über kleine Bisswunden am Körper. (Symbolbild) © Fabian von Poser/Imago

Piranhas in Europa? Wer für die Bisswunden verantwortlich ist

Die Fische, die für diese Attacken verantwortlich sind, sind keine neue Spezies oder etwa Piranhas. Sie gehören der Gattung der Bandbrassen an, auch Oblada genannt, die bereits seit der Antike im Mittelmeer und im nordöstlichen Atlantik vorkommen. Und eigentlich werden eher sie gebissen, gelten Bandrassen doch als beliebter (und harmloser) Speisefische in der Region. Ihre jüngste Aggressivität ist jedoch nicht ganz ungewöhnlich. Sie wurde bereits 2017 beobachtet, schreibt die Información.es.

Klimawandel spielt eine Rolle, vermuten Forscher: Warum die Brassen zubeißen

Der Hauptgrund für ihr angriffslustiges Verhalten scheint im Klimawandel und den damit verbundenen Veränderungen im Ökosystem des Mittelmeers zu liegen. Die steigenden Wassertemperaturen in Benidorm, derzeit zwischen 29 und 30 Grad Celsius, wie das Online-Reisemagazin Travelbook schreibt, beschleunigen den Stoffwechsel der Fische. Laut dem spanischen Institut für Meeresökologie (Instituto de Ecología Litoral) benötigen die Brassen, oder Fische generell, dann mehr Nahrung.

Sie haben Hunger und sehen in Unregelmäßigkeiten der Haut (z.B. Muttermale, Warzen oder kleine Wunden) leichte Beute. Forscher des Instituts vermuten laut der Información.es zudem, dass der Mensch nicht ganz unschuldig an der aktuellen Situation sein. Um Fische aus nächster Nähe zu beobachten, werden sie häufig mit Nahrung angelockt. Genau das könnte auch an der Küste von Benidorm geschehen sein.

Benidorm kein Einzelfall: Auch auf Mallorca wurden Urlauber von Fischen gebissen

Nicht nur in Benidorm sind Beißattacken durch Fische ein Problem. Auf Mallorca haben sich ähnliche Vorfälle ereignet, bei denen bis zu 30 Zentimeter große Fische Badende angegriffen haben. Die Parallelen zu den Vorfällen in Benidorm sind auffallend, und auch hier wurden täglich bis zu 15 Opfer verzeichnet. „Berichte von Strandgästen, die an der spanischen Mittelmeerküste von Fischen gebissen werden, sind in den vergangenen Jahren immer wieder in der Presse aufgetaucht“, sagt Silvia García dazu, Meeresbiologin der internationalen Umweltschutzorganisation Ozeana laut dem Mallorca Magazin.

Die gute Nachricht: Gefährlich sind die bissigen Fische für den Menschen aber kaum. „Auch wenn die Fische den einen oder anderen Badegast erschrecken mögen, schlimme Folgen haben etwaige kleine Bisse kaum“, erklärt die Mallorca Zeitung ihren Lesern.

Wie Urlauber sich schützen können

Um sich vor den bissigen Fischen in Benidorm zu schützen, sollten Urlauber einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Besonders Personen mit Hautverletzungen oder Auffälligkeiten sollten vorerst auf das Schwimmen im Meer verzichten, da diese Verletzungen einen Geruch absondern, der die Fische anzieht. Darüber hinaus sollten Schmuck und glänzende Accessoires vor dem Baden entfernt werden, da sie ebenfalls die Aufmerksamkeit der Fische erregen können. Übrigens nicht nur der Bandbrassen, sondern auch Seebrassen, Golferfische und Blaufische, die dem Bericht in der Información.es zufolge, auch mal gerne an Beinen knabbern.

