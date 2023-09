In folgenden Städten und Ländern können Sie nachhaltig Urlaub machen

Von: Ulrike Hanninger

Umweltbewusstes Reisen liegt im Trend. Gemäß einer aktuellen Erhebung sind vor allem europäische Städte und Länder nachhaltige Urlaubsziele.

Mit dem Sustainable Travel Index 2023 hat Euromonitor International wieder ein Ranking der nachhaltigsten Städte und Länder aufgestellt. Hintergrund der Erhebung ist, dass das Thema Nachhaltigkeit für Reisende immer wichtiger wird. Wie das britische Unternehmen berichtet, seien fast 80 Prozent bereit, mindestens zehn Prozent mehr für ihren Urlaub zu bezahlen, wenn dadurch weniger Schaden für die Umwelt entsteht.

So wurden die nachhaltigsten Urlaubsländer und -städte ermittelt

Schweden ist aktuell das nachhaltigste Urlaubsland und auch die Hauptstadt Stockholm belegt im Ranking den vierten Platz. © Shotshop/Imago

Mit dem Sustainable Travel Index wurden 99 Reisedestinationen in Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit getestet. Bewertet wurden dabei die Kriterien Umwelt, Soziales, Wirtschaft, Risiko, Nachfrage, Transport und Unterkunft. In die Daten miteingeflossen ist außerdem, inwieweit das Urlaubsziel von der internationalen Nachfrage abhängig ist und welche Auswirkungen der Tourismus vor Ort hat. Massentourismus kann sogar zur regelrechten Bedrohung werden.

Top 10: Nachhaltigste Urlaubsländer

Eine gute Nachricht für deutsche Reisende: Unter den ersten Plätzen sind fast ausschließlich Reiseziele in Europa. Sie sind gut zu erreichen, die An- und Abreise dauert weder allzu lange, noch bringt sie allzu hohe Kosten mit sich. Deutschland selbst landet im internationalen Vergleich nur auf Platz 15, Nachbarland Österreich belegt dagegen Platz 3 – wobei eine Region Touristen sogar die Anreise mit Bus- oder Bahn bezahlen möchte. Wenn es um Ökotourismus geht, liegen skandinavische Länder weit vorne. Die aktuellen Top 10:

Schweden Finnland Österreich Estland Norwegen Slowakei Slowenien Island Lettland Schweiz

Top 10: Städte für einen nachhaltigen Urlaub

Die Top-Destinationen für nachhaltige Städtereisen liegen gemäß Sustainable Travel Index über die ganze Welt verstreut. An die Spitze hat es die australische Metropole Melbourne geschafft, gefolgt von den zwei spanischen Städten Madrid und Sevilla. Deutschland erreicht mit München Platz 10. Die ersten zehn Plätze auf einen Blick:

Melbourne Madrid Sevilla Stockholm Tallinn Toronto Palma de Mallorca Las Vegas Lissabon München

Tipps, um nachhaltig zu reisen

Neben der Wahl eines nachhaltigen Reiseziels können Urlauber aber noch viel mehr tun, um ihren ökologischen Fußabdruck klein zu halten. Laut Experten gibt es einige simple Regeln, um nachhaltig zu reisen. Am meisten lässt sich mit der An- und Abreise verändern. Reisende sollten Fernreisen und Langstreckenflüge vermeiden – allein um die hohe CO₂-Emission zu senken. Generell macht es sich zudem bemerkbar, ob jemand mit leichtem oder schwerem Gepäck unterwegs ist. Auch damit lassen sich Energie- und Treibstoffverbrauch reduzieren.

Bei Camping-Urlauben oder in Unterkünften mit Selbstversorgung sollte man der Natur zuliebe auf Wegwerfartikel wie Plastik-Geschirr verzichten. Drei der beliebtesten Campingplätze in Deutschland liegen übrigens in Bayern. Wer die kulinarische Seite eines Landes ohne schlechtes Gewissen genießen möchte, setzt auf regionale und saisonale Speisen. In der Ferienunterkunft ist es besser für die Umwelt, die Klimaanlage nicht unnötig laufen zu lassen. Auch auf den Wasser- und Stromverbrauch sollte man ein Auge haben und nichts verschwenden.